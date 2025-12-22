Η Beverage World κάνει τις γιορτές των παιδιών που το έχουν ανάγκη πιο φωτεινές

Η Beverage World, παραμένοντας πιστή στη δέσμευσή της για ουσιαστική προσφορά προς την κοινωνία, υλοποίησε για 2η συνεχή χρονιά μία ακόμη σημαντική χριστουγεννιάτικη πρωτοβουλία σε συνεργασία με την Ένωση «Μαζί για το Παιδί».

Με αίσθημα αλληλεγγύης και συλλογικότητας, τα στελέχη της εταιρείας συμμετείχαν ενεργά στη δράση «Breakfast Boxes», προσφέροντας στα παιδιά των δομών-μελών του δικτύου «Μαζί για το Παιδί», ένα ξεχωριστό, γιορτινό και γλυκό πρωινό για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς.

Στο πλαίσιο της δράσης, η Beverage World προμηθεύτηκε και συγκέντρωσε τα Breakfast Boxes, τα οποία περιλάμβαναν όλα τα απαραίτητα είδη για το πρώτο πρωινό του 2026, από δημητριακά, μπισκότα και μέλι μέχρι χυμούς, μαρμελάδα και εορταστικά γλυκίσματα. Οι εργαζόμενοι της Beverage World ετοίμασαν τα κουτιά, δίνοντάς τους γιορτινό χαρακτήρα μέσα από το δημιουργικό χριστουγεννιάτικο στολισμό τους.

Με αυτή τη συλλογική προσπάθεια, η Beverage World ενισχύει ουσιαστικά το έργο του «Μαζί για το Παιδί», ενός οργανισμού που από το 1996 στηρίζει χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε καλύτερες συνθήκες ζωής, φροντίδα και ίσες ευκαιρίες.

Η παράδοση των Breakfast Boxes πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου, με σκοπό να διατεθούν εγκαίρως σε παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές παιδικής προστασίας, ώστε να υποδεχθούν τη νέα χρονιά με χαρά, φροντίδα και γεύση… Χριστουγέννων!

Η Beverage World υλοποιεί δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας που προάγουν την ανάπτυξη, την ευημερία και τη στήριξη της κοινωνίας και των ευάλωτων ομάδων, παραμένοντας σταθερά πιστή στις αξίες της και στη δύναμη της προσφοράς. Με συνέπεια και συλλογικό πνεύμα, η εταιρεία επιδιώκει να συμβάλλει ουσιαστικά σε ένα καλύτερο μέλλον, καλλιεργώντας την κουλτούρα της αλληλεγγύης και της ενεργής συμμετοχής.