Η Disney και η Swarovski παρουσιάζουν τη νέα συλλογή figurines εμπνευσμένη από την «Πεντάμορφη και το Τέρας»

LIFE
10/02/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 12.02.2026 - 21:29)
Η Disney και η Swarovski παρουσιάζουν τη νέα συλλογή figurines εμπνευσμένη από την «Πεντάμορφη και το Τέρας»
TheIssue.gr TheIssue.gr

Η Disney x Swarovski Beauty and the Beast Home Collection είναι διαθέσιμη online και στα καταστήματα Swarovski παγκοσμίως.

 Η Disney και η Swarovski συνεχίζουν τη μακρόχρονη συνεργασία τους, παρουσιάζοντας τη νέα Disney Beauty and the Beast Home Collection. Η μαγευτική αυτή σειρά από κρυσταλλοποιημένες φιγούρες γιορτάζει τα 35 χρόνια από το εμβληματικό παραμύθι της Disney.

Θεωρούμενη μία από τις πιο αγαπημένες και αναγνωρισμένες animated ταινίες όλων των εποχών, η Πεντάμορφη και το Τέρας υπήρξε η πρώτη animated ταινία που προτάθηκε ποτέ για το βραβείο Καλύτερης Ταινίας. Η κληρονομιά της ενισχύθηκε περαιτέρω μέσα από την επιτυχημένη Broadway παραγωγή, η οποία μάγεψε το κοινό για περισσότερα από δέκα χρόνια.

Η Disney και η Swarovski παρουσιάζουν τη νέα συλλογή figurines εμπνευσμένη από την «Πεντάμορφη και το Τέρας»

Αποτυπώνοντας τη μαγεία και τη χαρά του κλασικού αυτού παραμυθιού, κάθε φιγούρα ζωντανεύει μέσα από την κρυστάλλινη τέχνη της Swarovski. Η συλλογή περιλαμβάνει αγαπημένους χαρακτήρες όπως η Belle, ο Cogsworth, ο Lumière και η Mrs. Potts, καθώς και μια Ballroom Scene περιορισμένης έκδοσης.

Ballroom Scene (Limited Edition)
Κάθε εντυπωσιακή δημιουργία απαιτεί 365 ώρες εργασίας και περισσότερους από 52.900 κρυστάλλους, αποτυπώνοντας την κορύφωση της ιστορίας με εκθαμβωτική λάμψη. Ο αξέχαστος πρώτος χορός της Belle και του Beast αναδημιουργείται με εξαιρετική λεπτομέρεια, αναδεικνύοντας το χαρακτηριστικό savoir-faire της Swarovski.

Belle
Η ονειροπόλα Belle εμφανίζεται με το εμβληματικό, ιριδίζον φόρεμά της, κρατώντας ένα τρυφερό τριαντάφυλλο. Η φιγούρα αποπνέει χάρη και διαχρονική κομψότητα μέσα από 330 κρυστάλλινες όψεις.

Η Disney και η Swarovski παρουσιάζουν τη νέα συλλογή figurines εμπνευσμένη από την «Πεντάμορφη και το Τέρας»

Cogsworth
Ενσαρκώνοντας την τάξη και την ευγένεια, ο Cogsworth λάμπει μέσα από 215 όψεις, με λεπτομέρειες σε γυαλιστερό μεταλλικό φινίρισμα champagne gold που αναδεικνύουν τον χαρακτηριστικό του χαρακτήρα.

Lumière
Ο εκφραστικός και γοητευτικός Lumière ζωντανεύει μέσα από 409 λαμπερές όψεις, συνδυάζοντας την τεχνική ακρίβεια της Swarovski με κίτρινες φλόγες και εφέ Golden Shadow.

Mrs. Potts
Η Mrs. Potts αποτυπώνει τη συναισθηματική καρδιά της ιστορίας. Η φιγούρα αποδίδει με ευαισθησία το τρυφερό της πνεύμα μέσα από 231 όψεις, πολύχρωμες μεταλλικές λεπτομέρειες και ένα άρτια σχεδιασμένο κυρίως σώμα.

Η Disney και η Swarovski παρουσιάζουν τη νέα συλλογή figurines εμπνευσμένη από την «Πεντάμορφη και το Τέρας»

Enchanted Rose
Το Enchanted Rose επιστρέφει στη συλλογή home décor ως σύμβολο ελπίδας και διαχρονικής αγάπης. Τα έντονα κόκκινα πέταλά του και το λεπτεπίλεπτο κρυστάλλινο στέλεχος μοιάζουν να αιωρούνται μέσα στη γυάλινη καμπάνα.

#Swarovski

TAGS

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η SWAROVSKI φωτίζει το κόκκινο χαλί στην 68η απονομή των GRAMMY AWARDS
FASHION

Η SWAROVSKI φωτίζει το κόκκινο χαλί στην 68η απονομή των GRAMMY AWARDS

02.02.2026 - 17:02
GRAMMY AWARDS, SWAROVSKI
Η SWAROVSKI παρουσιάζει τη συλλογή για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2026 “CHARMING LOVE”
FASHION

Η SWAROVSKI παρουσιάζει τη συλλογή για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2026 “CHARMING LOVE”

27.01.2026 - 18:23
SWAROVSKI, ΑΓΙΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΥ
Η SWAROVSKI ανακοινώνει αποκλειστική συνεργασία για το 2026 με τη RAYE για την παγκόσμια περιοδεία της
FASHION

Η SWAROVSKI ανακοινώνει αποκλειστική συνεργασία για το 2026 με τη RAYE για την παγκόσμια περιοδεία της

23.01.2026 - 18:22
RAYE, SWAROVSKI
Η Swarovski έλαμψε στην 83η απονομή των Golden Globes® με εκθαμβωτικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
FASHION

Η Swarovski έλαμψε στην 83η απονομή των Golden Globes® με εκθαμβωτικές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί

14.01.2026 - 19:13
ARIANA GRANDE, GOLDEN GLOBES, JENNIFER LAWRENCE, SWAROVSKI
Η συλλογή κοσμημάτων SWAROVSKI Ανοίξη–Καλοκαίρι 2026 ξεχειλίζει από χαρά
FASHION

Η συλλογή κοσμημάτων SWAROVSKI Ανοίξη–Καλοκαίρι 2026 ξεχειλίζει από χαρά

13.01.2026 - 14:14
SWAROVSKI
Η SWAROVSKI γεμίζει την Αθήνα με γιορτινό φως στο 91 Athens Riviera Members Club
LIFE

Η SWAROVSKI γεμίζει την Αθήνα με γιορτινό φως στο 91 Athens Riviera Members Club

01.12.2025 - 23:09
91 Athens Riviera Members Club, SWAROVSKI
Η Swarovski Φωτίζει το Παρίσι ως Αποκλειστικός Χορηγός της Εορταστικής Φωταγώγησης των Ηλυσίων Πεδίων
LIFE

Η Swarovski Φωτίζει το Παρίσι ως Αποκλειστικός Χορηγός της Εορταστικής Φωταγώγησης των Ηλυσίων Πεδίων

18.11.2025 - 19:03
SWAROVSKI
Η Swarovski παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025
FASHION

Η Swarovski παρουσιάζει τη συλλογή γυαλιών Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025

14.11.2025 - 22:18
SWAROVSKI