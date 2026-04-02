Η Chiquita μεταμορφώνει τα καταστήματα «Μασούτης» σε πολύχρωμους χώρους Pop Art

Στο πλαίσιο της παγκόσμιας δημιουργικής καμπάνιας Pop by Nature, Chiquita και «Μασούτης» ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν έναν ζωντανό συνδυασμό τέχνης, δημιουργικότητας και καθημερινής απόλαυσης στους καταναλωτές. Για πρώτη φορά, το έργο τέχνης της καμπάνιας Pop by Nature 2026, εμπνευσμένο φέτος από τη Miss Chiquita, θα παρουσιάσουν μέσα στα GRAND Μασούτης Θέρμης, Σταυρούπολης και Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη.

Η εταιρεία «Μασούτης» θα φιλοξενήσει τη δράση για περίπου έναν μήνα, μεταμορφώνοντας τα τμήματα φρούτων των τριών GRAND Mασούτης σε πολύχρωμους χώρους εμπνευσμένους από την pop art. Οι επισκέπτες θα εισέρχονται σε ένα παιχνιδιάρικο περιβάλλον που θυμίζει μικρή έκθεση τέχνης, με κορνιζαρισμένα τα έργα της σύγχρονης καλλιτέχνη Jiaqi Wang, η οποία δίνει ζωή στην καμπάνια με έντονα χρώματα και ενέργεια.

Η δράση καλεί τους επισκέπτες να ανακαλύψουν το χαρούμενο και πολύχρωμο σύμπαν της Chiquita μέσα από εντυπωσιακές εικόνες και καλλιτεχνική αφήγηση, μετατρέποντας μια απλή επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ σε μια ευχάριστη εμπειρία, όπου η τέχνη συναντά την καθημερινότητα.

Για να γιορτάσει αυτήν την ξεχωριστή δράση, η Chiquita πραγματοποίησε μια ειδική προωθητική ενέργεια Buy & Get στα τρία καταστήματα την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Μαρτίου. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο ημερών, οι καταναλωτές που αγόρασαν μπανάνες Chiquita πήραν ως δώρο ένα συλλεκτικό μαγνητάκι, εμπνευσμένο από την καμπάνια.

Τα τελευταία τρία χρόνια, μέσα από συνεργασίες με διεθνείς καλλιτέχνες, η καμπάνια Pop by Nature συνδέει τη χαρούμενη ταυτότητα της Chiquita με τον ζωντανό κόσμο της σύγχρονης pop art. Φέτος, η Jiaqi Wang τοποθέτησε τη Miss Chiquita στο επίκεντρο του βασικού εικαστικού της καμπάνιας, μεταμορφώνοντάς τη από μια παραδοσιακή πρέσβειρα της εταιρίας σε ένα σύγχρονο εμβληματικό πρόσωπο. Στο κεντρικό εικαστικό της καμπάνιας, παρουσιάζεται στην αυθεντική της υπόσταση: παρά τη μοντέρνα αισθητική και τα ζωντανά χρώματα, παραμένει βαθιά συνδεδεμένη με τις ρίζες και τις αξίες της προέλευσής της. Αυτή η σύνδεση συμβολίζεται με την μπανάνα Chiquita που την κρατά με περηφάνια κοντά στο στήθος της. Η καμπάνια επαναπροσδιορίζει την εμβληματική Miss Chiquita και ενισχύει την παρουσία της εταιρείας πέρα από το ράφι, τοποθετώντας την ως μια δημιουργική φωνή στη σύγχρονη pop κουλτούρα.

Από τη διεύθυνση Marketing της Διαμαντής Μασούτης Α.Ε ο υπεύθυνος του εμπορικού τμήματος Θεόδωρος Τσαχουρίδης δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με τη Chiquita σε αυτή τη μοναδική και δημιουργική δράση, που φιλοξενείται για πρώτη φορά στα μεγαλύτερα καταστήματά μας στη Θεσσαλονίκη. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους πελάτες μας κάτι περισσότερο από μια απλή αγοραστική εμπειρία, να δημιουργούμε στιγμές που εμπνέουν και αφήνουν θετικές αναμνήσεις. Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε στα καταστήματά μας μια φρέσκια και πρωτότυπη ιδέα, που συνδυάζει τέχνη, δημιουργικότητα και καινοτομία.»

Ο Marco Volpi, CMO της Chiquita, πρόσθεσε: «Στη Chiquita αναζητούμε πάντα δημιουργικούς τρόπους να συνδεόμαστε με τους καταναλωτές και να φέρνουμε το brand πιο κοντά στις καθημερινές στιγμές χαράς. Μέσα από τη συνεργασία μας με τη «Μασούτης», είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που παρουσιάζουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την καμπάνια Pop by Nature, με το έργο της Miss Chiquita μέσα από μια ξεχωριστή καλλιτεχνική δράση, προσφέροντας στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει τέχνη, δημιουργικότητα και αφήγηση του brand. Η πρωτοβουλία αυτή αντανακλά τη δύναμη της συνεργασίας μας και την κοινή μας δέσμευση να δημιουργούμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό για τους καταναλωτές.»

Με αυτή τη δράση, Chiquita και Μασούτης αποδεικνύουν πως μια καθημερινή επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ μπορεί να μετατραπεί σε μια ευχάριστη, δημιουργική και εμπνευσμένη εμπειρία, καλώντας τους καταναλωτές να εξερευνήσουν την εμβληματική ταυτότητα Miss Chiquita και να γιορτάσουν τη χαρά των φρέσκων φρούτων, της pop art και της φαντασίας.

Για να μάθετε περισσότερα για το Pop by Nature, επισκεφθείτε το Pop by Nature 2026 GR | Chiquita και ακολουθήστε τη Chiquita σε Instagram, TikTok και LinkedIn.