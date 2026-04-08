Η Always αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026» στην κατηγορία της, με τη νέα Always Ultra

Η Always κατέκτησε τον τίτλο «Προϊόν της Χρονιάς 2026» για τη σειρά Always Ultra, στην κατηγορία σερβιετών, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη διαχρονική της δέσμευση στην καινοτομία, τη φροντίδα και την ουσιαστική ανταπόκριση στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας.

Η διάκριση ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 6 Απριλίου, στην Τελετή Απονομής των βραβείων του διεθνούς θεσμού «Προϊόν της Χρονιάς», που διοργάνωσε η Direction Business Network στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία και στην επιβράβευση προϊόντων και υπηρεσιών που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την εξέλιξη και την αξία που προσφέρουν στον καταναλωτή.

Η Always, ένα brand που εμπιστεύονται εκατομμύρια γυναίκες, συνεχίζει να εξελίσσεται μέσα από τη νέα σειρά Always Ultra, η οποία σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας. Μέσα από τη νέα καμπάνια με μήνυμα #ΣεΑκούμε, η Always δίνει φωνή στις γυναίκες και επανατοποθετεί τη φροντίδα ως μια ουσιαστική, καθημερινή εμπειρία με περισσότερη κατανόηση, περισσότερη εγγύτητα και περισσότερο σεβασμό.

Η νέα γενιά Always Ultra φέρνει:

Ενισχυμένη απαλότητα: Οι πιο μαλακές και άνετες σερβιέτες Always μέχρι σήμερα, με αναβαθμισμένα υλικά που σέβονται την ευαίσθητη περιοχή.

Αξιόπιστη προστασία: Ενισχυμένη τεχνολογία που «κλειδώνει» την υγρασία, προσφέροντας αίσθηση ασφάλειας κάθε στιγμή της ημέρας.

Δερματολογική έγκριση: Πιστοποίηση από τη Skin Health Alliance, επιβεβαιώνοντας τη φιλικότητα προς το δέρμα.

Ποικιλία επιλογών: Από Ultra Normal έως Night, καλύπτοντας κάθε ανάγκη και κάθε ημέρα του κύκλου.

Η Δανάη Κοτζακουλάκη, Brand Director Feminine Care της Procter & Gamble, δήλωσε:

«Η διάκριση μας ως “Προϊόν της Χρονιάς” αποτελεί μεγάλη τιμή για εμάς. H νέα Always Ultra δημιουργήθηκε ακούγοντας προσεκτικά τη φωνή των γυναικών, την ανάγκη τους για μια σερβιέτα που προσφέρει όχι μόνο προστασία, αλλά και απαλότητα. Αυτή η βράβευση αποτελεί μια ισχυρή επιβεβαίωση ότι το ταξίδι μας να ακούμε, να καινοτομούμε και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των καταναλωτών βρίσκει απήχηση. Παρότι βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή, αυτή η αναγνώριση μας δίνει σημαντική ώθηση να συνεχίσουμε αυτόν τον διάλογο. Η ίδια η διοργάνωση «Προϊόν της Χρονιάς» αποτελεί μια υπέροχη γιορτή της φωνής του καταναλωτή και είμαστε βαθιά ευγνώμονες σε κάθε γυναίκα που έδειξε εμπιστοσύνη στην καινοτομία μας».

Η διάκριση αυτή δεν αποτελεί μόνο μία ακόμη αναγνώριση της καινοτομίας της Always. Αποτελεί και μια ισχυρή επιβεβαίωση της βαθιάς σχέσης εμπιστοσύνης που έχει χτίσει το brand με τις γυναίκες όλα αυτά τα χρόνια.

Για την Always, κάθε αλλαγή δεν είναι απλώς μια βελτίωση προϊόντος. Είναι μια υπόσχεση, ότι ακούει, κατανοεί και εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες κάθε γυναίκας.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, η πραγματική καινοτομία δεν βρίσκεται μόνο σε αυτό που δημιουργείς, αλλά στο πόσο βαθιά μπορείς να συνδεθείς με εκείνους για τους οποίους το δημιουργείς.