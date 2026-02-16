HUAWEI MatePad 12 X: έφτασε στην Ελλάδα και αλλάζει τον τρόπο που επιλέγουμε tablet

Η HUAWEI φέρνει στην ελληνική αγορά το νέο HUAWEI MatePad 12 X, ένα tablet που δεν έρχεται απλώς να προστεθεί στην κατηγορία, αλλά να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε και επιλέγουμε ένα tablet σήμερα.

Για χρόνια, το tablet στο μυαλό των περισσοτέρων σήμαινε browsing, social media και ταινίες. Το MatePad 12 X έρχεται να αποδείξει ότι μπορεί να είναι πολύ περισσότερα: εργαλείο δημιουργίας, μελέτης και παραγωγικότητας, που συνδυάζει την αίσθηση του χαρτιού με τη δύναμη της τεχνολογίας.

Ultra-clear PaperMatte Display: Η εμπειρία χαρτιού επιστρέφει, αναβαθμισμένη

Στην καρδιά της εμπειρίας βρίσκεται η νέα Ultra-clear PaperMatte Display. Με σημαντική μείωση του sparkle κατά 50%, κορυφαία φωτεινότητα που φτάνει τα 1000 nits και εξάλειψη έως και 99% των παρεμβολών από εξωτερικό φως, η οθόνη προσφέρει καθαρή εικόνα ακόμη και σε έντονο φυσικό φως. Παράλληλα, οι πιστοποιήσεις χαμηλής οπτικής κόπωσης διασφαλίζουν ξεκούραστη χρήση ακόμη και μετά από πολλές ώρες ανάγνωσης ή εργασίας.

Το αποτέλεσμα δεν είναι απλώς μια τεχνικά προηγμένη οθόνη. Είναι μια εμπειρία που θυμίζει πραγματικό χαρτί. Η γραφή γίνεται φυσική, το διάβασμα πιο άνετο, οι σημειώσεις πιο ευχάριστες και η δημιουργία πιο αυθόρμητη. Το MatePad 12 X δεν σε αναγκάζει να προσαρμοστείς στην τεχνολογία, φέρνει την τεχνολογία πιο κοντά στη φυσική ανθρώπινη εμπειρία.

M-Pencil Pro & Smart Magnetic Keyboard: Ένα πλήρες εργαλείο από την πρώτη στιγμή

Το HUAWEI MatePad 12 X κυκλοφορεί με πληκτρολόγιο στην συσκευασία και δώρο το νέο M-Pencil Pro*, προσφέροντας ένα πλήρες εργαλείο εργασίας και δημιουργίας από την πρώτη στιγμή.

Σε συνδυασμό με το PC-level WPS Office, τη δυνατότητα λειτουργίας με πολλά παράθυρα και τις προηγμένες δυνατότητες του M-Pencil Pro, (16.384 επίπεδα πίεσης, rotate και pinch gestures, λειτουργία AI βελτίωσης χειρόγραφων σημειώσεων, κλπ) το MatePad 12 X καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών εργασιών που μέχρι σήμερα απαιτούσαν laptop, χωρίς το βάρος και τους περιορισμούς του.

Δημιουργικότητα χωρίς περιορισμούς

Με τις εφαρμογές HUAWEI Notes και GoPaint, η δημιουργία γίνεται φυσική προέκταση της σκέψης. Σκίτσο, σημειώσεις, animation, brainstorming, επεξεργασία περιεχομένου, όλα γίνονται με ροή, χωρίς την «ολίσθηση γυαλιού» που κουράζει. Η τεχνολογία επιστρέφει στην ανθρώπινη αίσθηση.

Δύναμη που διαρκεί όλη μέρα

Το MatePad 12 X είναι ελαφρύ (με βάρος μόλις 555 γραμμάρια), κομψό (με πάχος μόλις 5,9 mm) και ταυτόχρονα ικανό να υποστηρίξει μια ολόκληρη ημέρα εργασίας, μελέτης και ψυχαγωγίας. Ενσωματώνει μπαταρία 10.100 mAh που υποστηρίζει πολύωρη χρήση, ενώ η τεχνολογία 66W SuperCharge εξασφαλίζει γρήγορη φόρτιση. Η οθόνη 2.8K με ρυθμό ανανέωσης έως 144Hz προσφέρει ομαλή εμπειρία σε εργασία και ψυχαγωγία, ενώ τα έξι ηχεία με HUAWEI SOUND δημιουργούν καθηλωτικό ήχο. Με υποστήριξη Wi-Fi 7, η συνδεσιμότητα παραμένει σταθερή και αξιόπιστη σε κάθε περιβάλλον.

Ίσως ήρθε η στιγμή να αλλάξουμε τα κριτήρια επιλογής

Το HUAWEI MatePad 12 X δεν είναι απλώς άλλο ένα tablet. Είναι μια πλήρης συσκευή που υποστηρίζει την εργασία, ενισχύει τη μάθηση, απελευθερώνει τη δημιουργικότητα κάνοντας την καθημερινότητά πιο παραγωγική, πιο λειτουργική και πιο απολαυστική. Και το πιο σημαντικό, επαναφέρει την χαρά της φυσικής αίσθησης ανάγνωσης και γραφής σε χαρτί μαζί με όλα τα οφέλη της τεχνολογίας.

Ίσως τελικά το ερώτημα να μην είναι ποιο tablet να επιλέξουμε, αλλά αν είναι καιρός να αλλάξουμε τον τρόπο που επιλέγουμε ένα tablet.

*Το νέο HUAWEI MatePad 12 X είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά. Το πληκτρολόγιο συμπεριλαμβάνεται στην συσκευασία ενώ το M-Pencil Pro δίνεται δώρο με κάθε αγορά. Η προσφορά ισχύει έως 31/3/2026 ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων.