Huawei “Ride the Wind” στο Παρίσι: Τα νέα WATCH GT 6 & Ultimate 2 αλλάζουν τα δεδομένα στα wearables

Με το σύνθημα «Ride the Wind», η Huawei παρουσίασε στο Παρίσι μια σειρά από νέα προϊόντα, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία με υψηλή αισθητική. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα HUAWEI WATCH GT 6 Series, HUAWEI WATCH Ultimate 2 και HUAWEI WATCH D2, τα οποία προσφέρουν προηγμένες δυνατότητες παρακολούθησης υγείας και φυσικής κατάστασης. Την παρουσίαση συμπλήρωσαν τα HUAWEI nova 14 Series, HUAWEI FreeBuds 7i και HUAWEI MatePad 12 X.

Παράλληλα, η εκδήλωση σηματοδότησε την παρουσίαση του νέου οράματος της Huawei, «Now Is Yours», αλλά και την παγκόσμια δημιουργική πρωτοβουλία GoPaint 2025, που καλεί τη νέα γενιά να εμπνευστεί και να δημιουργήσει μέσα από την τεχνολογία και την τέχνη.

HUAWEI WATCH GT 6 Series: Σχεδιασμένο για απαιτητικές outdoor εμπειρίες

Η νέα σειρά HUAWEI WATCH GT 6 προσφέρει εκπληκτική αυτονομία έως 21 ημέρες, ενισχυμένη ακρίβεια GPS για όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες, και το νέο HUAWEI TruSense™ System, που παρέχει γρήγορες ολοκληρωμένες και αξιόπιστες μετρήσεις υγείας. Παράλληλα, υποστηρίζει περισσότερες από 100 λειτουργίες προπόνησης, με σημαντικές αναβαθμίσεις σε τέσσερις βασικές δραστηριότητες, Ποδηλασία, Trail Running, Γκόλφ και Σκι.

Συγκεκριμένα, το Cycling Mode διαθέτει εικονικό power meter για επαγγελματική ανάλυση χωρίς εξωτερική συσκευή. Το Trail Running Mode προσφέρει εντοπισμό ακριβείας, διάγραμμα υψομέτρου και ανάλυση κλίσης σε πραγματικό χρόνο. Το Golf Mode διαθέτει χάρτες fairway υψηλής ανάλυσης για βελτιωμένη απόδοση σε κάθε χτύπημα και το Skiing Mode τοποθεσία ακριβείας και πλήρη δεδομένα για επαγγελματική εμπειρία στην πίστα.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 και WATCH D2: Επαναστατικές Δυνατότητες για την Υγεία και την Παρακολούθηση της Φυσικής Κατάστασης

Το HUAWEI WATCH Ultimate 2 αποτελεί το πρώτο πιστοποιημένο smartwatch για καταδύσεις έως 150 μέτρα με δυνατότητα υποβρύχιας επικοινωνίας μέσω sonar. Η πρωτοποριακή αυτή λειτουργία, επιτρέπει την αποστολή μηνυμάτων έως 30 μέτρα και SOS έως 60 μέτρα, προσφέροντας μοναδική ασφάλεια σε καταδυτικές δραστηριότητες.

Το HUAWEI WATCH D2 διατίθεται σε νέο μπλε χρώμα και παρέχει ολοκληρωμένες δυνατότητες παρακολούθησης αρτηριακής πίεσης με μεμονωμένες και επαναλαμβανόμενες υπενθυμίσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

HUAWEI nova 14 Series: Ζωντανά πορτρέτα με την Ultra Chroma Camera

Η σειρά HUAWEI nova 14 λανσάρει την έννοια «Pro Your Portrait», με την πρωτοποριακή Ultra Chroma Camera και το βελτιωμένο XD Portrait Engine. Αποδίδει πορτρέτα με εξαιρετικό βάθος και υφή, ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες χαμηλού φωτισμού, όπως σε συναυλίες.

HUAWEI MatePad 12 X και M-Pencil Pro: Αρμονική συνεργασία και νέα εποχή στην δημιουργικότητα

Το νέο HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte Edition διαθέτει την οθόνη PaperMatte για ξεκούραστη χρήση και συνεργάζεται με το HUAWEI M-Pencil Pro, που υποστηρίζει λειτουργίες όπως radial menu, άμεση πρόσβαση στο HUAWEI Notes και εύκολη εναλλαγή εργαλείων.

Παράλληλα, ξεκίνησε και επίσημα η GoPaint Worldwide Creating Activity 2025, με τέσσερις κλασικές κατηγορίες (Narrative Art, Digital Watercolor & Ink, Sci-Fi Art, Cutting-edge Painting) και τη νέα κατηγορία Animation.

HUAWEI FreeBuds 7i: Ανώτερη εμπειρία ήχου

Τα HUAWEI FreeBuds 7i με την τεχνολογία Intelligent Dynamic ANC 4.0, προσαρμόζονται στο περιβάλλον του χρήστη προσφέροντας μια εξαιρετική καθημερινή εμπειρία χωρίς περισπασμούς, με δυναμική ακύρωση θορύβου (Noise Cancelling), γεμάτο ήχο και κορυφαία ποιότητα κλήσεων. Σχεδιασμένα για όσους θέλουν να αποδράσουν από τον θόρυβο της καθημερινότητας, υπόσχονται καθηλωτική εμπειρία ακρόασης και επικοινωνίας, ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας.

Now Is Yours: Συνομιλώντας με τη νέα γενιά

Με το όραμα «Now Is Yours», η Huawei στοχεύει στην ενδυνάμωση του διαλόγου με τη νέα γενιά καταναλωτών. Η στρατηγική αυτή βασίζεται στην ανοιχτή προσέγγιση και την τεχνολογία με ανθρώπινο χαρακτήρα, δημιουργώντας συναισθηματικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, μέσα από την τεχνολογία.