Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΗΡΕΙΑ: Επίσημος Χορηγός Ενυδάτωσης στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ΖΗΡΕΙΑ ενισχύει ενεργά την πολιτιστική σκηνή της χώρας, συμμετέχοντας σε έναν θεσμό που προάγει τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση και αναδεικνύει τη σημασία της εμπειρίας για το κοινό.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΗΡΕΙΑ ανακοινώνει τη φετινή του συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του επίσημου χορηγού ενυδάτωσης για τις παραστάσεις της Μικρής Επιδαύρου. Μέσα από τις χάρτινες συσκευασίες του, συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εμπειρίας φιλοξενίας, προσφέροντας μια διακριτική αλλά σημαντική αίσθηση φροντίδας σε επισκέπτες και συντελεστές.

Με ιστορία που ξεκινά από το 1955, το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αποτελεί έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους πολιτισμικούς θεσμούς της Ευρώπης, φιλοξενώντας κάθε καλοκαίρι ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών προτάσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτής της διαχρονικής διοργάνωσης, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΗΡΕΙΑ ενισχύει τη σύνδεσή του με την τέχνη, συμβάλλοντας σε μια συνολική εμπειρία που αναδεικνύει την ποιότητα, την ισορροπία και μια σύγχρονη αντίληψη φιλοξενίας.

Παράλληλα, η επιλογή της χάρτινης συσκευασίας υπογραμμίζει τη δέσμευση της ΖΗΡΕΙΑ για πιο βιώσιμες πρακτικές, εναρμονισμένες με τον χαρακτήρα και τη σημασία του χώρου και της διοργάνωσης.

Η Στεφανία Τσάπαλα, Group Marketing Director της ΧΗΤΟΣ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η συμμετοχή μας στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία να συνδεθούμε με έναν θεσμό υψηλής πολιτιστικής αξίας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που συμβάλλουμε σε αυτή τη διοργάνωση, με μια παρουσία που ανταποκρίνεται στην ποιότητα και τη μοναδικότητα του χώρου, στηρίζοντας παράλληλα τη σύγχρονη δημιουργία.»

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η ΖΗΡΕΙΑ ενισχύει ενεργά την πολιτιστική σκηνή της χώρας, συμμετέχοντας σε έναν θεσμό που προάγει τη σύγχρονη καλλιτεχνική έκφραση και αναδεικνύει τη σημασία της εμπειρίας για το κοινό.

Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026 κάνει επίσημη πρεμιέρα την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Η εναρκτήρια παράσταση της φετινής διοργάνωσης είναι το έργο «Σλήμαν ΙΙΙ», μια μουσικοθεατρική δημιουργία των Heiner Goebbels και Michael Simon, η οποία παρουσιάζεται στην Πειραιώς 260.