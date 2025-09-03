Η Emirates επεκτείνει την προσφορά των νεότερων προϊόντων της εν πτήσει, συμπεριλαμβανομένης της Premium Οικονομικής Θέσης σε τέσσερις πόλεις

Η Emirates θα ενισχύσει την παρουσία της με την ενσωμάτωση περισσότερων αεροσκαφών νέας γενιάς Airbus A350, καθώς και ανακαινισμένων Airbus A380 και Boeing 777 – όλα εξοπλισμένα με Premium Οικονομική Θέση – σε τέσσερις πόλεις στη Μέση Ανατολή και τη Δυτική Ασία.

Η προσθήκη των νεότερων καθισμάτων Premium Οικονομικής και Διακεκριμένης Θέσης σε περισσότερες προγραμματισμένες πτήσεις από και προς το Αμμάν, τη Βομβάη, τη Μουσκάτ και το Μπαχρέιν σημαίνει πως οι επιβάτες θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να απολαύσουν τα πολυβραβευμένα προϊόντα της Emirates εν πτήσει, διασφαλίζοντας παράλληλα μια πιο συνεπή ταξιδιωτική εμπειρία κατά τη σύνδεση μέσω Ντουμπάι προς προορισμούς που εξυπηρετούνται επίσης από τα αεροσκάφη Airbus A350 και τα ανακαινισμένα Boeing 777 και A380 της αεροπορικής.

Τα αναβαθμισμένα αεροσκάφη A380, Boeing 777 και τα νεότερα Airbus A350 της Emirates θα λειτουργούν σύμφωνα με τα εξής δρομολόγια:

EK903/904 από/προς το Αμμάν θα εκτελείται με το A380 τεσσάρων κατηγοριών με ανανεωμένο εσωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Premium Οικονομικής Θέσης, από τις 26 Οκτωβρίου 2026*. Η επικείμενη αναβάθμιση με ανακαινισμένα αεροσκάφη σημαίνει ότι οι επιβάτες θα απολαμβάνουν τα πιο πρόσφατα signature προϊόντα της Emirates και στις δύο καθημερινές πτήσεις.

Η Βομβάη από τις 26 Οκτωβρίου* θα υποδεχτεί ένα ανακαινισμένο Boeing 777 στο δρομολόγιο EK504/505 και οι επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την εμπειρία των νέων καμπινών σε 22 εβδομαδιαίες πτήσεις.

Από τις 30 Οκτωβρίου*, η Emirates θα προσφέρει την εμβληματική εμπειρία του A350 σε όλες τις 9 εβδομαδιαίες πτήσεις προς Μουσκάτ, με το Airbus A350 στα δρομολόγια EK862/863 κάθε Πέμπτη και Σάββατο.

Η Emirates θα εντάξει ένα ακόμη ανακαινισμένο Boeing 777 στο Μπαχρέιν στις πτήσεις EK833/834 κάθε Πέμπτη. Με την προσθήκη αυτή, το Μπαχρέιν θα εξυπηρετείται αποκλειστικά από αεροσκάφη εξοπλισμένα με τις ανανεωμένες signature καμπίνες, όπως η Premium Οικονομική και η αναβαθμισμένη Διακεκριμένη Θέση.

Οι νέες αυτές προσθήκες ενισχύουν την παρουσία της Premium Οικονομικής Θέσης της αεροπορικής εταιρείας σε περισσότερες από 635 εβδομαδιαίες πτήσεις σε όλο το δίκτυό της. Μέχρι το χειμώνα, η Emirates θα εξυπηρετεί 68 πόλεις με αεροσκάφη εξοπλισμένα με το προϊόν της Premium Οικονομικής Θέσης, εκ των οποίων οι 36 θα διαθέτουν αποκλειστικά αυτήν την εξαιρετικά δημοφιλή καμπίνα.

Καθώς αυξάνεται η ζήτηση για υψηλής ποιότητας ταξίδια, η Emirates επεκτείνει στρατηγικά την παρουσία της στην Premium Οικονομική Θέση. Μέχρι το τέλος του 2025, η Emirates αναμένει να προσφέρει πάνω από 2 εκατομμύρια θέσεις Premium Οικονομικής. Σήμερα, η Emirates διαθέτει ήδη περισσότερες από 1,8 εκατομμύρια θέσεις Premium Οικονομικής σε όλο το δίκτυό της.

Το πρόγραμμα ανακαίνισης της αεροπορικής εταιρείας, ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της αεροπορίας, προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, με τον μέσο όρο ολοκλήρωσης ενός αεροσκάφους κάθε τρεις εβδομάδες. Μέχρι σήμερα, έχουν ανακαινιστεί 67 αεροσκάφη, στο πλαίσιο του σχεδίου για την ανακαίνιση συνολικά 219 αεροσκαφών, που περιλαμβάνει 110 A380 και 109 Boeing 777. Η αεροπορική εταιρεία διαθέτει επίσης 9 A350 που εκτελούν πτήσεις σε 15 προορισμούς.

Τα εισιτήρια μπορούν να αγοραστούν στο emirates.com, μέσω της εφαρμογής Emirates App, των φυσικών καταστημάτων της Emirates, καθώς και μέσω ταξιδιωτικών πρακτόρων, τόσο online όσο και offline.

*Η ένταξη των αεροσκαφών στο πρόγραμμα δρομολογίων ενδέχεται να επισπευσθεί, εφόσον ολοκληρωθούν νωρίτερα οι εργασίες ανακαίνισης.