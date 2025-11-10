Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ: Επίσημος Χορηγός Ενυδάτωσης στο SwimRun Hellas | Hydra 2025

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, σταθερός σύμμαχος κορυφαίων αθλητικών διοργανώσεων, βρέθηκε το Σαββατοκύριακο 1 & 2 Νοεμβρίου στο πλευρό του SwimRun Hellas | Hydra 2025, μιας μοναδικής διοργάνωσης από την Trimore, που φιλοξενήθηκε για 7η χρονιά στο μαγευτικό νησί της Ύδρας. Πρόκειται για έναν αγώνα υψηλών απαιτήσεων, που συνδυάζει κολύμβηση και τρέξιμο, προσελκύοντας αθλητές και φίλους του αθλητισμού από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Η συμμετοχή του ΖΑΓΟΡΙ ως Επίσημου Χορηγού Ενυδάτωσης, αποτυπώνει για ακόμη μια φορά τη δέσμευση να στηρίζει δράσεις που προάγουν το αθλητικό πνεύμα, την ομαδικότητα και τη σύνδεση με τη φύση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, το ΖΑΓΟΡΙ συνόδευσε τους συμμετέχοντες, σε κάθε τους βήμα, προσφέροντας την δροσιά και την ενυδάτωση που χρειαζόντουσαν.

Το SwimRun Hellas | Hydra, αποτελεί μια γιορτή της ανθρώπινης αντοχής, της συνεργασίας και της ομορφιάς του τόπου, αναδεικνύοντας την Ύδρα, ως έναν ξεχωριστό προορισμό αθλητικού τουρισμού και φυσικής εμπειρίας. Αγωνιζόμενοι σε ζευγάρια, οι συμμετέχοντες εξερεύνησαν κάθε γωνιά του νησιού, μέσω μιας απαιτητικής αλλά μαγευτικής διαδρομής 38,7 χιλιομέτρων.

Η Στεφανία Τσάπαλα, Group Marketing Director της ΧΗΤΟΣ, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε περήφανοι που το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ στήριξε το SwimRun Hellas | Hydra, έναν συναρπαστικό αγώνα που εμπνέει μέσα από τη δύναμη της προσπάθειας, της συνεργασίας και της σύνδεσης με τη φύση, αξίες πλήρως εναρμονισμένες με τη φιλοσοφία του ΖΑΓΟΡΙ.»