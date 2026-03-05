Η ADIDAS στον ημιμαραθώνιο της Αθήνας 2026 με μήνυμα “YOU GOT THIS”

Η adidas επιστρέφει δυναμικά στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Μαρτίου, συνεχίζοντας τη σταθερή στήριξη στη δρομική κοινότητα της πόλης.

Με κεντρικό μήνυμα «You Got This», το brand ενθαρρύνει κάθε δρομέα να κυνηγήσει τον προσωπικό του στόχο, ενισχύοντας τη σύνδεση μεταξύ καινοτομίας, απόδοσης και συλλογικής εμπειρίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας πριν την ημέρα του αγώνα, η adidas δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία γύρω από τον Ημιμαραθώνιο. Με δυναμική παρουσία και φέτος στη Marathon Expo στο Γήπεδο Tae Kwon Do Φαλήρου, η adidas συμμετέχει με το κεντρικό της booth, το οποίο θα αποτελέσει σημείο συνάντησης για τη running κοινότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.

Στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια σειρά από happenings όπως το Shoe tag customization, δίνοντας μια προσωπική ταυτότητα στα running παπούτσια τους, το Bracelet customization, όπου θα μπορούν να δημιουργήσουν ένα βραχιολάκι με χάντρες επιλέγοντας στοιχεία με προσωπικό συμβολισμό, καθώς και να έχουν διάδραση με τον Inspirational Wall, έναν διαδραστικό τοίχο έμπνευσης όπου θα γράφουν μια φράση που τους εκφράζει ή τον χρόνο που στοχεύουν να πετύχουν στον αγώνα.

Μέσα από αυτές τις ενέργειες, η adidas μετατρέπει την εμπειρία της Expo σε ένα σημείο προσωπικής προετοιμασίας, έκφρασης και σύνδεσης πριν από τη μεγάλη στιγμή της εκκίνησης. Εκεί, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν από κοντά το νέο Adizero Evo SL, το performance μοντέλο που συνδυάζει ταχύτητα και τεχνολογική υπεροχή.

Το νέο Adizero Evo SL αντλεί έμπνευση από το design DNA του Adizero Adios Pro Evo 1 και αποτελεί το πιο ελαφρύ fast-paced trainer της adidas. Διαθέτει ανανεωμένο woven mesh upper για στοχευμένη υποστήριξη και full-length Lightstrike Pro midsole που προσφέρει ομαλή, δυναμική και αποδοτική αίσθηση σε κάθε βήμα.

Στη Ελλάδα η κορυφαία δρομέας και “Queen” των 10χλμ Αναστασία Μαρινάκου, είναι το πρόσωπο της πρόσφατης καμπάνιας του νέου μοντέλου Adizero EVO SL. Η Αναστασία Μαρινάκου, η οποία θα τρέξει και στον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας 2026, αναδεικνύει τη φιλοσοφία της ταχύτητας, αποφασιστικότητας και αυτοπεποίθησης που εκφράζει το μήνυμα “You Got This”.

Για την adidas, ο Ημιμαραθώνιος της Αθήνας είναι κάτι περισσότερο από ένας αγώνας. Είναι μια στιγμή προσωπικής υπέρβασης. Και για κάθε δρομέα που θα σταθεί στην εκκίνηση, το μήνυμα παραμένει ξεκάθαρο: “You Got This”.