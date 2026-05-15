Η Ελλάδα στους κορυφαίους ταξιδιωτικούς προορισμούς και το 2026

Η Ελλάδα παραμένει κορυφαίος ταξιδιωτικός προορισμός και το 2026, σύμφωνα με τη νέα μελέτη Travel Trends 2026 της Visa, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ipsos και το Payment Innovation Hub, σε ταξιδιώτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία που σχεδιάζουν να επισκεφθούν την Ελλάδα το 2026.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη σταθερή θέση της Ελλάδας ως έναν από τους πιο ανθεκτικούς και ελκυστικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς, με υψηλά ποσοστά επαναλαμβανόμενων επισκέψεων, σταθερές προθέσεις για δαπάνη και εξελισσόμενη ταξιδιωτική συμπεριφορά που επηρεάζεται από τις ψηφιακές πληρωμές και την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η Ελλάδα συνεχίζει να ξεχωρίζει ως ένας ανθεκτικός και ιδιαίτερα ελκυστικός προορισμός, με ισχυρή επαναληψιμότητα επισκέψεων και σταθερή ζήτηση από βασικές αγορές, γεγονός που αντικατοπτρίζει τόσο την ποιότητα της εμπειρίας όσο και τη διαχρονική σύνδεση που δημιουργεί με τους ταξιδιώτες», δήλωσε η Sevi Vassileva, General Manager για Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα και Ισραήλ στη Visa.

«Στη Visa, παρατηρούμε πως οι εξελισσόμενες προσδοκίες των ταξιδιωτών, από τις απρόσκοπτες ψηφιακές πληρωμές έως τις πιο ουσιαστικές και βιώσιμες εμπειρίες, διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο ταξιδιών. Μέσω των ασφαλών και καινοτόμων λύσεών μας, διευκολύνουμε την αλληλεπίδραση ταξιδιωτών και επιχειρήσεων, βοηθώντας προορισμούς όπως η Ελλάδα να προσφέρουν πιο ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας εμπειρίες σε κάθε στάδιο του ταξιδιού, υποστηρίζοντας παράλληλα τη συνεχή ανάπτυξη του τουριστικού οικοσυστήματος».

Οι ταξιδιώτες επιστρέφουν ξανά στην Ελλάδα

Η Ελλάδα εξακολουθεί να προσελκύει υψηλό ποσοστό επαναλαμβανόμενων επισκεπτών, καθώς το 55% των τουριστών που σχεδιάζουν να την επισκεφτούν το 2026 την έχουν επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί διαχρονική προτίμηση για τις βασικές τουριστικές αγορές. Ο κύριος λόγος επίσκεψης είναι οι διακοπές στη θάλασσα (74%), με τα υψηλότερα ποσοστά μεταξύ Βρετανών και Γερμανών τουριστών, ενώ ακολουθούν οι επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους (60%), με τους Γάλλους (72%) να εμφανίζουν την μεγαλύτερη προτίμηση στο πολιτισμό. Οι ταξιδιώτες από τη Βόρεια Αμερική αναζητούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδυάζει θάλασσα, πολιτισμό, αλλά και ψώνια και νυχτερινή ζωή.

Δημοφιλέστεροι προορισμοί στην Ελλάδα

Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια Νησιά παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές προορισμού, αντανακλώντας τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των τουριστών.

Οι Αμερικανοί επιλέγουν κυρίως την Αττική (57%), ενώ ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο (42%) και η Στερεά Ελλάδα (36%), συνδυάζοντας τις βασικές πόλεις με τους εμβληματικούς προορισμούς. Οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες διατηρούν μεγαλύτερη προτίμηση στα νησιά: οι Βρετανοί προτιμούν Ιόνια Νησιά (27%) και την Κρήτη (23%), οι Γάλλοι επιλέγουν την Κρήτη (39%), την Αττική (35%) και το Νότιο Αιγαίο (26%), ενώ οι Γερμανοί επικεντρώνονται κυρίως στην Κρήτη (37%), το Νότιο Αιγαίο (19%) και τα Ιόνια Νησιά (16%).

Πότε και πώς σχεδιάζουν τα ταξίδια τους

Τα ταξίδια στην Ελλάδα παραμένουν συγκεντρωμένα κατά τους μήνες του «Ευρωπαϊκού καλοκαιριού», δηλαδή από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, ωστόσο οι προτιμήσεις διαφέρουν ανά χώρα προέλευσης. Ο Σεπτέμβριος είναι ο πιο δημοφιλής μήνας για Γερμανούς (26%) και Βρετανούς (22%). Οι Αμερικανοί πραγματοποιούν τα ταξίδια τους καθόλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ οι Γάλλοι προτιμούν κυρίως τον Ιούνιο (19%).

Η Ελλάδα προσελκύει τόσο ταξίδια μικρής όσο και μεγαλύτερης διάρκειας, καθώς το 50% των επισκεπτών διαμένει έως 7 ημέρες και το άλλο 50% σχεδιάζουν την παραμονή τους για 8 ή περισσότερες ημέρες, με τους Γερμανούς να εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση για παρατεταμένες διαμονές. Παράλληλα, 4 στους 10 επισκέπτες συνδυάζουν την Ελλάδα με ταξίδι στην Ιταλία ή την Ισπανία.

Σχεδόν 7 στους 10 επισκέπτες οργανώνουν το ταξίδι τους τουλάχιστον δύο μήνες νωρίτερα. Παρότι οι παραδοσιακές πλατφόρμες κρατήσεων και οι επίσημες ιστοσελίδες ξενοδοχείων και προορισμών παραμένουν βασικές πηγές για τον σχεδιασμό των ταξιδιών, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT* κερδίζουν έδαφος, κυρίως για λόγους δημιουργικής έμπνευσης και διαχείρισης χρόνου (14% του συνόλου των ταξιδιωτών, 30% των Αμερικανών).

Δαπάνες και μέθοδοι πληρωμής

Παρά τις παγκόσμιες οικονομικές πιέσεις, οι ταξιδιωτικοί προϋπολογισμοί παραμένουν ανθεκτικοί: το 69% των ταξιδιωτών σκοπεύει να διατηρήσει τα επίπεδα των δαπανών του, το 19% να τα αυξήσει και μόλις το 13% να τα μειώσει.

Κατά μέσο όρο, οι ταξιδιώτες διαθέτουν το 11% του ετήσιου εισοδήματός τους για ταξίδια στην Ελλάδα, καλύπτοντας συνήθως τα έξοδα για δύο άτομα, ενώ οι υψηλότερες δαπάνες καταγράφονται στους επισκέπτες από τις ΗΠΑ και τη Γερμανία. Συγκεκριμένα, οι δαπάνες ανά χώρα προέλευσης εκτιμώνται ως εξής:

ΗΠΑ: 3.080€ ανά άτομο (14% εισοδήματος)

Γερμανία: 2.168€ (10% εισοδήματος)

Ηνωμένο Βασίλειο: 1.900€ (10% εισοδήματος)

Γαλλία: 1.770€ (10% εισοδήματος)

Η ζήτηση για τουρισμό πολυτελείας προέρχεται κυρίως από τους Αμερικανούς ταξιδιώτες.

Η συμπεριφορά πληρωμών στο εξωτερικό αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τις συνήθειες στη χώρα προέλευσης, με το 45% των ταξιδιωτών να αναμένει ότι θα πληρώνει στην Ελλάδα όπως και στη χώρα του. Οι ψηφιακές πληρωμές αποτελούν την προτιμώμενη μέθοδο, με τους Γάλλους ταξιδιώτες να προηγούνται (76%), επιλέγοντας κάρτες ή mobile wallets, ενώ ακολουθούν οι ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ (69%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (68%).

Ακόμη και σε αγορές όπου παραδοσιακά κυριαρχούν τα μετρητά, όπως η Γερμανία, η χρήση καρτών παραμένει αξιοσημείωτα υψηλή (56%), υπογραμμίζοντας την ευρεία υιοθέτηση των ψηφιακών πληρωμών. Παρότι 4 στους 10 ταξιδιώτες αναμένουν να χρησιμοποιούν περισσότερα μετρητά από ό,τι στη χώρα τους για μικρές, καθημερινές αγορές, οι κάρτες και οι ψηφιακές πληρωμές εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή για συναλλαγές υψηλότερης αξίας, επιβεβαιώνοντας τη στροφή προς τις ψηφιακές πληρωμές.

«Σε ορισμένους από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς της Ευρώπης, από την Ιταλία και την Ισπανία έως την Ελλάδα, βλέπουμε ταξιδιώτες με ξεκάθαρες προσδοκίες: όμορφες εμπειρίες και πληρωμές που λειτουργούν απρόσκοπτα», δήλωσε η Bea Larregle, SVP και Group Country Manager Southern Europe της Visa. «Οι ψηφιακές πληρωμές έχουν εξελιχθεί σε ένα διακριτικό αλλά ουσιαστικό μέρος του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι ταξιδεύουν και καταναλώνουν. Συνδέοντας τους ταξιδιώτες με εκατομμύρια επιχειρήσεις μέσω ασφαλών ψηφιακών πληρωμών, η Visa βοηθά τους ευρωπαϊκούς προορισμούς να μετατρέπουν αυτές τις προσδοκίες σε μια πιο ομαλή και αξιόπιστη εμπειρία επί τόπου».

Η βιωσιμότητα επηρεάζει όλο και περισσότερο τις επιλογές

Ο οικολογικός τουρισμός αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, ιδιαίτερα για τους Αμερικανούς επισκέπτες, με σχεδόν 7 στους 10 να είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν έως και 10% περισσότερο για πιο βιώσιμες επιλογές. Συνολικά, το 34% των επισκεπτών δηλώνει πρόθεση να πληρώσει 1%–5% επιπλέον για υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα.