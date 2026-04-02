HUAWEI Easter Deals: Έξυπνα δώρα, λαμπερές πασχαλινές προσφορές

Η Huawei υποδέχεται το φετινό Πάσχα και την Άνοιξη με μια ολοκληρωμένη σειρά εορταστικών προσφορών στις αγαπημένες κατηγορίες προϊόντων της.

Από premium wearables με προηγμένα χαρακτηριστικά υγείας μέχρι ακουστικά υψηλής αισθητικής και tablets νέας γενιάς, οι καταναλωτές μπορούν να ανακαλύψουν το ιδανικό δώρο για κάθε ηλικία, κάθε τρόπο ζωής και κάθε ανάγκη.

Για όσους αναζητούν την απόλυτη ισορροπία μεταξύ κομψότητας και κορυφαίων επιδόσεων, η νέα σειρά GT 6 είναι ο πρωταγωνιστής. Εντυπωσιάζουν τα επιβλητικά HUAWEI Watch GT 6 Pro 46mm στις εκδόσεις Brown woven και Black, καθώς και τα HUAWEI Watch GT 6 46mm σε Black και Grey leather, ή το κομψό 41mm White Leather. Τις επιλογές συμπληρώνουν τα πολυτελή HUAWEI WATCH 5, τα οποία διατίθενται σε 46mm Black, 42mm Beige και 42mm White, αλλά και οι διαχρονικές επιλογές της σειράς GT 5, όπως το Watch GT 5 Pro 46mm Black και το Watch GT 5 41mm με Gold Milanese Strap.

Για μια πιο ανάλαφρη, νεανική και αθλητική προσέγγιση, το HUAWEI WATCH FIT 4 αλλά και το HUAWEI WATCH FIT 3 Black αποτελούν την πιο πρακτική επιλογή. Διατίθενται σε υπέροχα χρώματα όπως Black, Purple και White, καθώς και στην ξεχωριστή έκδοση Silver woven για τη σειρά FIT 4, συνδυάζοντας μοναδικά το στυλ με την καθημερινή παρακολούθηση της ευεξίας.

Στον τομέα του ήχου, τα ολοκαίνουργια HUAWEI FreeClip 2 κλέβουν την παράσταση. Με τον καινοτόμο open-ear σχεδιασμό τους που τα κάνει να μοιάζουν με μοντέρνο κόσμημα, σχεδιάστηκαν για να φοριούνται άνετα όλη την ημέρα, επιτρέποντας στον χρήστη να απολαμβάνει μουσική και κλήσεις χωρίς να αποκόβεται από το περιβάλλον του. Παράλληλα, στις πασχαλινές προσφορές συμμετέχουν και τα αγαπημένα HUAWEI FreeClip 1, μια εξίσου δυνατή και κομψή επιλογή δώρου.

Τέλος, για την απόλυτη εμπειρία παραγωγικότητας και ψηφιακής δημιουργίας, ξεχωρίζει το HUAWEI MatePad 12 X στην έκδοση 12+256GB σε χρώμα Green. Το συγκεκριμένο tablet περιλαμβάνει στη συσκευασία του το εύχρηστο πληκτρολόγιο (Inbox US keyboard) και με κάθε αγορά δίνεται δώρο το M-Pencil Pro, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία επιπέδου PC, ιδανική για εργασία, δημιουργία και διασκέδαση εν κινήσει.

Με τα προϊόντα τεχνολογίας να αποτελούν πλέον ένα από τα πιο πρακτικά και ουσιαστικά δώρα, τα προϊόντα της Huawei προσφέρουν λύσεις που συνδυάζουν κομψότητα, καινοτομία και εξαιρετική αξία. Οι προσφορές διατίθενται από τους επίσημους συνεργάτες της Huawei στο δίκτυο καταστημάτων τους και ισχύουν έως το τέλος Απριλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Φέτος το Πάσχα χαρίστε ένα δώρο που θα κάνει την διαφορά.