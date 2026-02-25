Η CL Art Gallery παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση HUMAN forms της εικαστικού Χριστίνας Λάππα

Η νέα σειρά έργων HUMAN forms της εικαστικού Χριστίνας Λάππα παρουσιάζεται την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 19:00 στην CL Art Gallery στο Κολωνάκι, εγκαινιάζοντας μια ενότητα που εστιάζει στην εξέλιξη της εμβληματικής ανθρώπινης φιγούρας που χαρακτηρίζει το έργο της.

Η έκθεση συγκροτεί μια αφηρημένη εξπρεσιονιστική ενότητα έργων με έντονα ανθρωπομορφικά στοιχεία, δυναμικές πινελιές και ισχυρές χρωματικές αντιθέσεις. Μέσα από την αφαίρεση, την κίνηση και τη συλλογική εμπειρία, τα έργα διερευνούν την ανθρώπινη παρουσία ως διαρκή ροή ενέργειας.

Με ζωηρή χρωματική παλέτα και ελεύθερη, εκρηκτική γραφή, οι επιμήκεις ανθρώπινες μορφές μοιάζουν να κινούνται στον ίδιο ρυθμό, μέσα σε ένα περιβάλλον έντασης και μεταμόρφωσης. Οι φιγούρες δεν παραπέμπουν σε συγκεκριμένες ταυτότητες· λειτουργούν συμβολικά, ως φορείς της ανθρώπινης ύπαρξης, της αντοχής και της διαρκούς κίνησης της ζωής.

Το θερμό, εκρηκτικό φόντο δημιουργεί ένα έντονα συναισθηματικό πεδίο, ενώ οι ψυχρότερες γραμμές των σωμάτων υποδηλώνουν την ανάγκη για ισορροπία και συνοχή μέσα στο χάος. Η επανάληψη των μορφών ενισχύει την έννοια της συλλογικότητας και της κοινής πορείας, αφήνοντας ταυτόχρονα χώρο για προσωπικές ερμηνείες.

Η σειρά HUMAN forms προσκαλεί το κοινό σε μια εικαστική διαδρομή όπου η ανθρώπινη παρουσία μεταμορφώνεται σε σύμβολο ενέργειας, δύναμης και σύγχρονης ταυτότητας, μέσα από έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στη φόρμα και την έκφραση.