Η Admiral στηρίζει το ποδόσφαιρο γυναικών μέσα από το ντοκιμαντέρ «When Nobody’s Watching»

Στον κατάμεστο θερινό κινηματογράφο «Λαΐς Ταινιοθήκη της Ελλάδας» πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «When Nobody’s Watching» του ΠΣΑΠΠ, σε παραγωγή της Stars Inc.11. Το «When Nobody’s Watching» είναι το πρώτο ντοκιμαντέρ για το ποδόσφαιρο γυναικών στην Ελλάδα και το δεύτερου ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ μετά το «ΧΑΟΣ» που αφορούσε την super league 2. Η Admiral, με περηφάνια και συνέπεια προς την ποδοσφαιρική της κληρονομιά, βρέθηκε δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία, στηρίζοντας ενεργά την προσπάθεια ανάδειξης του αθλήματος.

Η Admiral, brand που έχει γράψει τη δική του ιστορία στα γήπεδα και αποτελεί σημείο αναφοράς για δεκαετίες στο χώρο του ποδοσφαίρου, συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα το άθλημα και να ενισχύει τις νέες γενιές. Μέσα από τη χορηγία του ντοκιμαντέρ, στέκεται δίπλα στις ποδοσφαιρίστριες και ενδυναμώνει τη φωνή τους, συμβάλλοντας στη διάδοση του μηνύματος ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει θέση ισότιμη και δυναμική στο μέλλον του αθλήματος.

Το «When Nobody’s Watching» αναδεικνύει τη δύναμη και την επιμονή των γυναικών που ακολουθούν το πάθος τους για το ποδόσφαιρο, παρά τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τις δομικές παθογένειες του αθλήματος στη χώρα μας. Με συναισθηματική και ρεαλιστική προσέγγιση, το ντοκιμαντέρ δεν μένει στα εμπόδια, αλλά επικεντρώνεται στις ανθρώπινες ιστορίες και στη δύναμη που δίνει το ίδιο το παιχνίδι.

Η συνεργασία αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Admiral να συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που τιμούν την πλούσια ποδοσφαιρική της κληρονομιά, ενώ παράλληλα ενισχύουν το μέλλον του αθλήματος με όρους σεβασμού, ένταξης και προόδου. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κος Δημήτρης Παναγάκος, Γενικός Διευθυντής της Διεθνής Αθλητικής : «Για εμάς το ποδόσφαιρο είναι ένα, δεν το διαχωρίζουμε και μας ενώνει όλους. Η Admiral θα συνεχίζει να στηρίζει το ποδόσφαιρο γυναικών και τις αθλήτριες με στόχο τα επόμενα χρόνια να βελτιωθεί ουσιαστικά το επίπεδο του αθλήματος στη χώρα μας».