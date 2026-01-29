Φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ & CGS Swim-Cup: Στήριξη στη νέα γενιά κολυμβητών

29/01/2026 (Τελευταία Ενημέρωση: 01.02.2026 - 19:37)
Φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ & CGS Swim-Cup: Στήριξη στη νέα γενιά κολυμβητών
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στέκεται διαχρονικά δίπλα στον αθλητισμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής ενυδάτωσης, της υγείας και της στήριξης των νέων αθλητών.

Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει ως χορηγός του CGS Swim-Cup, αγώνων κολύμβησης για παιδιά 8–12 ετών, που διοργανώνει ο CGS Sport Club.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31/01 στο Κλειστό Ολυμπιακό Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, με τη συμμετοχή αθλητών από αναγνωρισμένα σωματεία της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΚΟΕ).

Με αφετηρία την αξία της σωστής ενυδάτωσης ως αναπόσπαστο μέρος της άσκησης, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει έμπρακτα τα πρώτα βήματα των παιδιών στον αθλητισμό, προβάλλοντας τις αξίες της προσπάθειας, του σεβασμού, τη συνέπειας και του «ευ αγωνίζεσθαι».

Με το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ, η προσπάθεια αποκτά ρυθμό, η ενυδάτωση έχει βάση και η δύναμη της ροής συνοδεύει κάθε κίνηση των μικρών αθλητών, χτίζοντας το μέλλον του αθλητισμού με υγεία και ήθος.

