H HELL ENERGY δημιουργεί επετειακή συσκευασία σε συνεργασία με τον Michele Morrone

Η limited-edition συσκευασία κυκλοφορεί με αφορμή τα 20 χρόνια της εταιρείας και σηματοδοτεί τη νέα εποχή του brand

Η HELL ENERGY γιορτάζει φέτος 20 χρόνια από την ίδρυσή της και λανσάρει μια νέα, limited-edition συσκευασία τιμώντας αυτό το σημαντικό ορόσημο. Η συσκευασία «HELL 20Y EDITION», αποτέλεσμα συνεργασίας μεταξύ της δημιουργικής ομάδας του brand και του παγκοσμίου φήμης σταρ Michele Morrone, θα κυκλοφορήσει στην αγορά τον Μάρτιο του 2026 και θα παραμείνει διαθέσιμη για περίπου τρεις μήνες.

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής προσδίδει τη δική του μοναδική πινελιά στο brand, καθώς συμμετείχε ενεργά στη δημιουργική διαδικασία τόσο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επετειακής καμπάνιας για τα 20 χρόνια όσο και στον σχεδιασμό της καμπάνιας HELL CITY. Παράλληλα, σε συνεργασία με την έμπειρη δημιουργική ομάδα της εταιρείας, συνέβαλε στην ιδέα και τον σχεδιασμό της επετειακής συσκευασίας, μετατρέποντας τη σε ένα συλλεκτικό προϊόν που αποτυπώνει τον τολμηρό και δυναμικό του χαρακτήρα.

Η μοναδική της εμφάνιση αντικατοπτρίζει έντονα τη σημασία της επετείου. Οι χρυσές λεπτομέρειες και το μαύρο καπάκι προσδίδουν στο προϊόν ένα premium ύφος. Ταυτόχρονα, το κεντρικό στοιχείο «20 YEARS», με την ξεχωριστή του απεικόνιση, καθιστά τη συσκευασία ακόμη πιο μοναδική, μετατρέποντάς τη σε ένα συλλεκτικό και αποκλειστικό κομμάτι που αναδεικνύει την αξία που της μάρκας κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες παρουσίας της.

Η συσκευασία συνδέεται επίσης με το νέο universe που δημιούργησε η εταιρεία στα πλαίσια της τελευταίας της καμπάνιας HELL CITY. Με αυτό τον τρόπο, δηλώνει πως τα 20 χρόνια δεν αποτελούν απλώς μια αναδρομή στο παρελθόν, αλλά την αρχή μιας νέας εποχής. Το brand παρουσιάζεται πλέον μέσα από έναν κινηματογραφικό κόσμο, στον οποίο δεν είναι απλώς ένα ποτό, αλλά μια φιλοσοφία, μια κοινότητα και μια κοινή εμπειρία. Ο Michele Morrone, εκτός από το πρόσωπο της καμπάνιας, διαδραματίζει ένα βαθύτερο ρόλο, συμβάλλοντας με τον δικό του τρόπο στη δημιουργική απεικόνιση τόσο της επετειακής έκδοσης όσο και του brand συνολικά.

Η Adrienn Popovics, International Communications & Marketing Director της HELL ENERGY δηλώνει σχετικά: «Η επέτειος των 20 χρόνων είναι φυσικά ένα ορόσημο για εμάς αλλά αποτελεί και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου. Η παρουσία του Michele Morrone κατά τη διάρκεια αυτής της επετειακής περιόδου είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ο ίδιος, εκτός από κεντρικό πρόσωπο της καμπάνιας, συνδέεται με το έργο και τη μάρκα και ως δημιουργός. Η συλλεκτική συσκευασία αντιπροσωπεύει τον διεθνή χαρακτήρα της HELL ENERGY και τη δημιουργική προσέγγιση που καθοδηγεί το brand εδώ και 20 χρόνια».

Τα τελευταία 20 χρόνια, η HELL ENERGY έχει εξελιχθεί σε ένα κυρίαρχο, παγκοσμίου φήμης brand, με τα προϊόντα της πλέον διαθέσιμα σε περισσότερες από 60 χώρες, έχοντας κατακτήσει ηγετικές θέσεις σε πολλές από αυτές. Η επέτειος των 20 χρόνων αποτελεί ταυτόχρονα γιορτή και απόδειξη ότι μέσα σε δύο δεκαετίες η HELL έχει καταφέρει να καθιερωθεί σε ένα ισχυρό και διεθνώς αναγνωρισμένο brand.

HELL ENERGY – 20 χρόνια μαζί. Και αυτό είναι μόνο η αρχή.