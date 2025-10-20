H TCL και η F-Secure ανακοινώνουν τη στρατηγική τους συνεργασία

Στην έκθεση Network X 2025, η TCL, παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, ανακοίνωσε επίσημα μια σημαντική στρατηγική συνεργασία με την F-Secure, πρωτοπόρο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Ο στόχος της συνεργασίας είναι η ενσωμάτωση προηγμένων δυνατοτήτων ασφάλειας στα προϊόντα Fixed Broadband (FBB), Fixed Wireless Access (FWA) και Mobile Broadband (MBB) της TCL. Η συνεργασία αυτή συνδυάζει την ηγετική θέση της TCL στις λύσεις συνδεσιμότητας με τις τεχνολογίες αιχμής κυβερνοασφάλειας της F-Secure, προσφέροντας σε παρόχους και τελικούς χρήστες μια πιο ασφαλή, αξιόπιστη και απρόσκοπτα προστατευμένη ψηφιακή εμπειρία.

Το 2024, η TCL κατατάχθηκε μεταξύ των τριών κορυφαίων εταιρειών παγκοσμίως στον τομέα των αποστολών κινητής ευρυζωνικής σύνδεσης. Ως κορυφαίος πάροχος λύσεων ευρυζωνικής σύνδεσης 5G, η TCL προσφέρει λύσεις Fixed Broadband (FBB), Fixed Wireless Access (FWA) και Mobile Broadband (MBB), ενισχυμένες με τεχνολογίες αιχμής όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το Wi-Fi 7 και το 5G-Advanced (5G-A), σχεδιασμένες για να προσφέρουν αξιόπιστη, πιο βιώσιμη και ασφαλή συνδεσιμότητα, προσαρμοσμένη στις εξελισσόμενες απαιτήσεις του σύγχρονου ψηφιακού τρόπου ζωής. Τα προϊόντα FWA της TCL, με 5G AI CPE, επιτρέπουν έξυπνη και εξαιρετικά γρήγορη συνδεσιμότητα τόσο για οικιακές όσο και για εμπορικές εφαρμογές. Συμπληρωματικά, τα προϊόντα FBB είναι εξοπλισμένα με υψηλής ποιότητας routers Wi-Fi 7 mesh, καθώς και GPON και XGS-PON fiber home gateways, προσφέρουν απρόσκοπτη κάλυψη σε όλο το σπίτι, εξασφαλίζοντας streaming, gaming και συνδεσιμότητα χωρίς καθυστερήσεις σε όλες τις συσκευές. Επιπλέον, τα προϊόντα MBB, συμπεριλαμβανομένων των 5G Dongles και των συσκευών Mobile Wi-Fi, παρέχουν εξαιρετικά φορητή και αξιόπιστη πρόσβαση στο διαδίκτυο, διευκολύνοντας τις μαζικές συνδέσεις που είναι ιδανικές για απομακρυσμένη εργασία, ταξίδια και ψυχαγωγία εν κινήσει.

Ενόψει των σύνθετων απαιτήσεων χρήσης των δικτύων και της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης για αξιοποίηση του δικτύου, αυτή η έμφαση στην απόδοση και την αξιοπιστία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη εν μέσω των αυξανόμενων ανησυχιών των καταναλωτών σχετικά με την κυβερνοασφάλεια. Σύμφωνα με έρευνα της F-Secure, το 77% των καταναλωτών ανησυχεί για την ασφάλειά των διαδικτυακών του δραστηριοτήτων, ενώ οι παγκόσμιες απώλειες από διαδικτυακές απάτες φέρεται να έχουν φτάσει τα 1,03 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2024 (Global Anti-Scam Alliance, 2024). Επιπλέον, το 81% των καταναλωτών αναμένει πλέον από τον πάροχο διαδικτύου τους να προσφέρει ενσωματωμένες λύσεις προστασίας, υποδηλώνοντας μια σαφή έμφαση στις προσδοκίες των χρηστών (F-Secure).

Για να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, η TCL συνεργάστηκε με την F-Secure για να ενσωματώσει υψηλού επιπέδου ασφάλεια στις συσκευές συνδεσιμότητας της. Αυτή η συνεργασία ενσωματώνει τις προηγμένες τεχνολογίες κυβερνοασφάλειας και τις πληροφορίες για παγκόσμιες απειλές της F-Secure στις λύσεις συνδεσιμότητας της TCL, παρέχοντας ολοκληρωμένη, πολυδιάστατη προστασία. Η λύση εξασφαλίζει την ασφάλεια του έξυπνου σπιτιού, αποκλείοντας κακόβουλες συνδέσεις και ανιχνεύοντας ανώμαλη συμπεριφορά συσκευών, προστατεύει τις δραστηριότητες περιήγησης και τραπεζικών συναλλαγών μέσω του αυτόματου αποκλεισμού κακόβουλου λογισμικού και phishing sites με βάση την ανάλυση της φήμης των URL. Παράλληλα, εξασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την προστασία από κακόβουλο λογισμικό, εμποδίζοντας τα tracking sites να συλλέγουν δεδομένα χρηστών σταματώντας ιούς, trojans και ransomware.

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές λύσεις ασφάλειας που απαιτούν χειροκίνητη εγκατάσταση και ρύθμιση, η προσέγγιση της F-Secure, με ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας απευθείας στο router, προσφέρει αυτόματη και συνεχώς ενεργή προστασία, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τον χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα ολοκληρωμένο τείχος ασφαλείας για κάθε συνδεδεμένη συσκευή. Η ενσωμάτωση αυτή εξασφαλίζει προληπτική άμυνα απέναντι στις εξελισσόμενες διαδικτυακές απειλές και τις online απάτες, χωρίς να επηρεάζεται η ταχύτητα του δικτύου ή η ποιότητα της εμπειρίας του χρήστη.

«Μέσω της συνεργασίας μας με την F-Secure, η TCL έχει ενσωματώσει προηγμένες λειτουργίες κυβερνοασφάλειας στις ολοκληρωμένες λύσεις ευρυζωνικής σύνδεσης, προσφέροντας ισχυρή, επικεντρωμένη στον χρήστη προστασία που περιλαμβάνει ασφάλεια συσκευών, προστασία προσωπικών δεδομένων και έξυπνη διαχείριση», δήλωσε ο Jesse Wu General Manager, TCL Smarted Connected Device. «Η συνεργασία αυτή ενισχύει τη δέσμευση της TCL να προσφέρει αξιόπιστες, ασφαλείς και αποδοτικές λύσεις συνδεσιμότητας, με υψηλές ταχύτητες δικτύου στις οποίες οι χρήστες μπορούν να βασίζονται — κάθε μέρα, παντού.»

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για τη συνεργασία μας με την TCL με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ασφάλειας του συνόλου των προϊόντων και λύσεων της», δήλωσε ο Dmitri Vellikok, Vice President, Embedded Security, της F-Secure. «Με την ενσωμάτωση των προηγμένων δυνατοτήτων της F-Secure στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, οι έξυπνες συνδεδεμένες συσκευές της TCL παρέχουν στους παρόχους και τους χρήστες πολυδιάστατη προστασία από τις διαδικτυακές απειλές, διασφαλίζοντας την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων»