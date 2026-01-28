Γιορτάστε την Παγκόσμια Ημέρα Κρουασάν με 7DAYS

Στις 30 Ιανουαρίου γιορτάζουμε ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά σνακ παγκοσμίως, με το 7DAYS να πρωτοστατεί στους εορτασμούς της Παγκόσμιας Ημέρας Κρουασάν.

Στις 30 Ιανουαρίου, τα 7DAYS, το πρώτο συσκευασμένο κρουασάν που παρασκευάστηκε στην Ελλάδα, σας καλεί να γιορτάσετε την Παγκόσμια Ημέρα Κρουασάν.

Όταν η λάμψη των γιορτών ξεθωριάζει και η καθημερινότητα επιστρέφει, τα 7DAYS προσφέρουν μια στιγμή απόλαυσης στην καθημερινότητά μας. Με τη μαλακή ζύμη, τις απολαυστικές γεύσεις, την πλούσια γέμιση και την ποιότητα που το χαρακτηρίζει, το συσκευασμένο κρουασάν 7DAYS είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό σνακ, είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε για να σπάσουμε τη ρουτίνα του Ιανουαρίου.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κρουασάν στις 30 Ιανουαρίου, το 7DAYS οργανώνει ποικίλες δράσεις και σας καλεί σε επιλεγμένα σημεία να μοιραστείτε την εμπειρία και να απολαύσετε τη δική σας αγαπημένη γεύση κρουασάν 7DAYS. Ξεκινώντας με δωρέαν διάθεσή κρουασάν σε επιλεγμένα σημεία και καταστήματα, η μάρκα προσφέρει σε πλήθος εργαζομένων ένα ευχάριστο ξεκίνημα ημέρας με την απόλαυση των κρουασάν της. Επιπλέον, μέσω προσεγμένων επιλογών τοποθέτησης προϊόντων στα social media, η παρουσία του 7DAYS γίνεται αισθητή σε όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας.

Στην Ελλάδα, η ιστορία του 7DAYS ξεπερνά τα 30 χρόνια, με την παραγωγή να συνεχίζεται στο εργοστάσιο της Mondelēz στη Λαμία, χρησιμοποιώντας επιλεγμένα συστατικά και ακολουθώντας μια προσεκτική διαδικασία ζύμωσης και ψησίματος, όπου η ποιότητα και η φρεσκάδα αποτελεί το κλειδί.