Halloween στο Hard Rock Cafe Athens για μια αξέχαστη spooky βραδιά

Την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου στις 20:00 το Hard Rock Cafe Athens υποδέχεται το πιο τρομακτικά διασκεδαστικό βράδυ του χρόνου με ένα Halloween party γεμάτο μουσική, γεύσεις και… μυστήριο, μέχρι τα μεσάνυχτα!

Το Halloween έρχεται ακόμα πιο spooky φέτος, με το ειδικό Halloween Menu διαθέσιμο έως 2 Νοεμβρίου, τα limited-time cocktails, το special DJ set και ένα face painting corner για να μπεις πλήρως στο mood της βραδιάς!

Απόλαυσε το BOOberry Burger και το Zombie cocktail, νιώσε τον ρυθμό και ετοιμάσου για μια βραδιά γεμάτη μουσική, ρυθμό και spooky vibes!

Λίγες ημέρες νωρίτερα, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Little Monsters Halloween Party, γεμίζοντας το Hard Rock Cafe Athens με παιδικά χαμόγελα και χαρούμενη spooky διάθεση.