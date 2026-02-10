Η Αγγελάκης ΑΕ υποδέχθηκε το 2026 με όραμα, αισιοδοξία και μήνυμα Taste Good Life

Την Πρωτοχρονιάτικη Πίτα για το 2026 έκοψε η Αγγελάκης ΑΕ το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, παρουσία όλων των εργαζομένων της εταιρείας, καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Βουλευτής Ευβοίας κ. Σίμος Κεδίκογλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας κ. Γιώργος Κελαϊδίτης, η Δήμαρχος Χαλκιδέων κα Έλενα Βάκα, ο Αστυνομικός Διευθυντής Ευβοίας κ. Κωνσταντίνος Κουκουβίνος και ο Προϊστάμενος του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ψαχνών κ. Σπύρος Ραπτάκης, καθώς και στενοί συνεργάτες και φίλοι της εταιρείας.

Το 2026 σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την κορυφαία πτηνοτροφική εταιρεία από την Εύβοια. Η αρχή έγινε ήδη από τα τέλη της προηγούμενης χρονιάς, με το δυναμικό επαναλανσάρισμα του brand Αγγελάκης, αλλά και με την υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού προγράμματος συνολικής αξίας 30 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα, που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2026, περιλαμβάνει τη σημαντική επέκταση των μονάδων της εταιρείας, τον εκσυγχρονισμό των γραμμών παραγωγής και τον τριπλασιασμό της παραγωγικής δυναμικότητας – πάντα με σεβασμό στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το δυναμικό ξεκίνημα του 2026 επισφραγίστηκε και με την πρώτη πιστοποίηση Great Place to Work® για την Αγγελάκης, που την κατατάσσει ανάμεσα στα καλύτερα εργασιακά περιβάλλοντα της χώρας.

Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης ήταν οι άνθρωποι της Αγγελάκης, που καθημερινά κάνουν πράξη τη φιλοσοφία και το όραμα της εταιρείας και αποτελούν τη μεγαλύτερη επένδυσή της, αλλά και το πιο δυνατό της brand.

O Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Θάνος Αγγελάκης, δήλωσε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης: «Είμαι υπερήφανος που για ακόμα μια φορά είμαστε εδώ όλοι μαζί να γιορτάσουμε τη νέα χρονιά και τις επιτυχίες της εταιρείας μας, οι οποίες πηγάζουν από όλους εσάς, τους ανθρώπους της Αγγελάκης. Η ομάδα που έχουμε δημιουργήσει αποτελεί τον βασικό πυλώνα της ανάπτυξής μας. Σας ευχαριστώ που είστε συνοδοιπόροι σε αυτό το δημιουργικό -και σίγουρα γευστικό- ταξίδι.».