H DPAM στηρίζει τη «Φλόγα» με ένα συλλεκτικό T-shirt

Be the Hero και δώσε δύναμη στα παιδιά που δίνουν αυτήν την μάχη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου (15 Φεβρουαρίου), η DPAM σχεδίασε ενα συλλεκτικό t-shirt, αφιερωμένο στα παιδιά που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη.

*Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του t-shirt θα διατεθούν στον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα».

Με σταθερή δέσμευση στις αξίες της κοινωνικής ευθύνης, η DPAM στηρίζει διαχρονικά δράσεις που αφορούν τα παιδιά και τις οικογένειές τους, συμβάλλοντας έμπρακτα σε πρωτοβουλίες με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Το μπλουζάκι φέρει τον τίτλο “BE THE HERO” και μας καλεί όλους να γίνουμε ήρωες για αυτά τα παιδιά.

“Αυτό το t-shirt είναι μια πράξη αγάπης. Με την αγορά του, στηρίζεις τη Φλόγα και τα παιδιά που δίνουν τη δική τους μάχη. Μαζί, κρατάμε τα όνειρά τους ζωντανά.”

Διατίθεται σε παιδικά μεγέθη (3-12 ετών), αλλά και σε limited unisex μεγέθη ενηλίκων, ώστε να μπορεί όλη η οικογένεια να γίνει μέρος αυτής της προσπάθειας.

Ambassador της ενέργειας είναι ο ηθοποιός Αποστόλης Τότσικας, ο οποίος δανείζει τη φωνή του για να ενισχύσει το μήνυμα της καμπάνιας και να εμπνεύσει περισσότερους ανθρώπους να συμμετάσχουν.

📍 Το συλλεκτικό T-shirt είναι διαθέσιμο σε όλα τα καταστήματα DPAM και στο www.dpam.gr

*Εξαιρούνται έξοδα και φόροι.