Η CYBEX αφιερώνει τον Σεπτέμβριο στην Παιδική Ασφάλεια

Ο Σεπτέμβριος είναι για την CYBEX ο Μήνας Ασφάλειας Παιδιών: μια σημαντική πρωτοβουλία αφιερωμένη στην ενημέρωση και την εκπαίδευση των γονιών γύρω από την ασφάλεια των παιδιών στην καθημερινότητά τους και ειδικά μέσα στο αυτοκίνητο. Με αποκλειστικό περιεχόμενο, πρακτικές συμβουλές και εβδομαδιαίες θεματικές ενότητες, η CYBEX εστιάζει φέτος στην ασφάλεια από την πρώτη κιόλας μέρα. Στο επίκεντρο αυτής της δράσης βρίσκεται το Anoris T2 i-Size, το πιο εξελιγμένο παιδικό κάθισμα αυτοκινήτου της εταιρείας, σχεδιασμένο για να προσφέρει έως και 50% περισσότερη ασφάλεια σε σχέση με τα συμβατικά καθίσματα με φορά προς τα εμπρός.

Anoris T2 i-Size:Το μέλλον της παιδικής ασφάλειας έχει αερόσακο

Bayreuth, Απρίλιος 2024: Υπάρχει κάτι καλύτερο από το «πολύ καλό» όταν πρόκειται για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου; Για την CYBEX, την κορυφαία εταιρεία στον τομέα της παιδικής ασφάλειας, η απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο ναι. Μετά την επιτυχημένη κυκλοφορία του πρώτου παιδικού καθίσματος με ενσωματωμένο αερόσακο πλήρους σώματος το 2021, η CYBEX επιστρέφει με τον βελτιωμένο του διάδοχο: το Anoris T2 i-Size.

Με τεχνολογία αιχμής και ακόμα πιο ευέλικτο σχεδιασμό, το Anoris T2 προσφέρει ένα νέο επίπεδο προστασίας, άνεσης και ελευθερίας κινήσεων για παιδιά ηλικίας 15 μηνών έως και 7 ετών, διασφαλίζοντας περισσότερα χρόνια ασφαλούς και άνετης μετακίνησης.

Παιδική ασφάλεια με τεχνολογία αερόσακου: Γιατί η φορά προς τα εμπρός απαιτεί

μέγιστη προστασία

Μελέτες δείχνουν ότι περίπου το 80% των γονέων τοποθετούν τα παιδιά με φορά προς τα εμπρός ακόμη και πριν την ηλικία των 2 ετών γεγονός που μειώνει την ασφάλειά τους έως και 50%. Το Anoris T2 i-Size απαντά σε αυτή την πρόκληση με τεχνολογία που φουσκώνει σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, σχηματίζοντας ένα C γύρω από την ασπίδα πρόσκρουσης, παρέχοντας βέλτιστη προστασία για το κεφάλι, τον αυχένα και τον κορμό. Η ασπίδα πρόσκρουσης One-Click, μικρότερη από την προηγούμενη γενιά, σε συνδυασμό με τον εσωτερικό διαχωριστή, προσφέρει άνεση και ασφάλεια χωρίς να ασκείται βάρος στο σώμα του παιδιού. Έτσι, οι δυνάμεις μιας σύγκρουσης κατανέμονται σε ολόκληρο το σώμα, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους τραυματισμού.

Περισσότερος χώρος, περισσότερα χρόνια ασφάλειας

Σε αντίθεση με άλλα καθίσματα που περιορίζονται σε ηλικιακές ομάδες, το Anoris T2 i- Size καλύπτει παιδιά έως 7 ετών, προσφέροντας τρία επιπλέον χρόνια χρήσης σε σχέση με συμβατικά καθίσματα και ένα επιπλέον έτος σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο. Ο εργονομικός σχεδιασμός, με επιπλέον χώρο για τα πόδια και εύκολη επιβίβαση/αποβίβαση, καθιστούν το κάθισμα ιδανικό για καθημερινή χρήση.

Η δέσμευση της CYBEX για συνεχή ενημέρωση & ασφάλεια

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, στον επίσημο ιστότοπο της CYBEX (www.cybex-online.com) φιλοξενείται εβδομαδιαίο περιεχόμενο με συμβουλές ασφάλειας:

Πώς να τοποθετήσετε σωστά το κάθισμα στο αυτοκίνητο

Γιατί είναι κρίσιμη η τοποθέτηση προς τα πίσω στις πρώτες ηλικίες

Πώς να ρυθμίσετε σωστά το λουράκι για τέλεια εφαρμογή

Και άλλα θέματα που αφορούν την καθημερινή φροντίδα με ασφάλεια.

Το Anoris T2 i-Size είναι το μέλλον. Και το μέλλον είναι ασφαλές.

«Στη CYBEX, δεν φοβόμαστε να αμφισβητήσουμε το status quo, ακόμη και όταν έχουμε θέσει εμείς οι ίδιοι το πρότυπο», δηλώνει ο Martin Pos, ιδρυτής της CYBEX. Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στην καινοτομία, την έρευνα και την εκπαίδευση, επιδιώκοντας ένα κοινό όραμα: καλύτερη, πιο έξυπνη και πιο ασφαλή καθημερινότητα για τα παιδιά και τους γονείς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: www.cybex-online.com