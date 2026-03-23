Για δεύτερη συνεχή χρονιά στη Food Expo ο Όμιλος OPTIMA με διεθνή προσανατολισμό

Με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα, την καινοτομία και την εξωστρέφεια, ο Όμιλος OPTIMA συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ανάπτυξη της διεθνούς του δραστηριότητας, προβάλλοντας την αυθεντικότητα και την υψηλή αξία των ελληνικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Όμιλος OPTIMA συμμετείχε στη Food Expo 2026 -την κορυφαία συνάντηση της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη που πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου- με τα brands ΗΠΕΙΡΟΣ και Medolio.

Η συμμετοχή στη Food Expo αποτέλεσε μια ακόμη σημαντική ευκαιρία για τον Όμιλο OPTIMA να ενισχύσει την εξωστρέφειά του, με βασικούς στόχους την άμεση επικοινωνία με υφιστάμενους συνεργάτες, την προσέλκυση νέων πελατών από αγορές στις οποίες ήδη δραστηριοποιείται, αλλά και τη διερεύνηση νέων συνεργασιών σε αγορές όπου δεν έχει ακόμη παρουσία.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, το περίπτερο του Ομίλου προσέλκυσε σημαντικό αριθμό επισκεπτών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν επιλεγμένα προϊόντα, όπως τη πολυβραβευμένη Ήπειρος Φέτα ΠΟΠ και το Νο1 τυρί σχάρας στην Ελλάδα, το Ταλαγάνι Αποστόλου, τα οποία «ξεδίπλωσαν» τον μοναδικό τους γευστικό χαρακτήρα και «ταξίδεψαν» τη γεύση της Ελλάδας και στις πέντε ηπείρους. Παράλληλα, στο περίπτερο παρουσιάστηκαν και προϊόντα της Medolio, όπως το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο (συμβατικό και βιολογικό), καθώς και οι ελιές Καλαμάτας και Χαλκιδικής, απλές ή γεμιστές με αμύγδαλο ή σκόρδο.