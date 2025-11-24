Φυσικά συστατικά και συναισθηματικά κίνητρα:Οι παράγοντες που επαναπροσδιορίζουν την αγορά Συμπληρωμάτων Τροφίμων και Διατροφής στην Ευρώπη

Η αγορά των Συμπληρωμάτων Τροφίμων και Διατροφής (FSN – Food Supplement & Nutrition), που περιλαμβάνει εμπλουτισμένα και λειτουργικά ροφήματα, γνωρίζει σταθερή ανάπτυξη στην Ευρώπη. Οι καταναλωτές υιοθετούν μια πιο ολιστική προσέγγιση στην ευεξία, αναζητώντας προϊόντα που συνδυάζουν λειτουργικά οφέλη με συναισθηματική αξία.

Σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Tetra Pak®*, το 58% των Ευρωπαίων καταναλωτών επιλέγει Συμπληρώματα Τροφίμων και Διατροφής για να υποστηρίξει τη φυσική του υγεία, ενώ το 48% τα χρησιμοποιεί για να καλύπτει τις καθημερινές του διατροφικές ανάγκες. Επιπλέον, το 45% τα θεωρεί απαραίτητα για τη διατήρηση ενέργειας σε μια πολυάσχολη ημέρα.

Η έρευνα δείχνει επίσης ότι το 34% των Ευρωπαίων αναζητά προϊόντα που ενισχύουν την ψυχική ευεξία, ενώ το 31% τα χρησιμοποιεί για να βελτιώσει την εμφάνιση ή τη φυσική του κατάσταση. Για το 29% η απολαυστική γεύση αποτελεί σημαντικό λόγο επιλογής, αποδεικνύοντας ότι η υγιεινή διατροφή μπορεί να συνδυάζεται με ευχαρίστηση.

Η πρακτικότητα στην χρήση παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο: το 22% των καταναλωτών αναζητά ευκολία κατανάλωσης εν κινήσει, το 17% θεωρεί ότι τα προϊόντα αυτά συμβάλλουν στην εξοικονόμηση χρόνου στα γεύματα ή τα σνακ, ενώ το 16% αναγνωρίζει την εξοικονόμηση χρημάτων σε σχέση με άλλες διατροφικές επιλογές.

Η αυξανόμενη προτίμηση των καταναλωτών για έτοιμα προς κατανάλωση ροφήματα αναδεικνύει τη σημασία της ευκολίας τόσο στη χρήση όσο και στη μεταφορά. Τα προϊόντα αυτά προσφέρουν σταθερή δοσολογία, δεν απαιτούν προετοιμασία και εντάσσονται εύκολα στη σύγχρονη, δραστήρια καθημερινότητα.

Η Anna Larsson, Category Leader της Tetra Pak, σχολιάζει:

«Η ευκολία αποτελεί πλέον δεδομένη προσδοκία. Για τις μάρκες, αυτό σημαίνει μια σημαντική ευκαιρία να καινοτομήσουν, προσφέροντας ροφήματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών. Παράλληλα, η στροφή προς τα φυσικά συστατικά δείχνει ότι οι Ευρωπαίοι επιλέγουν προϊόντα με αξία και διάρκεια – προϊόντα που υποστηρίζουν τη μακροχρόνια ευεξία τους».

Η μελέτη αναδεικνύει επίσης τη σημασία της συσκευασίας στη δημιουργία εμπιστοσύνης. Οι καταναλωτές αναζητούν πρακτικά, ατομικά ροφήματα σε χάρτινη συσκευασία, που είναι εύχρηστα, και θεωρούνται η πιο βιώσιμη επιλογή για κατανάλωση εν κινήσει. Με τη βαθιά τεχνογνωσία της στην επεξεργασία και τη συσκευασία ροφημάτων, η Tetra Pak βοηθά τις εταιρείες να αναπτύσσουν προϊόντα που συνδυάζουν λειτουργικά και συναισθηματικά οφέλη, προσφέροντας ουσιαστική αξία στους καταναλωτές.

Η Anna Larsson προσθέτει: «Οι καταναλωτές σήμερα αναζητούν κάτι περισσότερο από διατροφικά οφέλη. Θέλουν εμπιστοσύνη, διαφάνεια και απλότητα. Οι εταιρείες που θα συνδυάσουν αυτά τα στοιχεία με προϊόντα φυσικής προέλευσης και υψηλής ποιότητας θα οδηγήσουν την κατηγορία σε βιώσιμη ανάπτυξη».

*Η Έρευνα Καταναλωτών FSN της Tetra Pak πραγματοποιήθηκε από την Ipsos τον Ιούλιο του 2025, σε δείγμα 25.547 συνειδητοποιημένων καταναλωτών, που περιλάμβανε γονείς, ενήλικες (16–65 ετών) και ηλικιωμένους (65+), σε 17 χώρες.