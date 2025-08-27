Galaxy Tab S10 Lite: Ισορροπία απόδοσης και τιμής για καθημερινές ανάγκες

Η Samsung Electronics Co., Ltd. ανακοίνωσε το Galaxy Tab S10 Lite, ένα προσιτό tablet, σχεδιασμένο για να αναβαθμίσει τον τρόπο που οι χρήστες παρακολουθούν περιεχόμενο, δημιουργούν και παραμένουν παραγωγικοί όπου κι αν βρίσκονται. Με μεγάλη οθόνη για καθηλωτική προβολή και το S Pen που περιλαμβάνεται στη συσκευασία για αβίαστη δημιουργική έκφραση, το Galaxy Tab S10 Lite συνδυάζει την ευελιξία για κάθε χρήση με μια προσιτή τιμή, σε μια κομψή συσκευή. Επιπλέον, οι «Έξυπνες Λειτουργίες» της Samsung απογειώνουν τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα, ενώ η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα του οικοσυστήματος Galaxy εξασφαλίζει ότι η δουλειά και η δημιουργικότητα των χρηστών συνεχίζονται αδιάκοπα, όπου και αν βρίσκονται.

«Το νέο Galaxy Tab S10 Lite έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει πρακτική, καθημερινή λειτουργικότητα σε περισσότερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Changtae Kim, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος & Επικεφαλής της Ομάδας New Computing R&D στο Τμήμα Mobile eXperience της Samsung Electronics. «Κατασκευάστηκε για να είναι ένας αξιόπιστος σύμμαχος, που δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να αξιοποιούν κάθε στιγμή στο έπακρο, με χρήσιμες λειτουργίες και ευέλικτο σχεδιασμό που ταιριάζει φυσικά στον τρόπο που εναλλάσσονται μεταξύ μαθημάτων και playlists, παραμένουν παραγωγικοί κατά τη διάρκεια της ημέρας ή μετατρέπουν τον ελεύθερο χρόνο σε δημιουργικό χρόνο».

Ευρεία οθόνη 10,9’’ για απόλαυση αγαπημένου περιεχομένου

Με την ευρεία οθόνη 10,9”, το Galaxy Tab S10 Lite προσφέρει μια δυναμική εμπειρία ψυχαγωγίας, κατάλληλη για streaming, περιήγηση στο διαδίκτυο και πολλά άλλα. Οι χρήστες μπορούν να απολαμβάνουν το αγαπημένο τους περιεχόμενο σε μια ζωντανή, ομαλή οθόνη, που προσαρμόζεται ανάλογα με τη χρήση από εσωτερικούς σε εξωτερικούς χώρους, χάρη στο Vision Booster και τη μέγιστη φωτεινότητα έως 600 nits. Παράλληλα, η μειωμένη εκπομπή μπλε φωτός υποστηρίζει μεγαλύτερη άνεση για τα μάτια κατά την παρακολούθηση σειρών ή ταινιών.

Εξοπλισμένο με τον επεξεργαστή Exynos 1380, το Galaxy Tab S10 Lite ανταποκρίνεται, χωρίς δυσκολία, στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, όπως η εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών καρτελών κατά την πλοήγηση ή το brainstorming των χρηστών σε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα. Η μπαταρία 8.000 mAh και η δυνατότητα υπερταχείας φόρτισης εξασφαλίζουν ότι το Galaxy Tab S10 Lite μπορεί να ανταπεξέλθει σε πολύωρη ψυχαγωγία ή βραδινές μελέτες, χωρίς ανησυχία για συχνή φόρτισή του.

Έξυπνες λειτουργίες για δημιουργία και παραγωγικότητα

Από τη μελέτη έως την αποτύπωση δημιουργικών ιδεών, το Galaxy Tab S10 Lite περιλαμβάνει «Έξυπνες Λειτουργίες» που υποστηρίζουν την εστίαση της προσοχής και την έμπνευση των χρηστών οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Με διαισθητικά εργαλεία που ανταποκρίνονται στις καθημερινές απαιτήσεις εν κινήσει, οι χρήστες μπορούν να σκέφτονται καθαρά και να δημιουργούν ελεύθερα, ανεξάρτητα από την εργασία.

Το S Pen, που περιλαμβάνεται στη συσκευασία, βοηθάει στη δημιουργικότητα σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας άμεση απόκριση και ακρίβεια. Από την καταγραφή ιδεών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης έως το να κάνουν ένα γρήγορο σκίτσο καθ’ οδόν προς το πανεπιστήμιο, οι χρήστες έχουν την ευελιξία να εκφράσουν τις σκέψεις τους στο tablet όποτε και όπου θέλουν.

Οι χρήστες μπορούν να δοκιμάσουν πολλές από αυτές τις εφαρμογές με αποκλειστικά προνόμια, όπως 1 έτος δωρεάν πλήρους έκδοσης του Goodnotes, 6 μήνες δωρεάν στο Clip Studio Paint με 20% έκπτωση στην πρώτη συνδρομή, 66% έκπτωση στο LumaFusion, 1 μήνα δωρεάν στο Creator Pass και 1 μήνα δωρεάν στο Notion Plus με Notion AI.

Διαθεσιμότητα

Το Galaxy Tab S10 Lite θα είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα από τις 4 Σεπτεμβρίου σε δύο αποχρώσεις: Γκρι και Silver. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Galaxy Tab S10 Lite, επισκεφθείτε το Samsung Global Newsroom ή το Samsung.com.