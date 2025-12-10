Η Αθηναϊκή Στρωματοποιία παρουσιάζει την πρώτη Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Αθηναϊκή Στρωματοποιία, μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες στο χώρο του ύπνου, με μακρά ιστορία από το 1967, παρουσιάζει την πρώτη της Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στη δέσμευσή της για ένα υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον.

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης αναφέρεται στη διετία 2023-2024 και αποτυπώνει τις δράσεις και τις επιδόσεις της Αθηναϊκής Στρωματοποιίας, παρουσιάζοντας παράλληλα την πρόοδο της Εταιρείας σε κρίσιμους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης.

Όπως υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Αθηναϊκής Στρωματοποιίας, κ. Γεώργιος Νιάρχος: «Η διετία 2023-2024 αποτέλεσε για εμάς μία περίοδο σημαντικών αλλαγών, στη διάρκεια της οποίας εστιάσαμε στην ανάδειξη της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης, πάντα με σεβασμό και προτεραιότητα στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε σε αυτούς τους τομείς προτεραιότητας, έχοντας ως βασικό άξονα τη συνεχή και εποικοδομητική συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη μας».

Επένδυση στην ποιότητα και την καινοτομία: Η Εταιρεία διαθέτει σύγχρονες παραγωγικές εγκαταστάσεις και άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, που της επιτρέπουν να εφαρμόζει ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2015. Η ποιότητα αποτελεί κυρίαρχο στόχο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, γεγονός που έχει συμβάλει στη διαχρονική, ηγετική θέση της Αθηναϊκής Στρωματοποιίας στην ελληνική αγορά προϊόντων ύπνου.

Περιβαλλοντική υπευθυνότητα: Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σταθερή δέσμευση, με ολοκληρωμένες δράσεις που περιλαμβάνουν πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015, επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μετρήσιμη μείωση εκπομπών και ενεργειακής κατανάλωσης, υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων και ορθολογική χρήση φυσικών πόρων. Με συστηματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων, η Εταιρεία συνεχίζει να βελτιώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι άνθρωποι στο επίκεντρο: Αναγνωρίζοντας ότι οι άνθρωποί της αποτελούν την καρδιά της Εταιρείας, η Αθηναϊκή Στρωματοποιία επενδύει σταθερά στη συνεχή ανάπτυξη και ευημερία τους. Στην κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στην υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, με την καλλιέργεια ενός περιβάλλοντος που στηρίζεται στον σεβασμό, την ομαδικότητα και την κατανόηση. Η Εταιρεία εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας κατά ISO 45001:2018, στοχεύοντας στην πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών κινδύνων.

Υπεύθυνη διακυβέρνηση: Η Αθηναϊκή Στρωματοποιία υιοθετεί ένα συνεκτικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, που προωθεί την ηθική, τη διαφάνεια και την εξάλειψη αθέμιτων πρακτικών. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύει την αξιοπιστία της και διασφαλίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Δέσμευση για ένα βιώσιμο μέλλον: Η προσέγγιση στη βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται σε τρεις πυλώνες – Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση – στους οποίους η Εταιρεία επιδιώκει να έχει ουσιαστικό και θετικό αντίκτυπο. Με σταθερή προσήλωση στις αρχές της υπευθυνότητας, συνεχίζει να εξελίσσεται με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για το σύνολο των ενδιαφερόμενων μερών.

Η Αθηναϊκή Στρωματοποιία επενδύει με συνέπεια σε λύσεις που μειώνουν το αποτύπωμά της και ενισχύουν ένα βιώσιμο μέλλον για όλους. Όπως τονίζει σε άλλο σημείο ο Πρόεδρος της Εταιρείας κ. Γ. Νιάρχος: «Συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε με σταθερή προσήλωση στον άνθρωπο, το περιβάλλον και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, πιστεύοντας ότι η πρόοδος επιτυγχάνεται μέσα από τη συνεργασία, και για αυτό επιδιώκουμε τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στην πορεία μας προς τη βιώσιμη ανάπτυξη».