Η Dyson παρουσιάζει το Supersonic™ Travel: 32% μικρότερο. 25% ελαφρύτερο. Εξίσου ισχυρό.

Για μια καθημερινότητα πέρα από τον καθρέφτη του μπάνιου σας, το νέο ταξιδιωτικό σεσουάρ της Dyson αποτελεί μια εύκολη λύση styling, φέρνοντας τις βασικές τεχνολογίες της Dyson σε μια πιο μικρή και ελαφριά μορφή, χωρίς συμβιβασμούς στο αποτέλεσμα

Η Dyson ανακοινώνει σήμερα το λανσάρισμα του Supersonic™ Travel σεσουάρ μαλλιών, σχεδιασμένου για να καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη χωρίς συμβιβασμούς στην υγεία των μαλλιών ή στο αποτέλεσμα του styling. Με συμβατότητα σε όλες τις τάσεις ρεύματος παγκοσμίως, το προϊόν αυτό απευθύνεται σε όσους θέλουν την απόδοση Dyson όπου κι αν βρίσκονται, επιτυγχάνοντας πιο λεία και λαμπερά[1] μαλλιά.

Από την καθημερινή προπόνηση στο γυμναστήριο μέχρι σύντομα ταξίδια ή πολυήμερες αποδράσεις, το Supersonic™ Travel σας δίνει τη δυνατότητα να διατηρείτε την εμφάνισή σας άψογη, οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.

«Δεν μικρύναμε απλώς ένα σεσουάρ, το επανασχεδιάσαμε ειδικά για χρήση στα ταξίδια. Το Supersonic™ Travel προσφέρει υψηλής απόδοσης styling, προστατεύοντας ταυτόχρονα τα μαλλιά από την υπερβολική θερμότητα. Είναι φτιαγμένο για απόδοση, φορητότητα και υγιή μαλλιά.»



James Dyson, Ιδρυτής και Chief Engineer

Το νέο σεσουάρ είναι 32% μικρότερο και 25% ελαφρύτερο από το πλήρους μεγέθους Supersonic™, με βάρος μικρότερο από ένα κουτάκι αναψυκτικού[2]. Είναι ιδανικό για χειραποσκευή, χωρά εύκολα σε τσάντες και βαλίτσες καμπίνας, ενώ παράλληλα προσφέρει την ισχυρή απόδοση στεγνώματος που χαρακτηρίζει τη Dyson.

Επιπλέον, είναι το μοναδικό travel σεσουάρ που επιτρέπει τη χρήση των ίδιων εξαρτημάτων[3] με το Supersonic™ ή το Supersonic Nural™, ώστε να μπορείτε να δημιουργείτε το αγαπημένο σας styling όπου κι αν βρίσκεστε. Το σεσουάρ προσαρμόζει αυτόματα την τάση ρεύματος ανάλογα με τη χώρα, εξασφαλίζοντας σταθερή απόδοση σε όλο τον κόσμο. Η υπερβολική θερμότητα αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες φθοράς των μαλλιών. Τα συμβατικά σεσουάρ συχνά χρησιμοποιούν μη ελεγχόμενη θερμότητα, που αποδυναμώνει την τρίχα. Το Supersonic™ Travel διαθέτει έξυπνο έλεγχο θερμοκρασίας, με μέτρηση 100 φορές το δευτερόλεπτο, αποτρέποντας τη φθορά και διατηρώντας τα μαλλιά υγιή και λαμπερά[4].

Η Dyson φροντίζει τα μαλλιά σας, όπου κι αν βρίσκεστε

Από την κυκλοφορία του πρώτου Supersonic™ το 2016, η Dyson επαναπροσδιόρισε ριζικά τον σχεδιασμό των σεσουάρ. Το μοτέρ τοποθετήθηκε στη λαβή για καλύτερη ισορροπία ενώ η ροή του αέρα σχεδιάστηκε με ακρίβεια ώστε να εξασφαλίζει γρήγορο στέγνωμα χωρίς υπερβολική θερμότητα.

Η τεχνολογία ελέγχου θερμοκρασίας προστατεύει τη φυσική λάμψη των μαλλιών, ενώ η διαμόρφωση του προϊόντος βασίστηκε σε εκτενή επιστημονική έρευνα γύρω από τη δομή της τρίχας. Στη συνέχεια, η Dyson παρουσίασε το Supersonic Nural™, με λειτουργία προστασίας του τριχωτού της κεφαλής (Scalp Protect Mode), η οποία προσαρμόζει τη θερμοκρασία για μεγαλύτερη άνεση και προστασία. Το νέο Supersonic™ Travel έρχεται να συμπληρώσει αυτή τη σειρά, προσφέροντας την ίδια τεχνολογία σε πιο μικρή και ελαφριά μορφή, ιδανική για μετακινήσεις.

Για μια καθημερινότητα πέρα από τον καθρέφτη του μπάνιου σας, το νέο ταξιδιωτικό σεσουάρ της Dyson αποτελεί μια εύκολη λύση styling, φέρνοντας τις βασικές τεχνολογίες της Dyson σε μια πιο μικρή και ελαφριά μορφή, χωρίς συμβιβασμούς στο αποτέλεσμα[5].

Η συμβατότητα με τα εξαρτήματα αποτελεί ένα ακόμη πλεονέκτημα, καθώς σας επιτρέπει να παίρνετε μαζί σας τα αγαπημένα σας εξαρτήματα από το υπάρχον Dyson Supersonic™ ή Supersonic Nural™[6], ώστε να πετυχαίνετε το επιθυμητό styling όπου κι αν βρίσκεστε.

Ιδανικός σύντροφος για υγιή μαλλιά στα ταξίδια

Είτε βρίσκεστε σε ξενοδοχείο, αεροδρόμιο ή σε έναν απομακρυσμένο προορισμό[7], το Supersonic™ Travel εξασφαλίζει υγιές στέγνωμα των μαλλιών, ακόμη και σε συνθήκες με μεταβαλλόμενο κλίμα.

Συνδυάζεται ιδανικά με το Dyson Omega™ leave-in conditioning spray σε travel size, το οποίο ενυδατώνει και προστατεύει τα μαλλιά. Περιέχει το μείγμα Dyson Oli7™ με επτά έλαια πλούσια σε ωμέγα λιπαρά, μεταξύ των οποίων και ηλιέλαιο από καλλιέργειες της Dyson. Το προϊόν συμβάλλει στη μείωση του φριζαρίσματος, θρέφει σε βάθος την τρίχα και την προστατεύει από την υγρασία.

Μαζί, αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα περιποίησης μαλλιών, τόσο για το σπίτι όσο και για τα ταξίδια.

Η εξέλιξη της Dyson στον χώρο της ομορφιάς

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η Dyson επενδύει στην επιστήμη της τρίχας, στη ροή αέρα, στον έλεγχο θερμότητας και στα καλλυντικά συστατικά, με στόχο να λύσει πραγματικά προβλήματα στην περιποίηση των μαλλιών.

Έρευνες δείχνουν ότι η υπερβολική θερμότητα καταστρέφει την κερατίνη, αποδυναμώνοντας την τρίχα και προκαλώντας το σπάσιμο της. Το τριχωτό της κεφαλής, που περιλαμβάνει περίπου 100.000 θύλακες, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε αλλαγές θερμοκρασίας και υγρασίας, ειδικά κατά τη διάρκεια ταξιδιών.

Η τεχνολογία της Dyson βοηθά στη διατήρηση ιδανικών συνθηκών, μειώνοντας την ξηρότητα και τον ερεθισμό.

Από τα Supersonic™, Airwrap™, Corrale™ και Airstrait™, μέχρι τις σειρές περιποίησης Chitosan™, Omega™ και Amino™, η Dyson συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει το styling, δίνοντας έμφαση στην υγεία, την αποτελεσματικότητα και την ευελιξία.

Άψογο styling, όπου κι αν βρίσκεστε

«Βλέπουμε μια τάση προς εύκολα αλλά εντυπωσιακά χτενίσματα για ταξίδια, όπως το “air–sculpted wave”. Με το νέο Supersonic™ Travel μπορείτε να δημιουργήσετε το στυλ που θέλετε με μέγιστη λάμψη. Είναι ιδανικό για υγρά κλίματα ή ξηρό αέρα καμπίνας, ενώ η ακρίβεια της ροής αέρα βοηθά στο να δώσετε όγκο στις ρίζες και λείανση στις άκρες. Ένα αποτέλεσμα που φαίνεται προσεγμένο αλλά φυσικό, ιδανικό για τον σύγχρονο ταξιδιώτη.»

Ιrinel de Leon, Global Styling Ambassador