Η απόλυτη sensorial εμπειρία με το Ploom AURA

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, στο Delta Restaurant του ΚΠΙΣΝ, πραγματοποιήθηκε η εντυπωσιακή εκδήλωση Discover Your AURA, όπου παρουσιάστηκε επίσημα το Ploom AURA.

Η βραδιά είχε πολυαισθητηριακό χαρακτήρα και σχεδιάστηκε εξ ολοκλήρου για να αναδείξει τη φιλοσοφία, τον σχεδιασμό και την αισθητική ταυτότητα του brand.

Το Ploom AURA υποδέχτηκε τους καλεσμένους σε ένα μαγικό, θεατρικό σκηνικό, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή μια ατμόσφαιρα που προϊδέαζε για μια εμπειρία πέρα από τα συνηθισμένα. Οι παρευρισκόμενοι περιηγήθηκαν σε μια σειρά από ξεχωριστά activations, ειδικά σχεδιασμένα ώστε να διεγείρουν όλες τις αισθήσεις και να τους οδηγήσουν στην ανακάλυψη της δικής τους προσωπικής «αύρας».

Η στιγμή της αποκάλυψης της νέας συσκευής αποτέλεσε την κορύφωση της βραδιάς. Το Ploom AURA παρουσιάστηκε με έναν θεαματικό τρόπο, σηματοδοτώντας όχι μόνο την άφιξη της νέας γενιάς συσκευών Ploom στην Ελλάδα, αλλά ένα νέο κεφάλαιο για το brand, που εισέρχεται δυναμικά σε μια εποχή τεχνολογίας, design και μοναδικής εμπειρίας απόλαυσης.

Στο πρόγραμμα της βραδιάς ξεχώρισε το performance μοριακής μιξολογίας από τον Άρη Χατζηαντωνίου, ο οποίος παρουσίασε το signature cocktail “Blue AURA”, εμπνευσμένο από το Ploom ειδικά για το event. Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με ένα ατμοσφαιρικό live set της Κατερίνας Ντούσκα και του Leon of Athens, ενώ η Xenia Ghali ανέβασε τον ρυθμό με ένα δυναμικό closing DJ set.

Το “Discover Your AURA” αποτέλεσε μια ολοκληρωμένη, βιωματική αφήγηση γύρω από τον κόσμο του νέου Ploom AURA — μια απόδραση από την καθημερινότητα και μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τη δική τους μοναδική, προσωπική αύρα, μέσα από το συναρπαστικό νέο ταξίδι του brand.