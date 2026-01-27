Hard Rock Cafe: Τα Σαββατοκύριακα στο Μοναστηράκι ξεκινούν με Brunch

Η ιδανική επιλογή για μια στάση πριν ή μετά τη βόλτα στο κέντρο, είτε βγαίνετε με την οικογένεια και τα παιδιά, είτε με την παρέα σας.

Τα Σαββατοκύριακα οι πρωινές βόλτες στο κέντρο της Αθήνας γίνονται ακόμα πιο δελεαστικές, καθώς το Hard Rock Cafe Athens (Αδριανού 52, Μοναστηράκι), μας συστήνει το νέο του brunch μενού, το οποίο θα είναι διαθέσιμο κάθε Σάββατο και Κυριακή, από τις 9:30 το πρωί έως τις 2:00 το μεσημέρι.

Σε έναν χώρο που έχει ταυτιστεί με τη ζεστή φιλοξενία και την ψαγμένη μουσική, η νέα αυτή προσθήκη αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για όσους αναζητούν ποιοτικό φαγητό σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Η εμπειρία ενισχύεται περισσότερο, καθώς το brunch θα συνοδεύεται από DJ sets καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Το μενού περιλαμβάνει επιλογές για κάθε γευστική προτίμηση, δίνοντας έμφαση στις ποιοτικές πρώτες ύλες και τις χορταστικές μερίδες. Οι λάτρεις των κλασικών γεύσεων μπορούν να επιλέξουν το Classic Breakfast με αυγά και καπνιστό μπέικον ή το Avocado on Thick Toast, με φρέσκο γουακαμόλε και αυγά ποσέ πάνω σε φρυγανισμένο ψωμί. Για όσους θέλουν κάτι πιο πλούσιο, το Smashed Beef Hash συνδυάζει το ζουμερό μοσχαρίσιο μπιφτέκι με αυγό ποσέ και σπανάκι, ενώ το Brunch Burger με ολλανδέζ και μπέικον φέρνει την παράδοση του Hard Rock στο πρωινό τραπέζι.

Αν προτιμάτε κάτι πιο ελαφρύ, το Salmon and Quinoa Powerbowl με σολομό και κινόα προσφέρει ενέργεια για την υπόλοιπη μέρα, ενώ το Vegendary Hash με γλυκοπατάτα και πέστο κόλιανδρου αποτελεί μια εξαιρετική πρόταση χωρίς κρέας. Για εκείνους που αγαπούν τους τολμηρούς συνδυασμούς, το Red Hot Chicken & Waffles με τραγανό κοτόπουλο πάνω σε αφράτη βάφλα είναι μια δοκιμή που επιβάλλεται, ενώ το γεύμα μπορεί να κλείσει γλυκά με το French Toast που συνοδεύεται από μαριναρισμένες φράουλες.

Για την απόλυτη brunch εμπειρία, το Hard Rock Cafe Athens προσφέρει την επιλογή Bottomless Mimosa ή Spritz, δίνοντας μια εορταστική νότα στα πρωινά του Σαββατοκύριακου.

Όποια κι αν είναι η επιλογή, το Hard Rock Cafe Athens θα σας προσφέρει μια τέλεια εμπειρία που θα θέλετε να επαναλάβετε σύντομα.

Hard Rock Cafe Athens, Αδριανού 52, Μοναστηράκι

Για κρατήσεις και πληροφορίες: 210 3245170 ή https://cafe.hardrock.com/athens/