Η adidas Γιορτάζει 25 Χρόνια Συνεργασίας με την UEFA Champions League με την Παρουσίαση της Επετειακής Official Match Ball

12/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 16.01.2026 - 12:06)
Η adidas γιορτάζει 25 χρόνια συνεργασίας με την διοργάνωση UEFA Champions League, παρουσιάζοντας μια συλλεκτική Official Match Ball αφιερωμένη στο ποδόσφαιρο, τις στιγμές και τους παίκτες που έχουν καθορίσει τη μεγαλύτερη διασυλλογική διοργάνωση στον κόσμο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μια σύγχρονη εκδοχή της original adidas FINALE 1, της μπάλας που παρουσίασε για πρώτη φορά το εμβληματικό «starball» design το 2001. Η επετειακή μπάλα διατηρεί τα χαρακτηριστικά χρώματα και το αυθεντικό graphic print της original, ενσωματώνοντας παράλληλα ένα σύγχρονο colour-shifting εφέ που μεταβαίνει διακριτικά από μαύρο σε μωβ, ανάλογα με τη γωνία θέασης. Για να σηματοδοτήσει το ορόσημο των 25 χρόνων, η adidas δημιούργησε ένα ειδικό επετειακό logo, το οποίο κοσμεί τη μπάλα και συμβολίζει τη διαχρονική σχέση της adidas με την UEFA Champions League και τους πρωταγωνιστές του.

Η επετειακή Official Match Ball πληροί τα υψηλότερα standards αγωνιστικής απόδοσης, χάρη στην thermally bonded seamless κατασκευή που προσφέρει ακρίβεια, σταθερότητα και έλεγχο σε κάθε συνθήκη, και θα χρησιμοποιηθεί στους αγώνες των matchdays 7 και 8 της διοργάνωσης. Από την πρώτη της εμφάνιση, η adidas «starball» εξελίχθηκε σε σύμβολο της UEFA Champions League και συνδέθηκε με μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της διοργάνωσης, από το αξέχαστο βολέ του Zinedine Zidane στον τελικό του 2002 μέχρι τις στιγμές μαγείας του Leo Messi που όρισαν μια ολόκληρη εποχή.

Για να τιμήσει αυτή την κληρονομιά, η adidas συγκέντρωσε θρύλους του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος της UEFA Champions League σε μια συλλεκτική φωτογραφική σειρά. Οι Zinedine Zidane, Leo Messi, Toni Kroos, Mohamed Salah, Jude Bellingham, Ousmane Dembélé και Lamine Yamal εμφανίζονται μαζί γύρω από τη μπάλα που βρέθηκε στο επίκεντρο των πιο καθοριστικών στιγμών της καριέρας τους, εκπροσωπώντας 25 χρόνια ιστορίας και τις γενιές που ακολουθούν.

