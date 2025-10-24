H Aria Hotels εγκαινίασε την The Attican Villa & Estate στην Ανάβυσσο

Με μια λαμπερή εκδήλωση στην Ανάβυσσο, πραγματοποιήθηκαν χθες τα επίσημα εγκαίνια της The Attican Villa & Estate, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή φιλοξενίας στην περιοχή υπό τη διαχείριση της Aria Hotels, μέλους του ομίλου Libra Group. Η γεμάτη κομψότητα βραδιά κατάφερε να αντικατοπτρίσει το πνεύμα αυθεντικής ελληνικής φιλοξενίας και της μοναδικότητας των υπηρεσιών που χαρακτηρίζει την Aria Hotels. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν εκλεπτυσμένες γεύσεις και ξεχωριστά κοκτέιλ από το brand KIYOKO, κάτω από το φως των αστεριών στο ρυθμό που έδιναν οι μουσικές επιλογές του DJ Γρηγόρη Γαρίνη. Η εκδήλωση κορυφώθηκε με ζωντανή εκτέλεση γνωστών μουσικών μελωδιών από τον τραγουδιστή Κωνσταντίνο Φραντζή.

Την εορταστική ατμόσφαιρα πλαισίωσαν εμπειρίες ειδικά σχεδιασμένες για τους καλεσμένους της βραδιάς σε μία προσπάθεια να γνωρίσουν τις δραστηριότητες τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να αναζητήσουν όσοι επιλέγουν να φιλοξενηθούν στην The Attican Villa & Estate. Με την είσοδό τους στο χώρο οι καλεσμένοι βιώσαν ένα ταξίδι αισθήσεων ξεκινώντας με «Honey Tasting» γνώρισαν τον κόσμο των μελισσών και δοκιμάζοντας πέντε διαφορετικές ποικιλίες μελιού απευθείας από τις κυψέλες, συνδυασμένες με επιλεγμένα τυριά και φρούτα. Ακολούθησε το «Herbal Tasting», μια εμπειρία αφιερωμένη στα ελληνικά βότανα που καλλιεργούνται στο κτήμα της βίλας. Οι συμμετέχοντες ανακάλυψαν τις θεραπευτικές τους ιδιότητες, τη συμβολή τους στην αρωματοθεραπεία και έμαθαν να δημιουργούν αρωματικά μείγματα, απολαμβάνοντας παράλληλα ένα ειδικά επιλεγμένο tea pairing με συνοδευτικό snack. Οι δραστηριότητες στη φύση ολοκληρώθηκαν με το «The Essence of Olive Oil», ένα εργαστήριο αφιερωμένο στον «υγρό χρυσό» της Μεσογείου, όπου οι καλεσμένοι δοκίμασαν τρεις ποικιλίες ελαιολάδου με μικρά συνοδευτικά, ανακαλύπτοντας τις ιδιαίτερες γεύσεις, τα αρώματα και τα οφέλη για την υγεία.

Η The Attican Villa & Estate απλώνεται αρμονικά σε 8.500 τ.μ., αγκαλιασμένη από αμπελώνες, ελαιώνες και έναν καταπράσινο βιολογικό κήπο, χαρίζοντας στους επισκέπτες την αίσθηση ενός πολυτελούς αγροκτήματος. Στο εσωτερικό της, τέσσερα ευρύχωρα υπνοδωμάτια, τρία φωτεινά

κομψά μπάνια, μια πλήρως εξοπλισμένη ενιαία κουζίνα η οποία συνδέεται αρμονικά με το ζεστό χώρο καθιστικού δημιουργούν μία ανεπανάληπτη αίσθηση οικειότητας και φροντίδας. Στον εξωτερικό χώρο, οι βεράντες με θέα στη φύση, η ιδιωτική πισίνα και ο ιδιαίτερα φροντισμένος κήπος συνθέτουν ένα σκηνικό που καλεί σε στιγμές χαλάρωσης, αλλά και σε αξέχαστες συναθροίσεις με αγαπημένα πρόσωπα.

Πέρα από την αίσθηση μιας ιδιωτικής απόδρασης, το κτήμα αποτελεί ιδανική επιλογή για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων ενίσχυσης της ψυχικής ανάτασης, καθώς συνδυάζει άψογα τις κατάλληλες υποδομές φιλοξενίας.

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Aria Hotels συνεχίζει να εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιό της με καταλύματα που ξεχωρίζουν για την ταυτότητα, την αυθεντικότητα και τον σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέροντας εμπειρίες φιλοξενίας που γεφυρώνουν το χθες με το σήμερα.