Η BARBIE γιορτάζει την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας με την BARBIE DREAM TEAM

Η Barbie συνεργάζεται με καταξιωμένες γυναίκες και πρότυπα στον τομέα τους, όπως οι Serena Williams, Kellie Gerardi, Regina Sirvent Alvarado, Chloe Kelly, Helene Fischer, Zoja Skubis,Stephanie Gilmore και Smriti Mandhana, δημιουργώντας την Barbie Dream Team με στόχο να εμπνεύσει τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο να γίνουν ό,τι ονειρεύονται.

Η Mattel ανακοίνωσε ότι η Barbie® γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας με έναν ολόκληρο μήνα αφιερωμένο σε εορταστικές εκδηλώσεις. Οι εορτασμοί περιλαμβάνουν την παρουσίαση της πρώτης ομάδας Barbie™ Dream Team, τιμώντας γυναίκες που πρωτοπορούν στους κλάδους τους με μοναδικές κούκλες εμπνευσμένες από τις ίδιες, ειδικές εμπορικές ενέργειες Barbie Dream Days™, καθώς και το ντεμπούτο του Barbie Dream Fest στην Φλόριντα, ενός πολυήμερου φεστιβάλ για τους φαν.

Η Barbie πιστεύει ότι το παράδειγμα καταξιωμένων γυναικείων προτύπων μπορεί να εμπνεύσει τα νέα κορίτσια και να διευρύνει τα όνειρά τους. Από το ντεμπούτο της το 1959, η Barbie έχει τιμήσει περισσότερες από 100 γυναίκες από διαφορετικούς κλάδους και κοινότητες που έχουν αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία. Μέσα από αυτές τις ιστορίες, η Barbie συνεχίζει να προωθεί την εκπροσώπηση και να αναδεικνύει νέες δυνατότητες για την επόμενη γενιά.

Η Barbie Dream Team 2026 τιμά γυναίκες που υπήρξαν πρωτοπόρες στους τομείς τους:

Serena Williams (ΗΠΑ) : Θρυλική τενίστρια με 23 Grand Slam τίτλους, επιχειρηματίας και παγκόσμιο πρότυπο.

Kellie Gerardi (ΗΠΑ) : Ερευνήτρια, αστροναύτης και ειδικός φορτίου διαστημικής αποστολής.

Regina Sirvent Alvarado (Μεξικό) : Επαγγελματίας οδηγός αγώνων και μία από τις πιο σημαντικές προσωπικότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού στο Μεξικό.

Chloe Kelly (Ηνωμένο Βασίλειο) : Επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια και εμβληματική μορφή του σύγχρονου γυναικείου ποδοσφαίρου.

Helene Fischer (Γερμανία) : Μία από τις πιο δημοφιλείς και επιδραστικές pop καλλιτέχνιδες στη Γερμανία.

Zoja Skubis (Πολωνία) : Η νεότερη Πολωνή που κατέκτησε τις κορυφές Manaslu (8.163 μ.) και Έβερεστ (8.849 μ.).

Stephanie Gilmore (Αυστραλία) : Επαγγελματίας surfer και η πρώτη γυναίκα με οκτώ παγκόσμιους τίτλους World Surf League (WSL).

Smriti Mandhana (Ινδία) : Η πρώτη Ινδή παίκτρια κρίκετ που πέτυχε century και στις τρεις μορφές του αθλήματος (T20, Test, ODI).

«Η Barbie υποστηρίζει διαχρονικά την πεποίθηση ότι τα κορίτσια μπορούν να γίνουν ό,τι ονειρεύονται. Από αστροναύτες μέχρι CEOs, έχει συμβάλει στην κατάρριψη στερεοτύπων, καλλιεργώντας τη φαντασία και εμπνέοντας γενιές κοριτσιών να ονειρεύονται χωρίς όρια», δήλωσε ο Nathan Baynard, Vice President και Head of Barbie στη Mattel. «Με αφορμή τη φετινή Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε αυτή την κληρονομιά με τη δημιουργία της Barbie Dream Team, τιμώντας μια ξεχωριστή ομάδα καταξιωμένων γυναικών από όλο τον κόσμο, οι οποίες ανοίγουν τον δρόμο για την επόμενη γενιά. Μέσα από την αναγνώριση των επιτευγμάτων τους, φιλοδοξούμε να εμπνεύσουμε τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο να ακολουθήσουν με τόλμη τα όνειρά τους και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις απεριόριστες δυνατότητές τους.»

«Πάντα αντλούσα έμπνευση από τις δυναμικές γυναίκες στη ζωή μου – από τη μητέρα μου και τις αδελφές μου μέχρι τις κόρες μου, αλλά και από τις κούκλες με τις οποίες μεγάλωσα.», αναφέρει η Serena Williams, θρυλική τενίστρια και επιτυχημένη επιχειρηματίας. «Σήμερα, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που είμαι μέλος της Barbie Dream Team, μια ομάδα εξαιρετικών γυναικών που εμπνέουν και πρωτοπορούν. Όπως τόσες γυναίκες με ενέπνευσαν να μετατρέψω τον φόβο σε θάρρος και την αμφιβολία σε αυτοπεποίθηση, έτσι κι εγώ ελπίζω να συμβάλω στο να ενθαρρύνουμε κορίτσια σε όλο τον κόσμο να πιάσουν μια ρακέτα, να ακολουθήσουν τον δρόμο της επιχειρηματικότητας ή να διεκδικήσουν οτιδήποτε τα εμπνέει, κάνοντας τα όνειρά τους πραγματικότητα.»

«Είμαι περήφανη που συμμετέχω στην Barbie Dream Team, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, και που μπορώ να δείξω σε κορίτσια σε όλο τον κόσμο ότι η επιστήμη και η εξερεύνηση του διαστήματος είναι για όλους.», δήλωσε η Κέλι Τζεράρντι, Ερευνήτρια Αστροναύτης. «Συμβάλλοντας στο να ανοίξει ο δρόμος ώστε επιστήμονες να ταξιδεύουν και να υλοποιούν τα δικά τους πειράματα σε εμπορικά διαστημόπλοια και έχοντας βιώσει η ίδια αυτή την εμπειρία ως ειδικός φορτίου διαστημικής αποστολής και αστροναύτης, σήμερα αποστολή μου είναι να κρατήσω αυτή την πόρτα ακόμη πιο ανοιχτή για την επόμενη γενιά κοριτσιών. Όταν τολμάς να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να κυνηγήσεις τα όνειρα σου, όσο μεγάλα και αν είναι, ακόμη και ο ουρανός παύει να είναι το όριο.»

Με στόχο να ενδυναμώσει περαιτέρω τις φωνές των γυναικών που φέρνουν αλλαγή, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Barbie παρουσιάζει τις συνεργασίες που σύναψε με έξι επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί από γυναίκες σε παγκόσμιο επίπεδο, από τους χώρους της ομορφιάς, της μόδας και των ροφημάτων, συμπεριλαμβανομένων των FHI Heat, Stoney Clover Lane, GK, Unique Vintage, Besita Boots και Moment. Ξεχωρίζουν η συλλογή Barbie™ x Besita Boots, με τρία εντυπωσιακά σχέδια που αντανακλούν αυτοπεποίθηση και υποστηρίζουν την αυτοέκφραση, η νέα συλλογή ρούχων με vintage αισθητική σε συνεργασία με τη Unique Vintage, που γιορτάζει τη συμπερίληψη και τη μοναδικότητα, τα επαγγελματικά εργαλεία styling Barbie UNbrush και οι συσκευές περιποίησης της FHI Heat, που ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα, τα φυτικά ροφήματα της Moment, που προάγουν την ευεξία και τη διάθεση, μια ειδική πρόταση Barbie από τις GK Elite και GK Cheer, ηγέτιδες στον χώρο της ενδυμασίας για ενόργανη γυμναστική και cheerleading, καθώς και μια νέα συλλογή από τη Stoney Clover Lane εμπνευσμένη από την Barbie.

Γιορτάζοντας τη δύναμη να γίνεσαι ό,τι ονειρεύεσαι και την έμπνευση που κάνει τα όνειρα πραγματικότητα, το Barbie Dream Fest φέρνει για πρώτη φορά κοντά τους φίλους της Barbie ένα φεστιβάλ αφιερωμένο αποκλειστικά στην Barbie. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα σε συνεργασία με τη Mischief Management. Η πολυήμερη εμπειρία θα περιλαμβάνει εμπνευσμένους ομιλητές, μεταξύ των οποίων η Serena Williams, η Angel Reese, η Dr. Swati Mohan, η Madison Marilla και άλλοι, διαδραστικές εμπειρίες και αξέχαστες στιγμές που θα αναδείξουν της διαχρονικές αξίες, την εξέλιξη και την απεριόριστη φαντασία της Barbie. Τα εισιτήρια για το Barbie Dream Fest είναι ήδη διαθέσιμα στο BarbieDreamFest.com.