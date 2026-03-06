Η Bolt φέρνει την κατηγορία «Women for Women» και στην Ελλάδα

Η νέα κατηγορία στοχεύει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της ασφάλειας στην πλατφόρμα.

Η Bolt, η κορυφαία ευρωπαϊκή πλατφόρμα αστικής κινητικότητας, εισάγει και στην ελληνική αγορά την κατηγορία μετακινήσεων «Women for Women» στην εφαρμογή της, σε συνέχεια του επιτυχημένου της λανσαρίσματος, σε περισσότερες από 15 αγορές, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Εσθονία, η Γαλλία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Ταϊλάνδη.

Μέσω της επιλογής «Women for Women», οι επιβάτιδες μπορούν πλέον να αναζητούν διαδρομές που υλοποιούνται από γυναίκες οδηγούς, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας κατά την διάρκεια της διαδρομής τους. Πιο συγκεκριμένα, εισάγοντας τον προορισμό τους, οι επιβάτιδες θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής «Women for Women», για την εύρεση της οδηγού τους.

Μια δυνατότητα με πλεονεκτήματα για επιβάτες και οδηγούς

Πίσω από το λανσάρισμα της νέας αυτής λειτουργίας βρίσκεται η στρατηγική στόχευση της Bolt για την ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών σε κάθε διαδρομή, για εδραίωση μιας κουλτούρας ασφαλούς αστικής κινητικότητας αλλά και για γυναικεία ενδυνάμωση.

O τρόπος με τον οποίο αυτή η πρωτοβουλία συμβάλλει στη γυναικεία ενδυνάμωση είναι δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε περισσότερες γυναίκες να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά ως οδηγοί ταξί, προσφέροντας τους τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία ώστε να κερδίζουν περισσότερα. Σύμφωνα με στοιχεία του EURES, το ποσοστό απασχόλησης των γυναικών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 52,8%, έναντι 70,8% των ανδρών, γεγονός που αποτυπώνει το υφιστάμενο χάσμα στην αγορά εργασίας το οποίο συνδέεται με τον ρόλο της φροντίδας της οικογένειας που αναλαμβάνουν συχνότερα οι γυναίκες. Σε αυτό το πλαίσιο, η νέα δυνατότητα που προσφέρει η εφαρμογή της Bolt στις γυναίκες οδηγούς ταξί, τους επιτρέπει να αυξήσουν το εισόδημα τους, εξασφαλίζοντας τους ζήτηση για διαδρομές από γυναίκες επιβάτιδες.

Παράλληλα, για τις γυναίκες, η δυνατότητα να τις μεταφέρει μια γυναίκα οδηγός στο σπίτι τους, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική επιλογή, που τους προσφέρει αίσθημα ασφάλειας και ελέγχου της διαδρομής τους. Μια κορυφαία πλατφόρμα όπως η Bolt οφείλει αναμφίβολα να σέβεται και να υποστηρίζει αυτή την ανάγκη για ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας.

5 βήματα για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας

Με την επιλογή αυτής της κατηγορίας στην εφαρμογή, εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο που καθοδηγεί τη χρήστη στη διαδικασία ταυτοποίησης. H χρήστης καλείται να μεταφορτώσει ένα επίσημο έγγραφο ταυτότητας (π.χ. αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο). Στη συνέχεια, απαιτείται η μεταφόρτωση μιας πρόσφατης φωτογραφίας προσώπου (selfie). Η ομάδα της Bolt προχωρά σε έλεγχο της εγκυρότητας του εγγράφου και επιβεβαιώνει ότι η φωτογραφία προσώπου αντιστοιχεί στη φωτογραφία του εγγράφου ταυτότητας. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της επαλήθευσης, η κατηγορία ενεργοποιείται και η χρήστης μπορεί να προχωρήσει στην κράτηση διαδρομής με γυναίκα-οδηγό. Η πλατφόρμα διασυνδέει γυναίκες-οδηγούς αποκλειστικά με επαληθευμένες επιβάτιδες, διασφαλίζοντας αυξημένο επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας της υπηρεσίας.

Όπως ισχύει για όλες τις διαδρομές της Bolt, εάν η συνεργάτης-οδηγός ή η πελάτισσα δεν είναι βέβαιη ότι το άτομο στο σημείο παραλαβής είναι αυτό που δηλώνει, μπορεί να ακυρώσει τη διαδρομή χωρίς χρέωση, επιλέγοντας τον κατάλληλο λόγο ακύρωσης.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια

Σε συνέχεια του λανσαρίσματος του Safety Toolkit, το οποίο περιλαμβάνει κωδικούς επαλήθευσης διαδρομής, δυνατότητα κοινοποίησης τοποθεσίας σε πραγματικό χρόνο, άμεση πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθορισμό επαφής έκτακτης ανάγκης, συνεχή παρακολούθηση διαδρομών από την Ομάδα Ασφαλείας της Bolt, καθώς και μηχανισμό αναφοράς επικίνδυνης οδήγησης σε πραγματικό χρόνο, η λειτουργία «Women for Women» ενισχύει περαιτέρω τον πυλώνα της ασφαλούς κινητικότητας στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας τη συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών ταξί στη χώρα.

Ο Γιώργος Ξενοκράτης, EU Public Policy Senior Manager στη Bolt, δήλωσε σχετικά: «Για εμάς, η ασφάλεια των διαδρομών αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Με την εισαγωγή της κατηγορίας Women for Women, διευρύνουμε την έννοια της ασφαλούς μετακίνησης, δημιουργώντας ένα επιπλέον πλαίσιο προστασίας και άνεσης τόσο για τις γυναίκες χρήστες της πλατφόρμας όσο και για τις οδηγούς. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε την ασφάλεια των διαδρομών για τις γυναίκες αλλά και να παρέχουμε στις γυναίκες οδηγούς ταξί τα κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να αυξήσουν το εισόδημα τους αποτελεσματικά, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την οικονομική τους ανεξαρτησία.»

Για το 2026, στρατηγικός στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω διεύρυνση της βάσης οδηγών-συνεργατών και επιβατών, η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η εδραίωση της θέσης της ως κορυφαίας επιλογής αστικής μετακίνησης για μόνιμους κατοίκους και επισκέπτες.