Φρούτα και λαχανικά Μαρτίου: Τι να επιλέξεις για ενέργεια και αποτοξίνωση

Η διατροφή της εποχής που βοηθά το σώμα να περάσει ομαλά από τον χειμώνα στην άνοιξη.

Ο Μάρτιος είναι μήνας μετάβασης. Το σώμα βγαίνει από μια περίοδο βαριάς, πιο θερμιδικής διατροφής και προετοιμάζεται για την άνοιξη. Οι ανάγκες και η διάθεση αλλάζει. Η ενέργεια αρχίζει να ανεβαίνει, αλλά συχνά συνοδεύεται από κόπωση λόγω εποχικής μετάβασης.

Η επιλογή εποχικών φρούτων και λαχανικών δεν είναι απλώς γευστική προτίμηση αλλά ένας τρόπος να υποστηρίξεις φυσικά τον οργανισμό σου. Τα τρόφιμα εποχής είναι πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, πιο φρέσκα και πιο συμβατά με τις πραγματικές ανάγκες του σώματος τη συγκεκριμένη περίοδο.

Ο Μάρτιος είναι ο μήνας της ήπιας αποτοξίνωσης, της σταδιακής ελάφρυνσης και της επιστροφής στο πράσινο.

Τα φρούτα του Μαρτίου και τα οφέλη τους

Τα εσπεριδοειδή βρίσκονται ακόμη στο προσκήνιο. Πορτοκάλια, μανταρίνια και λεμόνια παραμένουν βασική πηγή βιταμίνης C. Σε μια περίοδο όπου οι ιώσεις δεν έχουν εξαφανιστεί εντελώς, η ενίσχυση του ανοσοποιητικού παραμένει σημαντική.

Τα ακτινίδια είναι επίσης σε πλήρη εποχή. Περιέχουν περισσότερη βιταμίνη C ακόμη και από το πορτοκάλι, ενώ βοηθούν και στη σωστή λειτουργία του εντέρου χάρη στις φυτικές ίνες τους.

Τα μήλα συνεχίζουν να είναι σταθερή αξία. Πλούσια σε αντιοξειδωτικά, συμβάλλουν στον κορεσμό και στη ρύθμιση του σακχάρου. Είναι ιδανικό σνακ για τη μεταβατική περίοδο που οι λιγούρες συχνά αυξάνονται.

Οι πρώτες φράουλες αρχίζουν να εμφανίζονται προς τα τέλη Μαρτίου. Αν και δεν βρίσκονται ακόμη στην κορύφωσή τους, σηματοδοτούν την αρχή της ανοιξιάτικης φρεσκάδας. Περιέχουν βιταμίνη C και αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στη λάμψη της επιδερμίδας.

Τα λαχανικά του Μαρτίου και η σημασία τους

Ο Μάρτιος είναι μήνας πλούσιος σε πράσινα φυλλώδη λαχανικά. Το σπανάκι, το μαρούλι, τα ραδίκια και τα χόρτα βρίσκονται στην καλύτερή τους φάση.

Το σπανάκι είναι πλούσιο σε σίδηρο και φυλλικό οξύ. Είναι ιδανικό για γυναίκες που θέλουν να υποστηρίξουν τα επίπεδα ενέργειας και τη σωστή αιμοποίηση.

Τα ραδίκια και τα άγρια χόρτα βοηθούν στην αποτοξίνωση του ήπατος και στη σωστή πέψη. Η ελαφρώς πικρή γεύση τους ενεργοποιεί τα πεπτικά ένζυμα και συμβάλλει στην καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών.

Το μπρόκολο και το κουνουπίδι συνεχίζουν να βρίσκονται σε εποχή. Περιέχουν σουλφοραφάνη, ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που υποστηρίζει τη φυσική αποτοξίνωση του οργανισμού.

Οι αγκινάρες είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό λαχανικό του Μαρτίου. Πλούσιες σε φυτικές ίνες και κιναρίνη, βοηθούν στη λειτουργία του ήπατος και στη μείωση της κατακράτησης.

Γιατί ο Μάρτιος είναι μήνας ήπιας αποτοξίνωσης

Μετά από μήνες πιο βαριάς διατροφής, ο οργανισμός χρειάζεται ελάφρυνση. Όχι ακραίες δίαιτες αποτοξίνωσης, αλλά περισσότερα λαχανικά, περισσότερα υγρά και λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα.

Η αύξηση της κατανάλωσης πράσινων λαχανικών, η μείωση της προστιθέμενης ζάχαρης και η επαρκής ενυδάτωση είναι αρκετά για να νιώσεις πιο ανάλαφρη. Ο Μάρτιος δεν είναι μήνας στέρησης αλλά ισορροπίας.

Πώς να εντάξεις τα εποχικά τρόφιμα στην καθημερινότητα

Μπορείς να ξεκινήσεις τη μέρα σου με ένα smoothie που περιλαμβάνει σπανάκι, μήλο και λεμόνι. Μπορείς να προσθέσεις αγκινάρες σε σαλάτα ή να μαγειρέψεις μπρόκολο στον ατμό με ελαιόλαδο και λεμόνι.

Οι σαλάτες γίνονται πιο ενδιαφέρουσες αυτή την περίοδο. Συνδύασε μαρούλι, ραδίκια, καρότο και λίγους ξηρούς καρπούς για πλήρες γεύμα. Οι σούπες εξακολουθούν να έχουν θέση, αλλά γίνονται πιο ελαφριές. Μια σούπα λαχανικών με σπανάκι και καρότο είναι ιδανική για δροσερά βράδια του Μαρτίου.

Γιατί κάνουν καλό στην επιδερμίδα σου

Η αύξηση της κατανάλωσης αντιοξειδωτικών μέσω φρούτων και λαχανικών επηρεάζει θετικά την όψη του δέρματος. Η βιταμίνη C συμβάλλει στη σύνθεση κολλαγόνου, ενώ τα πράσινα φυλλώδη υποστηρίζουν τη φυσική λάμψη. Ο Μάρτιος είναι ιδανική περίοδος για να στηρίξεις την επιδερμίδα σου εκ των έσω.

Γιατί να επιλέγεις εποχικά φρούτα και λαχανικά

Τα τοπικά εποχικά προϊόντα έχουν λιγότερο χρόνο μεταφοράς και περισσότερη θρεπτική αξία. Επιπλέον, η επιλογή τους στηρίζει την τοπική οικονομία και μειώνει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η εποχικότητα δεν είναι trend αλλά επιστροφή σε πιο φυσικό ρυθμό ζωής. Το σώμα σου γνωρίζει πότε αλλάζει η εποχή. Το θέμα είναι να του δώσεις τα σωστά εργαλεία για να προσαρμοστεί.