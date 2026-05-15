Για ακόμη μία χρονιά, η PURINA στηρίζει τη νέα γενιά κτηνιάτρων μέσα από το πρόγραμμα PURINA Young Veterinarians

15/05/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 26.05.2026 - 19:35)
Πρακτικές συμβουλές για την ομαλή ένταξη ενός κτηνιάτρου στο σύγχρονο περιβάλλον μιας κτηνιατρικής κλινικής.

Η Purina® σε συνεργασία με την IVSA (Ένωση Φοιτητών Κτηνιατρικής), συμμετείχε στο 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Κτηνιατρικής που πραγματοποιήθηκε στις 9 Μαΐου 2026 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην Καρδίτσα, διοργανώνοντας την εκπαιδευτική ημερίδα «Young Veterinarians: What’s next? Τα πρώτα σου βήματα ως νέος κτηνίατρος».

Η ημερίδα σχεδιάστηκε με στόχο να προσφέρει στους φοιτητές και νέους αποφοίτους Κτηνιατρικής πολύτιμες γνώσεις και πρακτικές συμβουλές για τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Μέσα από ομιλίες και συζητήσεις με επαγγελματίες του χώρου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικές επαγγελματικές κατευθύνσεις και να ενημερωθούν για τις σύγχρονες απαιτήσεις του κλάδου.

Η ατζέντα της ημερίδας περιλάμβανε θεματικές όπως τα εναλλακτικά μονοπάτια σταδιοδρομίας για έναν κτηνίατρο σε εταιρικό περιβάλλον, τις προοπτικές εργασίας στο εξωτερικό, καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων απασχολησιμότητας, όπως η σύνταξη βιογραφικού, η προετοιμασία για συνέντευξη και η σωστή αξιοποίηση του LinkedIn. Παράλληλα, κλινικοί κτηνίατροι μοιράστηκαν εμπειρίες και πρακτικές συμβουλές για την ομαλή ένταξη ενός κτηνιάτρου στο σύγχρονο περιβάλλον μιας κτηνιατρικής κλινικής.

Η Purina® και η Nestlé Ελλάς, μέσα από πρωτοβουλίες όπως το «Young Veterinarians: What’s next?», συνεχίζουν να επενδύουν στη νέα γενιά κτηνιάτρων, υποστηρίζοντας την επαγγελματική τους ανάπτυξη και την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 

