Get ready with mac for madwalk: επιστρεφουν τα πιο fashionable beauty parties απο το MAD & MAC Cosmetics
Get ready with mac for madwalk: επιστρεφουν τα πιο fashionable beauty parties απο το MAD & MAC Cosmetics

29 Οκτωβρίου, 2025
Get ready with mac for madwalk: επιστρεφουν τα πιο fashionable beauty parties απο το MAD & MAC Cosmetics
Στο πλαισιο του MadWalk 2025 by three cents

To Mad και η MAC Cosmetics ενώνουν τις δυνάμεις του για τρίτη συνεχή χρονιά, παρουσιάζοντας την ενέργεια Get Ready With MAC for MadWalk,  μια σειρά από glam beauty events και προσκαλούν το κοινό να ζήσει από νωρίς το pre-show glow του MadWalk 25 by Three Cents.

Στα 4 exclusive Get Ready With MAC for MadWalk beauty parties, που θα πραγματοποιηθούν στα καταστήματα της MAC στην Κηφισιά, στη Γλυφάδα, στη Θεσσαλονίκη και στην Νέα Σμύρνη, οι MAC  artists θα παρουσιάσουν τάσεις και signature make up styles. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα πιο fashion forward looks  και να προετοιμαστούν για τη μεγάλη βραδιά, βιώνοντας ένα μοναδικό beauty warm-up. 

Τo πρώτο beauty party του Get Ready With MAC for MadWalk πραγματοποιήθηκε στις 16 Οκτωβρίου στο κατάστημα MAC Κηφισιάς, το δεύτερο στις 20 Οκτωβρίου στο κατάστημα MAC  Γλυφάδας και ακολουθούν δύο ακόμη beauty parties, με την παρουσία του Συλλόγου ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ.

  • 30 Οκτωβρίου, 18:00 – 21:00, στο κατάστημα MAC Θεσσαλονίκης (Τσιμισκή 53)

Guest: Νικολίνα Νικολούζου 

Live Performance: Μιχάλης Καραγκούνης

Palmos FM 96.5 Music

  • 4 Νοεμβρίου, 18:00 – 21:00, στο κατάστημα MAC Νέας Σμύρνης (Ομήρου 74)

Live Performance: Emily

Live Mad Radio 106,2 με τον Γιάννη Τουμπάνο

