Η Beverage World υποστηρίζει και φέτος το Greece Race for the Cure
30 Σεπτεμβρίου, 2025
Με υπερηφάνεια και αίσθημα ευθύνης, η Beverage World συμμετείχε για 2 η συνεχόμενη χρονιά ως χορηγός στον 17 ο αγώνα–θεσμό “Greece Race for the Cure”, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα ελπίδας, αλληλεγγύης και πρόληψης.

Στελέχη της Beverage World έλαβαν μέρος στον συμβολικό αγώνα και περίπατο, υπογραμμίζοντας την προσήλωση της εταιρείας σε πρωτοβουλίες που καλλιεργούν την ελπίδα, ενδυναμώνουν την κοινωνία και στηρίζουν τις γυναίκες.

Ως χορηγός, η Beverage World προσέφερε και φέτος στους δρομείς μια δροσερή και απολαυστική εκδοχή του ιταλικού καφέ, παραχωρώντας 1.000 τεμάχια Lavazza Ready to Drink (RTD), ενώ προχώρησε σε μια συμβολική χρηματική δωρεά προς τον οργανισμό, με στόχο να στηρίξει τις δράσεις του για ενημέρωση, έρευνα και ενδυνάμωση των γυναικών που το έχουν ανάγκη.

 

Η συμμετοχή της Beverage World στον αγώνα–θεσμό αναδεικνύει τη διαχρονική δέσμευσή της στην κοινωνική προσφορά και στην ενεργή στήριξη δράσεων που προάγουν την υγεία, την αλληλεγγύη και την πρόληψη.

