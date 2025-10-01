Gorenje: Η σειρά SimpliCare G800 κατακτά το Βραβείο Καινοτομίας IFA 2025 για την επανάσταση στο πλύσιμο

Η τελευταία σειρά πλυντηρίων και στεγνωτηρίων SimpliCare G800 της Gorenje απέσπασε την προσοχή στο IFA Βερολίνου 2025, κερδίζοντας το πολυπόθητο Βραβείο Καινοτομίας. Αυτή η αναγνώριση επισημαίνει τη δέσμευση της Gorenje στο να κάνει το πλύσιμο των ρούχων πιο εύκολο, smart, βιώσιμο και ευχάριστο για τα σπίτια σε όλη την Ευρώπη.

Η σειρά SimpliCare G800 παρουσιάστηκε στο IFA Βερολίνου, τη μεγαλύτερη έκθεση για οικιακές και καταναλωτικές τεχνολογίες στον κόσμο, και ξεχώρισε για την ανανεωμένη προσέγγισή της στο καθημερινό πλύσιμο.

Η σειρά SimpliCare G800 έχει στόχο να κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Με έξυπνες, αυτοματοποιημένες λύσεις, οι χρήστες μπορούν να έχουν φρεσκοπλυμένα ρούχα με ελάχιστο κόπο. Οι συσκευές διαθέτουν εύχρηστη οθόνη με ξεκάθαρα κείμενα και εικονίδια, ώστε ο κάθε χρήστης να μπορεί να επιλέγει ή να ρυθμίζει τις λειτουργίες εύκολα και γρήγορα, με ένα μόνο βήμα. Η υποστήριξη πολλών γλωσσών και ο remote έλεγχος μέσω της πλατφόρμας ConnectLife προσθέτουν ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία για τα πολυάσχολα νοικοκυριά.

Το καινοτόμο σύστημα απορρυπαντικών της Gorenje διαθέτει μοναδικό δοχείο με τέσσερα τμήματα και αυτόματη δοσολογία, ώστε η συσκευή να επιλέγει πάντα την ακριβή ποσότητα απορρυπαντικού που χρειάζεται κάθε πλύση, εξοικονομώντας χρήματα και μειώνοντας τη σπατάλη. Το πλυντήριο και το στεγνωτήριο συνεργάζονται χάρη στο smart DrySync, με το πρόγραμμα στεγνώματος να προσαρμόζεται αυτόματα στην επιλογή του πλυσίματος για βέλτιστα αποτελέσματα και αδιάκοπη φροντίδα από το πλύσιμο μέχρι το στέγνωμα.

Η δέσμευση της Gorenje στην υγιεινή αποτυπώνεται στο χαρακτηριστικό TotalFresh, το οποίο διατηρεί τα ρούχα και τις συσκευές καθαρά και υγιεινά, αποτρέποντας την ανάπτυξη μούχλας. Ένας ειδικός ανεμιστήρας που εγκαθίσταται στο πλυντήριο εισάγει φρέσκο αέρα στο εσωτερικό μετά τον κύκλο πλύσης, στεγνώνοντας καλά τα βασικά εξαρτήματα, όπως τον κάδο, τις σφραγίδες και το συρτάρι απορρυπαντικού, διατηρώντας τα καθαρά και απαλλαγμένα από βακτήρια. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα ρούχα διατηρούν την αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας στο πλυντήριο για έως και 12 ώρες μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.

Η δέσμευση της Gorenje στη βιωσιμότητα διαφαίνεται στη νέα σειρά SimpliCare G800. Οι συσκευές είναι κατασκευασμένες για να διαρκούν, με έναν διαχρονικό σχεδιασμό που παραμένει κομψός με το πέρασμα του χρόνου. Ο προσεκτικός αυτός σχεδιασμός μειώνει τη χρήση υλικών και το κόστος, καθιστώντας τις συσκευές την καλύτερη επιλογή για χρήστες που νοιάζονται για το περιβάλλον.

Το Βραβείο Καινοτομίας IFA θέτει τη σειρά SimpliCare G800 της Gorenje στο επίκεντρο, συστήνοντάς την σε εκατομμύρια νοικοκυριά μέσω των επίσημων καναλιών της IFA και των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης. Δεν είναι απλώς μια διάκριση, είναι ένας εορτασμός της καινοτομίας που κάνει τη διαφορά στα σπίτια σε όλη την Ευρώπη.