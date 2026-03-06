Για 8η χρονιά συνεχίζεται το πρόγραμμα «Μια ελπίδα γεννιέται!» της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.

Συνεπής διαχρονικά στη δέσμευσή της να στηρίζει την ελληνική οικογένεια, η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ βρίσκεται δίπλα στα νέα ζευγάρια που επιθυμούν να γίνουν γονείς, ειδικά στα απομακρυσμένα χωριά του τόπου μας, όπου οι συνθήκες είναι ακόμη πιο δύσκολες.

Η ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. δίνει για 8η συνεχόμενη χρονιά δυναμικό παρών στη μάχη κατά της υπογεννητικότητας, μέσα από το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Μια ελπίδα γεννιέται!», που υλοποιείται με επιτυχία σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, σε συνεργασία με την Α.Μ.Κ.Ε. HOPEgenesis.

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σε 90 απομακρυσμένα χωριά των Περιφερειακών Ενοτήτων Άρτας, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Φθιώτιδας και Εύβοιας, σε 14 Δημοτικές Ενότητες των Δήμων Κεντρικών Τζουμέρκων, Καρπενησίου, Δωρίδος, Λαμιέων, Μακρακώμης και Καρύστου. Κοινό χαρακτηριστικό όλων είναι ότι ο πληθυσμός τους παρουσίαζε αρνητικό ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων.

Για κάθε γυναίκα που εντάσσεται στο Πρόγραμμα -με αποκλειστικό κριτήριο να είναι μόνιμη κάτοικος των συγκεκριμένων χωριών- η εταιρεία ΓΙΩΤΗΣ καλύπτει πλήρως τα έξοδα εγκυμοσύνης και τοκετού. Παράλληλα, καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες των μωρών για τα δύο πρώτα χρόνια της ζωής τους, προσφέροντας θρεπτικές και ποιοτικές βρεφικές τροφές ΓΙΩΤΗΣ.

Από την έναρξη του προγράμματος έως σήμερα, η Εταιρεία έχει προσφέρει περισσότερα από 250.000 γεύματα βρεφικού γάλακτος και βρεφικής κρέμας ΓΙΩΤΗΣ. Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι με τη στήριξη της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. έχουν γεννηθεί μέχρι σήμερα 90 μωρά, ενώ σύντομα αναμένονται ακόμη 6 γεννήσεις. Ιδιαίτερα αισιόδοξο είναι το γεγονός ότι μέσω του Προγράμματος πολλές οικογένειες είχαν τη χαρά να αποκτήσουν δεύτερο ή και τρίτο παιδί.

Το πρόγραμμα «Μια ελπίδα γεννιέται!» της ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε. αποδεικνύει ότι η στήριξη της ελληνικής οικογένειας μπορεί να γίνει έμπρακτα και αποτελεσματικά, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, και ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη μπορεί να αλλάξει πραγματικά ζωές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Μια ελπίδα γεννιέται!»:

www.jotis-miaelpidagennietai.gr, www.hopegenesis.org.