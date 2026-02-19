Σχεδιασμένη για εύκολο χειρισμό και υγιεινό υγρό καθαρισμό, η νέα Dyson PencilWash™ 38mm αφαιρεί αποτελεσματικά υγρά και επίμονους λεκέδες, αφήνοντας το δάπεδο να στεγνώνει γρήγορα.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Εξαιρετικά λεπτός σχεδιασμός: Λαβή μόλις 38mm για άνετο κράτημα και εύκολη αποθήκευση.

Ελαφριά και ευέλικτη: Ζυγίζει μόνο 2,2kg, διευκολύνοντας τον καθαρισμό κάτω από τα χαμηλά έπιπλα.

Τεχνολογία καθαρού νερού: Συνδυάζει ενυδάτωση, μηχανική δράση και απορρόφηση, ώστε να χρησιμοποιείται πάντα φρέσκο νερό.

Ρυθμιζόμενη παροχή νερού: Προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς τύπους δαπέδων και λεκέδων.

Καθαρισμός σε δυσπρόσιτα σημεία: Σχεδιασμένη για να φτάνει κατά μήκος των τοίχων και σοβατεπί.

Κατάλληλη για χαμηλά έπιπλα: Μπορεί να προσαρμοστεί (χαμηλώσει) έως 170°, καθαρίζοντας κάτω από έπιπλα ύψους έως 15cm.

Η Dyson παρουσιάζει σήμερα τη νέα Dyson PencilWash™, μια πιο ελαφριά, λεπτή και συμπαγή λύση για υγρό καθαρισμό δαπέδων, χωρίς κανέναν συμβιβασμό στην υγιεινή.

Η Dyson PencilWash™ συνδυάζει την τεχνογνωσία της Dyson στον υγρό καθαρισμό με την έμφαση στην απόλυτη υγιεινή, σε έναν επαναστατικό, εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό τύπου «pencil» που έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά από τη Dyson. Το αποτέλεσμα είναι ένας χειρισμός εύκολος και αβίαστος, με υψηλή απόδοση καθαρισμού, ιδανικός για τα σύγχρονα σπίτια.

John Churchill

Chief Technology Officer, Dyson

«Στόχος μας είναι να κάνουμε τις συσκευές μας μικρότερες και ελαφρύτερες, βελτιώνοντας παράλληλα θεαματικά την απόδοσή τους. Το PencilWash™ εφαρμόζει αυτή τη φιλοσοφία στον υγρό καθαρισμό: είναι η πιο λεπτή και εξαιρετικά ελαφριά μας πρόταση, που γλιστρά αβίαστα και φτάνει εκεί όπου άλλες συσκευές δεν μπορούν.

Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες ενυδάτωσης, μηχανικής δράσης και απορρόφησης, προσφέρει υγιεινό καθαρισμό αποκλειστικά με φρέσκο νερό, υποστηριζόμενο από το σύστημα χωρίς φίλτρο. Συνδυάζει την απλότητα μιας σφουγγαρίστρας με την ακρίβεια και τη δύναμη της μηχανικής Dyson.»

Η πιο λεπτή και ελαφριά συσκευή υγρού καθαρισμού1

Ξαπλώνει πλήρως για να καθαρίζει ακόμα και στα πιο στενά σημεία.

Η νέα Dyson PencilWash™ διαθέτει εξαιρετικά λεπτή και ελαφριά λαβή, μόλις 38mm σε διάμετρο, που κάνει τον υγρό καθαρισμό πανεύκολο, χωρίς συμβιβασμούς στην υγιεινή ή την απόδοση καθαρισμού.

Η συσκευή ζυγίζει μόλις 2,2kg και 380g «στο χέρι», προσφέροντας εξαιρετική ευελιξία καθώς στρίβει φυσικά με μια απλή κίνηση. Μπορεί να προσαρμοστεί (χαμηλώσει) έως 170° για να καθαρίζει κάτω από χαμηλά έπιπλα και να φτάνει σε δυσπρόσιτα σημεία, χωρίς να χάνει την απόδοσή της.

Χωρίς φίλτρο, χωρίς οσμές

Σε αντίθεση με τα συμβατικά υγρά και υβριδικά καθαριστικά δαπέδου, η Dyson PencilWash™ δεν διαθέτει φίλτρο που να παγιδεύει βρωμιά, να αναπτύσσει βακτήρια ή να προκαλεί δυσάρεστες οσμές, ούτε είναι δύσκολη στον καθαρισμό. Ο σχεδιασμός χωρίς φίλτρο εξαλείφει τον κίνδυνο δημιουργίας λάσπης, φραξιμάτων ή μείωσης της απόδοσης, διασφαλίζοντας ισχυρό και αξιόπιστο καθαρισμό κάθε φορά.

Ρολό μικροϊνών υψηλής πυκνότητας

Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά υγρά spills και λεκέδες, αφήνοντας γρήγορα στεγνό δάπεδο

Η νέα Dyson PencilWash™ έχει σχεδιαστεί για να καθαρίζει κάθε τύπο ρύπου με μία μόνο κίνηση, συμπεριλαμβανομένων υγρών spills και επίμονων λεκέδων. Διαθέτει ρολό μικροϊνών υψηλής πυκνότητας, με 64.000 ίνες ανά cm², το οποίο περιστρέφεται γρήγορα για να απομακρύνει ταυτόχρονα υγρά και στερεά υπολείμματα.

Το βρώμικο νερό και τα υπολείμματα απομακρύνονται συνεχώς από το ρολό σε κάθε περιστροφή. Σε συνδυασμό με το ακριβώς μηχανικά σχεδιασμένο σύστημα ενυδάτωσης 8 σημείων, που παρέχει σταθερή παροχή φρέσκου νερού, οι χρήστες καθαρίζουν πάντα με φρέσκο νερό, εξασφαλίζοντας ότι κάθε καθαρισμός είναι εξίσου υγιεινός με τον πρώτο.

Καθαρίζει έως 100m²²

Με ρυθμιζόμενες λειτουργίες ενυδάτωσης

Το Dyson PencilWash™ προσφέρει δύο λειτουργίες παροχής νερού για ακριβή έλεγχο της υγρασίας του δαπέδου. Είτε πρόκειται για ελαφρά spills είτε για επίμονους λεκέδες, οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν τη ροή νερού ανάλογα με την επιφάνεια και τις ανάγκες καθαρισμού, εξασφαλίζοντας βέλτιστα αποτελέσματα με γρήγορα στεγνό δάπεδο.

Η δεξαμενή καθαρού νερού 300mL καλύπτει έως 100m² 2 περίπου το μέγεθος ενός μέσου διαμερίσματος τεσσάρων δωματίων. Με αυτονομία έως 30 λεπτά³ ή παρατεταμένη χρήση, οι χρήστες μπορούν να καθαρίσουν μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού με μία μόνο φόρτιση, διατηρώντας πάντα γρήγορο στέγνωμα των δαπέδων.