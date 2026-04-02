Γευματί_ΖΩ: Δράσεις διατροφικής εκπαίδευσης στα σχολεία από την Αγγελάκης

Με οδηγό τη φροντίδα, τη δύναμη της προσφοράς και τη γεύση μιας καλύτερης ζωής, η Αγγελάκης συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινότητες και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους.

Η Αγγελάκης ΑΕ, η ελληνική πτηνοτροφική εταιρεία με έδρα την Εύβοια, ανακοινώνει την έναρξη μιας σειράς εκπαιδευτικών δράσεων σε σχολεία, ξεκινώντας από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με στόχο την ανάδειξη της σημασίας της σωστής και ισορροπημένης διατροφής.

Οι πρώτες δράσεις της σειράς «Γευματί_ΖΩ» πραγματοποιήθηκαν στο 3ο Δημοτικό Σχολείο και το 2ο Νηπιαγωγείο Νέας Αρτάκης και είχαν βιωματικό χαρακτήρα. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, τα παιδιά γνώρισαν τον ρόλο της πρωτεΐνης, των βιταμινών και των υδατανθράκων σε ένα ισορροπημένο γεύμα, και συμμετείχαν ενεργά στην προετοιμασία θρεπτικών σνακ, καλλιεργώντας από νωρίς σωστές διατροφικές συνήθειες.

Στη δράση συνέβαλαν και οι έτοιμες για ψήσιμο κοτομπουκιές Mama’s της Αγγελάκης, από τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο, χωρίς συντηρητικά, ενισχύοντας τη βιωματική εμπειρία των παιδιών γύρω από την αξία των αγνών και ποιοτικών πρώτων υλών στη διατροφή.

Κορυφαία στιγμή ήταν όταν τα παιδιά δοκίμασαν τις δημιουργίες τους με ενθουσιασμό και περηφάνια, ενώ στο τέλος της δράσης έλαβαν πιστοποιητικά συμμετοχής, ως επιβράβευση για τη διάθεση και την ενεργή συμμετοχή τους.

Ο CEO & Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Θάνος Αγγελάκης, δήλωσε: «Για εμάς στην Αγγελάκης, η επένδυση στη νέα γενιά δεν είναι επιλογή αλλά ευθύνη. Κάθε τέτοια δράση αποτελεί ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα προς μια κοινωνία με περισσότερη γνώση, υγεία και συνειδητές επιλογές». Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Στερεάς Ελλάδας κ. Αναστάσιος Βελισσαρίου, και η ομάδα HR της Αγγελάκης.

Οι δράσεις «Γευματί_ΖΩ» εντάσσονται στο ολιστικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Αγγελάκης «Γεύση Φροντίδας», μέσα από το οποίο η εταιρεία στηρίζει έμπρακτα την ελληνική κοινωνία, με βασική προτεραιότητα το παιδί.