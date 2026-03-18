Η DUA LIPA είναι το νέο πρόσωπο της NESPRESSO

H super star της pop είναι η νέα Global Brand Ambassador, σε μια νέα εποχή με έμπνευση τη δημιουργικότητα και τις τολμηρές επιλογές καφέ

Η Nespresso ανακοινώνει την Dua Lipa ως νέα Global Brand Ambassador, σηματοδοτώντας ένα νέο εντυπωσιακό κεφάλαιο για το brand. Η πρώτη καινοτομία έγινε πριν από 40 χρόνια και από τότε η Nespresso συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τον καφέ, αυτή τη φορά δίπλα σε ένα από τα πιο επιδραστικά pop είδωλα της νέας γενιάς.

Η Dua Lipa ξεχωρίζει όχι μόνο για τον χαρακτηριστικό της ήχο και τις δυναμικές της ερμηνείες, αλλά και για το μοναδικό της στυλ και την επιρροή της στην κουλτούρα του σήμερα. Μέσω της συνεχόμενης εξέλιξης εκπροσωπεί τη δημιουργικότητα και τον πειραματισμό, αξίες που βρίσκονται στoν πυρήνα της Nespresso.

Ο Leonardo Aizpuru, Chief Marketing Officer της Nespresso δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε την Dua Lipa στην οικογένεια της Nespresso. Είναι μια αληθινή εξερευνήτρια, πάντα ανοιχτή στο καινούργιο, πάντα έτοιμη να δοκιμάσει κάτι νέο, και αυτή η ενέργεια ταιριάζει υπέροχα με την κατεύθυνση που ακολουθούμε ως brand. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε την ανακάλυψη νέων εξαιρετικών εμπειριών καφέ, και η Dua εκφράζει αυτή τη φιλοσοφία με έναν σύγχρονο και απόλυτα αυθεντικό τρόπο. Μαζί, φιλοδοξούμε να εμπνεύσουμε μια νέα γενιά να αγκαλιάσει νέες γεύσεις με αυτοπεποίθηση και να ανακαλύψει πώς μια στιγμή καφέ μπορεί να μετατραπεί σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό.»

Πέρα από τη μουσική, η Dua ασχολείται ενεργά με όλα όσα διαμορφώνουν την καθημερινή μας κουλτούρα. Από τα βιβλία που προτείνει μέχρι τις συζητήσεις που ξεκινά, η ίδια καλεί το κοινό σε στιγμές σύνδεσης και αλληλεπίδρασης. Αυτή η προσέγγιση αντανακλάται και στη δέσμευση της Nespresso στη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό. Οι συνεργασίες της Dua με καλλιτέχνες από διαφορετικούς χώρους επιβεβαιώνουν την τάση της να δοκιμάζει νέα πράγματα, την ευελιξία της και τη διαρκή επιθυμία της να διευρύνει τους δημιουργικούς της ορίζοντες.

Η Dua Lipa είπε: «Νιώθω σαν να έχω μεγαλώσει με τη Nespresso. Υπήρχε πάντα μια μηχανή Nespresso στο χώρο, στο σπίτι με την οικογένειά μου, στα γυρίσματα ή σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, οπότε η συνεργασία μας ήταν πραγματικά μια εύκολη απόφαση. Λατρεύω πώς εξερευνούν πάντα νέες γεύσεις και βρίσκουν τρόπους να εξελιχθούν ως brand. Η συνεργασία ήταν ήδη πολύ διασκεδαστική και είναι μόνο η αρχή».

Νέα παγκόσμια καμπάνια έρχεται σύντομα

Στις 14 Απριλίου, η Nespresso θα αποκαλύψει το νέο κόσμο της Vertuo, μια παγκόσμια καμπάνια σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική εποχή για το brand. Με την Dua Lipa στο επίκεντρο, η καμπάνια παρουσιάζει μια σύγχρονη έκφραση της δέσμευσης της Nespresso στην εξερεύνηση και τις μοναδικές εμπειρίες καφέ. Εκτός από τον ρόλο της Dua Lipa στην πρώτη γραμμή, η καμπάνια περιλαμβάνει και μια σύντομη εμφάνιση του μακροχρόνιου πρεσβευτή του brand, George Clooney, προσφέροντας μια οικεία σύνδεση με την κληρονομιά της Nespresso.