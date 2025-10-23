Η ΕΛΑΪΣ-Unilever Hellas υποστηρίζει το Schooling for All

Η ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas, πιστή στις αξίες της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης, στηρίζει ενεργά το πρόγραμμα “Schooling for All”, που υλοποιείται από την ΑΜΚΕ Together for Autism με Ιδρυτή τον Δημήτρη Παπανικολάου και τον οργανισμό Nevronas. Πρόκειται για μια εκπαιδευτική και πολιτιστική πρωτοβουλία που έχει στόχο να ενισχύσει την ενσυναίσθηση, την αποδοχή και τη συνύπαρξη μεταξύ μαθητών με και χωρίς αναπηρία, με ιδιαίτερη έμφαση στον αυτισμό.

H πρώτη δράση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του NEVRONAS FESTival School Edition 2025, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι της ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas συμμετείχαν εθελοντικά, στηρίζοντας ενεργά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα εργαστήρια που ανέδειξαν τη σημασία της συμπερίληψης και της διαφορετικότητας μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Πριν από την έναρξη του φεστιβάλ, οι εθελοντές εργαζόμενοι της εταιρείας παρακολούθησαν εκπαίδευση, με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη προετοιμασία τους για τη διοργάνωση.

Ο Δημήτρης Παπανικολάου, Ιδρυτής της Together for Autism, δήλωσε: «Το σχολείο πρέπει να είναι για όλους. Να είναι ένας χώρος που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και μετατρέπει τη γνώση σε εμπειρία ζωής. Μέσα από το πρόγραμμα “Schooling for All”, ο στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν κόσμο καλύτερο για χιλιάδες παιδιά».

Η Αλεξάνδρα Κατσινέλη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas, σημείωσε: «Στην ΕΛΑΪΣ–Unilever Hellas πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση δεν αφορά μόνο τη γνώση, αλλά και τις αξίες που διαμορφώνουν τον άνθρωπο. Μέσα από τη στήριξή μας στο “Schooling for All”, συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας όπου κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα να μάθει, να εκφραστεί και να συμμετέχει ισότιμα».

Το πρόγραμμα “Schooling for All” συνδέει την εκπαίδευση με την τέχνη και την τεχνολογία, προωθώντας την ισότητα, τη συνεργασία και τη συμπερίληψη στο σχολικό περιβάλλον. Μέσα από συνεργατικά εργαστήρια, επιμορφώσεις εκπαιδευτικών και κοινές δράσεις τυπικών και ειδικών σχολείων, ενισχύει την αποδοχή και τον σεβασμό στη διαφορετικότητα. Μέχρι τον Απρίλιο του 2026, το πρόγραμμα θα ταξιδέψει σε έξι ακόμη δήμους της Αττικής με τριήμερα εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων.

Για τη Unilever, οι αξίες της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας βρίσκονται στον πυρήνα της λειτουργίας της και γι’ αυτό, υλοποιεί σταθερά δράσεις, που στοχεύουν στην εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της.

Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση στα γραφεία της, κατά την οποία ο Δημήτρης Παπανικολάου, Ιδρυτής της ΑΜΚΕ Together for Autism, μίλησε για τα προσωπικά και οικογενειακά του βιώματα σχετικά με τον αυτισμό, ενώ εκπρόσωποι του οργανισμού Nevronas, παρουσίασαν το πρόγραμμα Schooling for All, και ανέδειξαν τη σημασία της αποδοχής της διαφορετικότητας. Επίσης, οι εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εκπαίδευση με τίτλο «Συμπεριληπτική Επικοινωνία», με στόχο να αναγνωρίζουν τον τρόπο που η γλώσσα και η επικοινωνία μπορούν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός συμπεριληπτικού περιβάλλοντος.