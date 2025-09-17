H GUINNESS ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΜΠΥΡΑ ΤΗΣ PREMIER LEAGUE ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΜΕ ΝΕΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΜΠΑΝΙΑ

Με τη νέα σεζόν της Premier League να έχει ήδη ξεκινήσει και τον ενθουσιασμό των φιλάθλων να κορυφώνεται, η Guinness επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως Επίσημη Μπύρα της Premier League και το γιορτάζει μέσα από τη νέα καμπάνια «Lovely Day for a Guinness».

Μέσα από μια σειρά σύντομων ταινιών, η καμπάνια αναδεικνύει το πάθος και τα συναισθήματα που κάνουν το αγγλικό πρωτάθλημα μοναδικό, με πρωταγωνιστές φιλάθλους και από τις 20 ομάδες της Premier League. Από DJ sets και γεύματα πριν τους αγώνες, μέχρι pre-game μπύρες και αγαπημένες συνήθειες, η «Lovely Day for a Guinness» ζωντανεύει στην οθόνη την εμπειρία των παιχνιδιών και τις πιο έντονες στιγμές των φιλάθλων. Κάθε ταινία συνοδεύεται από το ρυθμικό κομμάτι «All My Friends» του Barry Can’t Swim, ηλεκτρονικού μουσικού παραγωγού και οπαδού της Everton.

Την περυσινή σεζόν, η θρυλική stout έφερε τη μαγεία της Premier League σε περισσότερες από 80 χώρες, χαρίζοντας στους λάτρεις του ποδοσφαίρου και της ποιοτικής μπύρας μοναδικές εμπειρίες, ενώ στη Μεγάλη Βρετανία ξεχώρισε ως η κορυφαία επιλογή κατά τη διάρκεια των αγώνων. Φέτος, η σύνδεση με τους φιλάθλους γίνεται ακόμη πιο δυνατή μέσω νέων συνεργασιών με τις κορυφαίες ομάδες Arsenal, Aston Villa και Newcastle United. Η Guinness θα είναι η επίσημη μπύρα τόσο στο Emirates Stadium όσο και στα Villa Park και St James’ Park, προσφέροντας συγκινήσεις εντός και εκτός γηπέδου.

Ο Somnath Dasgupta, Global Marketing Director της Guinness, δήλωσε:

«Η πρώτη μας χρονιά ως Επίσημη Μπύρα της Premier League αποτέλεσε ορόσημο για το brand σε όλο τον κόσμο, δίνοντάς μας την ευκαιρία να γίνουμε μέρος των εθίμων και των παραδόσεων που ενώνουν τους φιλάθλους. Φέτος, η καμπάνια «Lovely Day for a Guinness» αποτυπώνει τον παλμό του αγώνα, τους φιλάθλους καθώς τραγουδούν, χειροκροτούν, αγχώνονται και μοιράζονται τα συναισθήματά τους υποστηρίζοντας την αγαπημένη τους ομάδα. Είτε κερδίζεις είτε χάνεις, όταν είσαι με την παρέα σου και απολαμβάνεις μια Guinness, “every match day is a lovely day”!

Ο Will Brass, Chief Commercial Officer της Premier League, δήλωσε αντίστοιχα:

«Η Guinness σημείωσε μια εντυπωσιακή πρώτη σεζόν ως η Επίσημη Μπύρα της Premier League, φέρνοντας τους φιλάθλους πιο κοντά στην ατμόσφαιρα και την ένταση των αγώνων. Η νέα καμπάνια αναδεικνύει την ενέργεια, τα συναισθήματα και το πνεύμα συλλογικότητας που χαρακτηρίζουν το αγγλικό πρωτάθλημα. Ανυπομονούμε να δούμε πώς η Guinness θα συνεχίσει να αναβαθμίζει την εμπειρία των φιλάθλων, προσφέροντας μοναδικές στιγμές σε κάθε παιχνίδι.»

Με αφορμή το πρώτο ματς της σεζόν, η καμπάνια έκανε πρεμιέρα στη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία κατά τη μετάδοση του αγώνα Liverpool – Bournemouth στο Sky Sports και στις ΗΠΑ μέσω NBC. Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, θα προβληθεί σε τουλάχιστον 215 live μεταδόσεις αγώνων στο Sky Sports και εβδομαδιαία στις ΗΠΑ μέσω NBC, με περισσότερες από 200 προγραμματισμένες διαφημίσεις.

Στις ΗΠΑ, η Guinness παρουσίασε τη νέα κοινωνική ταινία «Hope», στην οποία ο ποδοσφαιρικός θρύλος και σχολιαστής Gary Neville αφηγείται την αισιοδοξία και τον ενθουσιασμό που νιώθουν οι φίλαθλοι με την έναρξη της σεζόν. Όπως και η ελπίδα, έτσι και η Guinness θα είναι παρούσα από το πρώτο σφύριγμα μέχρι το τελευταίο — στις χαρές, στις λύπες και σε κάθε στιγμή που αξίζει μια Guinness.