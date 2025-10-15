The Issue
Η easyJet Ανακοινώνει Νέα Δρομολόγια από Άμστερνταμ και Μπρίστολ προς Θεσσαλονίκη για το Καλοκαίρι του 2026
15 Οκτωβρίου, 2025

15 Οκτωβρίου, 2025
Η easyJet επενδύει περαιτέρω στην Ελλάδα με νέες συνδέσεις από Άμστερνταμ και Μπρίστολ προς τη Θεσσαλονίκη. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα, προσφέροντας εύκολη πρόσβαση σε αυτόν τον ζωντανό ευρωπαϊκό προορισμό.

Η easyJet, μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στην ήπειρο, επενδύοντας σε νέες συνδέσεις και επιπλέον επιλογές ταξιδιού για τους πελάτες της.

Σε αυτό το πλαίσιο, η easyJet είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη νέων συνδέσεων μεταξύ Άμστερνταμ και Θεσσαλονίκης, ξεκινώντας στις 29 Μαρτίου 2026, με πτήσεις κάθε Τετάρτη και Κυριακή. Επιπλέον, η easyJet θα ξεκινήσει το δρομολόγιο από Μπρίστολ προς Θεσσαλονίκη στις 27 Ιουνίου 2026, με πτήσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Αυτές οι νέες συνδέσεις θα αυξήσουν τη διαθέσιμη χωρητικότητα θέσεων για ταξιδιώτες από την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προς την Ελλάδα, ενώ θα προσφέρουν στους κατοίκους και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης απευθείας συνδέσεις με νέους προορισμούς.

Gorge at Clifton, Bristol, UK.

Αυτά τα νέα δρομολόγια αναμένεται να ενισχύσουν περαιτέρω τον ελληνικό τουρισμό και να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στη Θεσσαλονίκη και στην τοπική οικονομία. Με την προσθήκη αυτών των συνδέσεων, το δίκτυο της easyJet στη Θεσσαλονίκη θα επεκταθεί σε 7 προορισμούς σε 5 χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία και τώρα Ολλανδία), προσφέροντας αυξημένη προσβασιμότητα τόσο για ταξιδιώτες αναψυχής όσο και για επαγγελματίες σε όλη την Ευρώπη.

 

View of canal in Amsterdam, Holland.
Amstel river, canal, and bicycles.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις και τον προγραμματισμό των ιδανικών σας διακοπών, οι πελάτες μπορούν να επισκεφθούν τον επίσημο ιστότοπο της easyJet στη διεύθυνση https://www.easyjet.com/el ή την  εφαρμογή.

