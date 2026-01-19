Η D-Marin παρουσιάζει στην Βoot Düsseldorf 2026 το νέο προνομιακό πρόγραμμα «Latitude»

Η D-Marin, το δίκτυο premium μαρινών, παρουσίασε το νέο πρόγραμμα συνδρομής «Latitude» στη φετινή έκθεση Boot Düsseldorf, η παροχή του οποίου θα ξεκινήσει τον τρέχοντα μήνα σε πρώτη φάση στην Τουρκία, πριν από ευρύτερη διάθεσή του το 2026 και στο υπόλοιπο δίκτυο μαρινών.

Το πρόγραμμα αφορά δικαιούχους ετήσιους πελάτες της D-Marin και θα προσφέρει μια ευρεία γκάμα αποκλειστικών προνομίων, βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών και τη σύνδεσή τους τόσο με τη μαρίνα όσο και με τα υπόλοιπα μέλη.

Συγκεντρώνοντας όλα όσα απολαμβάνουν τα μέλη του δικτύου σε ένα προνομιακό πακέτο και προσθέτοντας επιπλέον οφέλη, το «Latitude» προσφέρει στα μέλη ετήσια προνόμια ελλιμενισμού, επιπλέον D-Marin ‘Happy Berth Days’, ενσωματωμένους Έξυπνους Αισθητήρες (Smart Sensors), extra ημέρες διαχείμασης, πρόσθετη στάθμευση αυτοκινήτων, δωρεάν πρόσβαση σε παραλίες (όπου εφαρμόζεται) και ένα δώρο καλωσορίσματος που αντικατοπτρίζει την premium εξυπηρέτηση της εταιρείας προς τους πελάτες της.

Η D-Marin επέλεξε την ονομασία «Latitude» για να εκφράσει τη γεωγραφική ελευθερία και το γεγονός ότι οι μαρίνες της είναι κάτι περισσότερο από συντεταγμένες· είναι η ελευθερία να εξερευνάς, ο χώρος για να ονειρεύεσαι και η επιλογή να ανήκεις.

Ο Dean Smith, Chief Commercial Officer της D-Marin δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που μοιραζόμαστε επίσημα τις λεπτομέρειες του νέου μας συνδρομητικού προγράμματος ‘Latitude’ στην boot Düsseldorf. Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη χρονιά το 2025 με πολλά βραβεία για την εταρεία μας, συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στην ικανοποίηση των πελατών με την παροχή του προγράμματος Latitude. Το Net Promoter Score μας αυξήθηκε σε 62 το 2025, το υψηλότερο στην ιστορία μας, γεγονός που αντικατοπτρίζει τον συνδυασμένο αντίκτυπο της φιλοξενίας μας, των ψηφιακών βελτιώσεων και των αναβαθμισμένων υποδομών. Η προσθήκη του προγράμματος Latitude στις υπηρεσίες μας θα συνεχίσει την προσεκτική, ανθρωποκεντρική προσέγγισή μας, όπου κάθε λεπτομέρεια προβλέπεται, εξασφαλίζοντας ότι οι αλληλεπιδράσεις φαίνονται αβίαστες και διαισθητικές».

Οι επισκέπτες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προνόμια του Latitude μέσω της εφαρμογής D-Marin, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης της ψηφιακής της στρατηγικής. Το D-Marin App χρησιμοποιείται πλέον από το 93% των ετήσιων πελατών, επιτρέποντάς τους να διαχειρίζονται κρατήσεις, συμβάσεις και ενημερώσεις σε πραγματικό χρόνο με ευκολία. Τα προηγμένα Smart Pedestals και οι Έξυπνοι Αισθητήρες της ομάδας υποστηρίζουν τις λειτουργίες της, παρέχοντας αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα ελλιμενισμού, την κίνηση σκαφών, τη χρήση ενέργειας και νερού, τις καιρικές συνθήκες και την ασφάλεια. Αυτά τα συστήματα ενισχύουν την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών, ενώ υποστηρίζουν τη δέσμευση της D-Marin να εξαλείψει τις περιττές δυσκολίες, δίνοντας στους πελάτες πλήρη πρόσβαση, προβλέψιμο κόστος και αβίαστο έλεγχο του χρόνου και των πόρων τους. Αυτή η πρόοδος βασίζεται σε περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ που έχουν επενδυθεί σε μετασχηματιστικές λύσεις IT τα τελευταία χρόνια, επιτρέποντας στην D-Marin να προσφέρει την πιο προηγμένη ψηφιακή εμπειρία μαρίνας στον κλάδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την D-Marin επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.d-marin.com