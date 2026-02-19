H Nestlé Professional στη HORECA 2026: Καινοτομία, ποιότητα και ολοκληρωμένες προτάσεις καφέ για τους επαγγελματίες

Η Nestlé Professional συνεχίζει να εξελίσσει τις προτάσεις της με σταθερή δέσμευση στην καινοτομία, την εμπειρία καφέ και τη διαρκή υποστήριξη των επαγγελματιών της φιλοξενίας και της εστίασης.

Με σταθερή προσήλωση στην υποστήριξη του επαγγελματία και την καινοτομία, η Nestlé Professional συμμετείχε και φέτος στην έκθεση HORECA 2026, που πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 16 Φεβρουαρίου στο Metropolitan Expo, ενισχύοντας τη διαχρονική και ισχυρή της παρουσία στον κλάδο της μαζικής εστίασης και της φιλοξενίας.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων καφέ υψηλής ποιότητας, που περιλαμβάνει τις μάρκες Buondi Craft και Nescafé.

Στο επίκεντρο της παρουσίας βρέθηκαν οι απολαυστικές espresso προτάσεις NESCAFÉ, με πρωτότυπα ροφήματα, όπως το Iced Pistachio Latte και το Yellow Delight, δημιουργίες της ομάδας Academista by Nestlé Professional. Παράλληλα, oι επισκέπτες έζησαν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνέδεσε τον καφέ με τη μουσική και τη διασκέδαση, μέσα από ένα μοναδικό silent party με guest DJs τις Μαρία Παπιδάκη, Κλεοπάτρα Φυντανίδου και Caelina, συνοδευόμενο από δώρα NESCAFÉ.

Στο Buondi Craft bar, πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν οι Single Origin κωδικοί και οι espresso-based δημιουργίες. Εκτός από τον Single Origin Honduras, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τον Single Origin Mexico, συνοδευόμενο από μια γλυκιά έκπληξη tiramisu. Παράλληλα, μέσα από μια διαδραστική εμπειρία, ανακάλυψαν τα μυστικά της άλεσης καφέ με την καθοδήγηση των ειδικών της ομάδας Academista by Nestlé Professional.

Επιπλέον, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η λύση τηλεμετρίας σε συνεργασία με την Bibe Coffee, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Nestlé Professional να διασφαλίζει μαζί με τους πελάτες της την υψηλή ποιότητα κάθε τελικού προσφερόμενου ροφήματος, με το πλεονέκτημα ελέγχου σε πραγματικό χρόνο, ακόμα και απομακρυσμένα.

Την εμπειρία ενίσχυσε ο guest bartender Νίκος Σουρμπάτης, ο οποίος ανέλαβε το bar του NESCAFÉ και σέρβιρε δροσιστικά coffee cocktails με Perrier, προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση στην απόλαυση του καφέ, ενώ η εμπειρία ολοκληρώθηκε με φυσικό μεταλλικό νερό ΚΟΡΠΗ, προσφέροντας στιγμές δροσιάς και ενυδάτωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης.

Ιδιαίτερη στιγμή για τη Nestlé Professional αποτέλεσε και η ενεργή παρουσία της στον χώρο των διαγωνισμών. Ο Γιώργος Μακρόπουλος, Coffee Capabilities Lead, συμμετείχε στην κριτική επιτροπή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Brewers Cup, ενώ ο Κωνσταντίνος Τσιαμούρας, Coffee Ambassador, προσέφερε μοναδικά espresso Buondi Craft, αναδεικνύοντας την τεχνογνωσία και το πάθος της εταιρείας για τον ποιοτικό καφέ.