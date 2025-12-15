Γιορτινό μουσικό φινάλε στο Athens Metro Mall

15/12/2025 (Τελευταία Ενημέρωση: 17.12.2025 - 21:28)
Γιορτινό μουσικό φινάλε στο Athens Metro Mall
Το τελευταίο Christmas Live Stage της χρονιά υπόσχεται μαγικές μουσικές στιγμές με τον Νίκο Απέργη

Το ATHENS METRO MALL συνεχίζει τη γιορτινή του πορεία με το 4ο Christmas Live Stage, προσφέροντας μια μοναδική στάση γεμάτη λάμψη και μουσική στο εορταστικό πρόγραμμα της πόλης. Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων γίνεται το επίκεντρο της χριστουγεννιάτικης διασκέδασης, καλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν αξέχαστες γιορτινές στιγμές.

Η γιορτή ξεκινά μελωδικά από τις 18:00, με τον Λάμψη 92.3 να μεταδίδει ζωντανά από το ATHENS METRO MALL! Ο Νίκος Μάρκογλου αναλαμβάνει να φέρει την ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων μέσα από ένα live γεμάτο μουσική, θετική ενέργεια, συμμετοχή του κοινού και την απόλυτη festive διάθεση που χαρακτηρίζει αυτή την ξεχωριστή εποχή.

Στις 20:00, η σκηνή φωτίζεται για τη συναυλία του Νίκου Απέργη, ενός από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με τις γνωστές επιτυχίες του, την ξεχωριστή φωνή του και την εκρηκτική παρουσία του στη σκηνή, ο Νίκος Απέργης υπόσχεται να μετατρέψει το ATHENS METRO MALL σε έναν χώρο γεμάτο μουσικό ρυθμό, χαρά και χριστουγεννιάτικη μαγεία.

Το ATHENS METRO MALL σας προσκαλεί να γιορτάσετε τις γιορτές με ζωντανή μουσική, αγαπημένες μελωδίες και μαγικές στιγμές για όλη την οικογένεια.

Στις 19,21,28 και 29 Δεκεμβρίου, οι Corner Pockets θα γεμίσουν τον χώρο με jazz μελωδίες και γιορτινό ρυθμό, ενώ στις 20 και 27 Δεκεμβρίου, η αγαπημένη Νάγια Δούκα προσθέτει τη δική της μουσική υπογραφή στο Christmas Jazz Live Stage. H Παιδική Χορωδία Σπύρου Λάμπρου θα ολοκληρώσει τη χρονιά στις 24 και 31 Δεκεμβρίου με παραδοσιακά κάλαντα και παιδικές φωνές.

Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν τα ψώνια τους, σε ένα φωτεινό και στολισμένο περιβάλλον, βρίσκοντας ό,τι χρειάζονται για τις γιορτές. Η είσοδος είναι ελεύθερη, ελάτε να ζήσουμε μαζί τα πιο festive live της σεζόν και να κάνουμε τα Χριστούγεννα στο ATHENS METRO MALL αξέχαστα!

Ραντεβού εκεί!

