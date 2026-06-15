Η DPAM συγκέντρωσε 10.000€ για το σύλλογο «Φλόγα»

Με δράσεις που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, η DPAM συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και μετατρέπουν μια μικρή πράξη σε ουσιαστική προσφορά.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου η DPAM ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία τη φιλανθρωπική ενέργεια “Be the Hero”, συγκεντρώνοντας το ποσό των 10.000€ για τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Φλόγα».

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, δημιουργήθηκε ένα συλλεκτικό T-shirt, το οποίο διατέθηκε σε παιδικά αλλά και limited unisex μεγέθη ενηλίκων, με σκοπό όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του να δοθούν για τη στήριξη του σημαντικού έργου της «Φλόγας».

Η ανταπόκριση του κοινού ξεπέρασε κάθε προσδοκία, με την ενέργεια να αγκαλιάζεται άμεσα από πελάτες, συνεργάτες, influencers και ανθρώπους που θέλησαν να στηρίξουν έμπρακτα τα παιδιά και τις οικογένειες που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη.

Η παράδοση της δωρεάς πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της «Φλόγας», παρουσία της Προέδρου του Συλλόγου, Μαρίας Τρυφωνίδη, όπου η ομάδα της DPAM είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το σπουδαίο έργο που επιτελεί καθημερινά ο Σύλλογος για τα παιδιά και τις οικογένειές τους.

Για την DPAM, η στήριξη προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους δεν αποτελεί απλώς μια πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης, αλλά αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας και της ταυτότητάς της.

Με δράσεις που έχουν ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, η DPAM συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά και μετατρέπουν μια μικρή πράξη σε ουσιαστική προσφορά.