Φθινοπωρινό ξεκαθάρισμα: 8 πράγματα που αξίζει να ξεφορτωθείς πριν αρχίσουν τα κρύα

Το φθινόπωρο έχει ένα μικρό πρακτικό πρόβλημα: ξαφνικά χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο.

Τα λεπτά φορέματα συνυπάρχουν για λίγο με blazers, ζακέτες και jackets. Τα σανδάλια δεν έχουν φύγει ακόμη, αλλά επιστρέφουν sneakers και loafers. Στο κρεβάτι αρχίζουν να εμφανίζονται κουβέρτες και ριχτάρια. Και κάπου εκεί συνειδητοποιείς ότι τα ντουλάπια είναι ήδη γεμάτα.

Πριν αγοράσεις άλλο ένα κουτί αποθήκευσης, ίσως αξίζει να κάνεις κάτι πολύ απλούστερο: να μειώσεις αυτά που χρειάζεται να αποθηκεύσεις.

1. Ρούχα που δεν φόρεσες ούτε μία φορά όλο το καλοκαίρι

Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να τα εντοπίσεις, γιατί θυμάσαι ακόμη τι φόρεσες πραγματικά.

Εκείνο το φόρεμα που «σίγουρα θα φορέσω φέτος» αλλά έμεινε για τρίτο καλοκαίρι στην κρεμάστρα; Ίσως ήρθε η ώρα να φύγει.

Δεν σημαίνει ότι πρέπει να πετάξεις ό,τι δεν φόρεσες για τρεις μήνες. Υπάρχουν ειδικές περιστάσεις, συναισθηματικά κομμάτια και ρούχα που αξίζει να κρατήσεις.

Αλλά αν κάτι δεν σου κάνει, δεν σου αρέσει ή δεν ταιριάζει πλέον στη ζωή σου, δεν χρειάζεται να καταλαμβάνει prime θέση στην ντουλάπα.

2. Παπούτσια που σε πονάνε

Όλες έχουμε τουλάχιστον ένα ζευγάρι. Είναι πανέμορφο. Το φοράς. Περπατάς 200 μέτρα. Μετανιώνεις για όλες τις αποφάσεις που σε έφεραν σε αυτό το σημείο.

Αν έχεις δώσει επανειλημμένα ευκαιρίες σε ένα παπούτσι και εξακολουθεί να είναι βασανιστήριο, σκέψου αν υπάρχει πραγματικός λόγος να το κρατάς.

Το ίδιο ισχύει για φθαρμένες σαγιονάρες, sneakers που έχουν τελειώσει τη ζωή τους και σανδάλια που χρειάζονται επισκευή εδώ και δύο χρόνια.

Όσα μπορούν να σωθούν, πάνε για επιδιόρθωση. Τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να επιστρέψουν στην αποθήκη μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

3. Καλλυντικά που έχουν λήξει ή αλλοιωθεί

Άνοιξε το συρτάρι του μπάνιου. Εκεί συνήθως κρύβεται μια μικρή αρχαιολογική ανασκαφή.

Αντηλιακά, μισοτελειωμένες κρέμες, mascara που έχει στεγνώσει, προϊόντα που άλλαξαν μυρωδιά ή υφή και samples που φυλάς «για ταξίδι» από μια εποχή που δεν θυμάσαι.

Έλεγξε τις ημερομηνίες και το σύμβολο PAO που δείχνει για πόσο διάστημα μετά το άνοιγμα προτείνεται η χρήση ενός καλλυντικού.

Ό,τι έχει αλλοιωθεί ή έχει ξεπεράσει τον ασφαλή χρόνο χρήσης του δεν αξίζει να πιάνει χώρο.

4. Πετσέτες και λευκά είδη που δεν χρησιμοποιείς

Πόσες πετσέτες χρειάζεται πραγματικά ένα σπίτι; Και πόσες βρίσκονται στο πίσω μέρος της ντουλάπας επειδή είναι σκληρές, φθαρμένες ή απλώς δεν τις επιλέγεις ποτέ;

Κάνε το ίδιο με σεντόνια, μαξιλαροθήκες και παλιά παπλώματα.

Κράτησε όσα χρησιμοποιείς και όσα χρειάζεσαι ως εφεδρικά. Όσα είναι σε καλή κατάσταση αλλά περισσεύουν μπορούν να δοθούν, ενώ πολύ φθαρμένα υφάσματα μπορούν, όπου είναι κατάλληλο, να αξιοποιηθούν ως πανιά καθαρισμού ή να οδηγηθούν σε κατάλληλη ανακύκλωση υφασμάτων.

5. Το «νεκροταφείο» από τάπερ

Ώρα για το ντουλάπι που όλοι φοβόμαστε. Βγάλε τα δοχεία τροφίμων και προσπάθησε να βρεις τα καπάκια τους.

Όσα δεν έχουν ταίρι, όσα έχουν παραμορφωθεί και όσα βρίσκονται σε κακή κατάσταση δεν χρειάζεται να παραμένουν εκεί για πάντα. Μετά βάλε τα υπόλοιπα μαζί ανά μέγεθος.

Μπορεί ξαφνικά να ανακαλύψεις ότι το ντουλάπι έχει διπλάσιο χώρο χωρίς να αγοράσεις κανέναν organizer.

6. Τρόφιμα που έχουν ξεχαστεί στα ντουλάπια

Ο Σεπτέμβριος είναι καλή στιγμή για έναν γρήγορο έλεγχο στo ντουλάπι με τα τρόφιμα.

Μπαχαρικά.

Αλεύρια.

Ζυμαρικά.

Δημητριακά.

Sauces.

Κονσέρβες.

Έλεγξε ημερομηνίες, κατάσταση συσκευασίας και όσα έχουν μείνει ανοιχτά. Βάλε μπροστά αυτά που πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύντομα ώστε να τα βλέπεις.

Και πριν κάνεις την επόμενη μεγάλη αγορά, προσπάθησε να μαγειρέψεις με όσα υπάρχουν ήδη.

7. Το συρτάρι «δεν ξέρω πού να το βάλω»

Καλώδια. Παλιές αποδείξεις. Μπαταρίες. Κλειδιά που κανείς δεν ξέρει τι ανοίγουν. Ένα κουμπί. Τρία στυλό που δεν γράφουν. Και ένα μυστηριώδες καλώδιο που φοβάσαι να πετάξεις μήπως τελικά χρειάζεται για κάτι.

Κάθε σπίτι έχει ένα τέτοιο συρτάρι. Βγάλε τα όλα και κράτησε μόνο όσα μπορείς να αναγνωρίσεις ή ξέρεις ότι χρειάζεσαι. Τα υπόλοιπα ανακύκλωσέ τα ή απόρριψέ τα με τον σωστό τρόπο ανάλογα με το υλικό τους.

Και ναι, τα ηλεκτρονικά και οι μπαταρίες θέλουν ειδική ανακύκλωση – όχι τον κοινό κάδο.

8. Πράγματα που κρατάς «για όταν…»

Εδώ βρίσκεται ίσως η μεγαλύτερη κατηγορία clutter.

Το φόρεμα για «όταν αδυνατίσω».

Το βάζο για «όταν κάνω εκείνο το τραπέζι».

Το διακοσμητικό που δεν σου αρέσει αλλά «μπορεί κάποτε να χρειαστεί».

Η συσκευή κουζίνας που χρησιμοποίησες μία φορά.

Δεν χρειάζεται να πετάξεις πράγματα που πραγματικά θέλεις να κρατήσεις. Αλλά αξίζει να αναρωτηθείς:

Αν το έβλεπα σήμερα σε ένα κατάστημα, θα το αγόραζα; Αν η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι, ίσως έχεις ήδη την απάντησή σου.

Μην προσπαθήσεις να κάνεις όλο το σπίτι σε μία ημέρα

Το decluttering αποτυγχάνει συχνά επειδή ξεκινάμε υπερβολικά φιλόδοξα.

Βγάζουμε όλη την ντουλάπα πάνω στο κρεβάτι και τρεις ώρες αργότερα κοιτάζουμε ένα βουνό ρούχων αναρωτώμενες γιατί το κάναμε αυτό στον εαυτό μας. Διάλεξε ένα σημείο κάθε φορά.

Σήμερα παπουτσοθήκη. Αύριο μπάνιο. Το Σαββατοκύριακο ντουλάπα. Ακόμη και 15 λεπτά είναι αρκετά για ένα μικρό συρτάρι ή ράφι.

Πριν αγοράσεις organizers, ξεκαθάρισε

Τα κουτιά δεν εξαφανίζουν την ακαταστασία. Απλώς την κάνουν πιο όμορφη. Πρώτα αποφασίζεις τι μένει. Μετά βλέπεις πόσο χώρο χρειάζεται. Και μόνο τότε αγοράζεις καλάθια, κουτιά ή διαχωριστικά αν πραγματικά σου χρειάζονται.

Ο στόχος του φθινοπωρινού decluttering δεν είναι να αποκτήσεις ένα σπίτι που μοιάζει άδειο. Είναι να δημιουργήσεις λίγο χώρο για τη νέα εποχή και, κυρίως, να σταματήσεις να μετακινείς από ντουλάπι σε ντουλάπι πράγματα που ήξερες εξαρχής ότι δεν χρειάζεσαι.